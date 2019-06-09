«Они крадут у нас гонку». Феттель лишился победы из-за спорного штрафа

Феттель лидировал всю гонку, но из-за штрафа в пять секунд победителем стал Льюис Хэмилтон — судьбу Гран-при Канады решили судьи.

Феттель уезжает со старта

С поул-позиции гонку в Монреале начинал Себастьян Феттель — немец уверенно уехал от Хэмилтона ещё до первого поворота, а британец какое-то время шёл бок о бок с Леклером, но всё же отстоял позицию. Даниэль Риккардо отбился от Пьера Гасли и сохранил четвёртое место, а на шестую строчку вышел Нико Хюлькенберг — Валттери Боттас откатился на седьмое место. Позади финна расположились Норрис, Ферстаппен и Квят, замкнувший топ-10.

За пару кругов Феттель оторвался от Хэмилтона почти на две секунды, Леклер столько же проигрывал Льюису, а вот Риккардо собрал позади себя плотную группу в составе Гасли, Хюлькенберга и Боттаса. Норрис за ними не поспевал и вскоре пропустил на восьмое место Ферстаппена — даже на более на «харде» «Ред Булл» был намного быстрее «Макларена» на «софте».

Пит-стопы начались уже на первых кругах — сначала Александер Албон сменил носовой обтекатель, а на третьем в боксы свернул Карлос Сайнс — после штрафа испанец должен был стартовать с одиннадцатого места на «софте», а учитывая высокий износ мягкой резины, продержаться на ней в трафике шансов не было.

Как на одной и той же трассе чудом ничего не сломать и победить ровно год спустя Монреаль — особенное место для Роберта Кубицы.

«Мерседес» теряет ещё две секунды

После шести кругов пит-стоп совершил Пьер Гасли — на стартовой решётке француз оказался единственным гонщиком топ-команды на «софте» и поскорее перешёл на «хард». В «Рено» оперативно ответили остановкой Риккардо на следующем круге — австралиец тоже выбрал «хард» и вернулся на трассу впереди «Ред Булл». Чуть позже Пьер ещё и потеряет позицию — Хюлькенберг остановится после 15-го круга и вернётся в гонку между Риккардо и Гасли.

Как раз в тот момент, когда Даниэль покидал боксы, вдоль пит-уолла со свёрнутой задней правой подвеской и вырывающимися из неё языками пламени проехал «Макларен» Ландо Норриса. Британский дебютант на незнакомой трассе шёл девятым.

Пилоты из топ-3 стартовали на «медиуме» и продержались на трассе гораздо дольше — первым на пит-лейн на 26-м круге поехал Себастьян Феттель. Всё это время отрыв немца от Хэмилтона держался на уровне двух секунд. Хэмилтон продержался чуть дольше — до 28-го, но выгоды это британцу не принесло: на трассе Льюис проигрывал Себу уже четыре с половиной секунды. Оба на второй отрезок выбрали «хард».

В лидеры гонки вышел Шарль Леклер. «Мы сыграем вдолгую, держи этот темп», — скомандовал монегаску гоночный инженер. Леклер остался на трассе, но Феттелю проигрывал по 1,0-1,3 секунды с круга и ещё больше терял относительно взвинтившего темп Хэмилтона. В конце концов Шарль остановился после 32 кругов и незадолго до середины дистанции получил свежий «хард». Правда, отставание от Льюиса выросло до десяти с лишним с кругов.

«Феррари» смогла, Магнуссен выбил «Хаас» и Макса. Феттель на поуле в Канаде «Скудерия» едва не упустила поул в Канаде, но Феттель переиграл Хэмилтона на финальном секторе. Квят на 12-м месте.

Дуэль чемпионов

Сразу после пит-стопа Хэмилтон неожиданно прибавил и перехватил у «Феррари» быстрейший круг в гонке. Льюис постепенно сокращал отставание от Феттеля и к 40-му кругу был уже менее, чем в секунде позади лидера. Пару кругов британец помаячил в зеркалах соперника, но на дистанцию атаки так и не вышел, а вскоре быстрейшим кругов ответил Себ — и отрыв достиг секунды с небольшим.

Несколькими кругами спустя Хэмилтон приступил к новому штурму, но за счёт более высокой максимальной скорости Феттель держался впереди и ставил лучшие для себя круги. Этого, впрочем, было недостаточно, чтобы создать более или менее комфортный отрыв.

На 48-м круге Феттель зацепил газон внутри третьего поворота и едва не впечатал Хэмилтона в стену — немец удержался впереди, но стало понятно, что он нервничает. Льюис продолжил прессинг и держался в шести-семи десятых позади «Феррари», а судьи начали изучать эпизод — Себ срезал часть поворота и не слишком аккуратно возвращался на полотно.

Прошло почти десять кругов и лишь после этого судьи вынесли решение: Феттель получил штраф в пять секунд за то, что небезопасно возвращался на трассу и выдавил соперника с трассы. К этому моменту Хэмилтон отстал от лидера на 2,9 секунды — чтобы выиграть гонку британцу достаточно было не слишком сильно отставать.

Однако Льюис тут же сообщил, что двигатель теряет на прямых мощность. Инженер посоветовал перейти в «десятый режим» — и Хэмилтон продолжил погоню, а отставание от Феттеля стабилизировалось на 1,7 секундах. Сам Себ, тем временем, продолжал возмущаться штрафом: «Мне некуда было деваться, я даже не видел его! Они крадут у нас гонку!». Командный мостик в ответ попросил сконцентрироваться на гонке.

Очередное поражение «Феррари»

За оставшиеся до финиша десять кругов Феттель так и не смог создать отрыв от Хэмилтона — Себ первым принял клетчатый флаг, но победителем гонки стал Льюис. Для Хэмилтона это уже пятая победа в сезоне, а Феттель второй раз подряд заканчивает вторым. Третье место завоевал Шарль Леклер — и это его первый подиум после Гран-при Бахрейна.

Четвёртое место занял Валттери Боттас — после неудачной квалификации финн застрял в трафике и почти сразу потерял шансы на подиум, а пятым финишировал Макс Ферстаппен, который за счёт затянутого первого отрезка блестяще отыгрался с девятого места на старте и обогнал обе «Рено». Риккардо и Хюлькенберг таким образом расположились на шестой и седьмой позициях, Пьер Гасли стал восьмым, а замкнули первую десятку Лэнс Стролл и Даниил Квят, обогнавший под финиш Карлоса Сайнса.

В общем зачёте отрыв Хэмилтона от Боттаса вырос разом до 29 очков, идущие позади Феттель и Ферстаппен проигрывают уже 62 и 74 балла соответственно. Далее расположились Леклер, Гасли, Сайнс и Риккардо. Даниил Квят занимает 14-е место.

В Кубке конструкторов «Мерседес» отыграл у «Феррари» ещё пять очков и опережает «Скудерию» уже на 123 балла. Далее по-прежнему идёт «Макларен», а на пятое место вышел «Рено».

Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Франции — пройдёт 23 июня в Ле-Кастелле.