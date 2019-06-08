«Феррари» смогла, Магнуссен выбил «Хаас» и Макса. Феттель на поуле в Канаде

«Скудерия» едва не упустила поул в Канаде, но Феттель переиграл Хэмилтона на финальном секторе. Квят на 12-м месте.

Второй поул «Феррари» в сезоне

В пятничных тренировках «Феррари» оставила «Мерседесы» далеко позади. В субботу утром «Серебряные стрелы» подтянулись к лидерам, однако Феттель всё равно «привёз» Хэмилтону почти четыре десятых — и это несмотря на новые немецкие моторы. Один из них, к слову, сгорел всего за пару часов до квалификации — из-за отказа двигателя внутреннего сгорания Лэнс Стролл пропустил третью тренировку и вынужден был вернуться к использовавшемуся ранее компоненту.

В первом сегменте быстрейшей снова была «Феррари», однако теперь Валттери Боттас отстал всего на три сотых секунды. В Q2 лидеры выехали на «медиуме» — и уже Хэмилтон проехал быстрее всех.

В первых попытках заключительной части тоже повёл Льюис — 1:10.493 против 1:10.681 у Феттеля. Леклер показал третье время, а Боттаса развернуло на выходе из второго поворота — финну повезло не зацепить стену, но попытка была запорота. Пилоты «Феррари» тут же вновь отправились на быстрые круги: Себ не улучшил, а Шарль прибавил, но так и остался третьим.

Решающими стали попытки под самым клетчатым флагом: Хэмилтон прошёл с улучшением первый и второй сектора, но потерял на третьем — 1:10.446. Феттель по секторам уступал британцу, но на третьем «вытащил» пару десятых и превзошёл британца — 1:10.240. Льюис в итоге остался вторым, а Себ принёс команде второй поул в сезоне.

Шарль Леклер остался третьим, а на четвёртую строчку прорвался Даниэль Риккардо — австралиец опередил Пьера Гасли и Валттери Боттаса, который ошибся и во второй попытке. Финн квалифицировался только шестым — это его худший результат в сезоне. Нико Хюлькенберг занял седьмое место, а два «Макларена» замкнули протоколы Q3: Норрис на восьмой строчке, Сайнс — на десятой.

Самоустранение «Хааса»

Решающим моментом второго сегмента стала авария Кевина Магнуссена, который зацепил «Стену чемпионов», после чего не смог поймать автомобиль и поперёк трассы влетел в противоположный отбойник. Датчанин благополучно покинул кокпит, но машина была разбита — времени Магнуссена оказалось достаточно для выхода в Q3, но выступать там было уже не на чем.

Авария Магнуссена привела к появлению красных флагов, из-за чего ряд гонщиков вынужден был прервать попытку — среди них оказался Макс Ферстаппен. Голландец изначально выехал на «медиуме», но показал только 11-е время — закончить попытку на «софте» он уже не успел и в итоге остался за бортом финального сегмента.

Даниил Квят к моменту красных флагов успех проехать круг, но показал только 12-е время. На 13-й строчке остался Антонио Джовинацци, но итальянец потеряет пять позиций на стартовой решётке из-за замены коробки передач, разбитой им в пятницу. Александер Албон в своей первой квалификации в Монреале занял 14-е место, а Ромен Грожан, оставивший попытку на последний момент, вообще не показал времени и замкнул протоколы — вылет Кевина, таким образом, напрямую помешал выступлению напарника.

Провал «Рейсинг Пойнта»

В пятничных тренировках «Рейсинг Пойнт» смотрелся неплохо, однако квалификация завершилась большим провалом: во второй раз подряд обе розовые машины выбыли в первом сегменте. Серхио Перес в своей финальной попытке потерял на третьем секторе и остался 16-м — не хватило семи сотых секунды, а Лэнс Стролл занял 18-ю позицию.

Между гонщиками «Рейсинг Пойнта» вклинился Кими Райкконена — на последнем круге у финна возникли какие-то проблемы и в итоге прибавить он не смог. Это второе поражение Кими от напарника в квалификации — ранее он проиграл Джовинацци в Баку, но тогда обе «Альфа Ромео» прошли в финальный сегмент. Кроме того, это первый случай в этом сезоне, когда Райкконен выбыл уже в первой части.

Замкнули протоколы пилоты «Уильямса» — в седьмой раз в семи квалификациях Джордж Расселл опередил Роберта Кубицу.

Гран-при Канады стартует в воскресенье 9 июня в 21:10 по московскому времени.