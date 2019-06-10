Квят зрелищно вырвал очко на последних кругах. Но тактика могла быть и получше

Перед гонкой

Пятничные тренировки вышли, скорее, пугающими. Ни Квяту, ни Элбону не удавалось пробиться в десятку, да и даже подобраться к ней вплотную. Вечером инженеры «Торо Россо» сообщили, что у команды проблемы с балансом и сцеплением с трассой. Второе — общее место, «грязная» монреальская трасса с гладким асфальтом часто создает проблемы для резины.



К субботе команде явно удалось поправить положение: Даня утреннюю тренировку завершил в топ-10, Элбон — на подступах. Оставалось сохранить эту форму до квалификации, но были опасения: третьей проблемой «Торо Россо» в пятницу был перегрев покрышек. А в вечерних сессиях асфальт намного горячее утренних.

Не скажем точно, была ли причиной именно резина, но шансов пройти в Q3 у пилотов «Торо Россо» было маловато. Да, их последние попытки прервала авария Грожана, но ставший 12-м Даниил честно признал, что и без нее вряд ли пробился бы в десятку. Элбон придерживался другого мнения, но он вообще остался 14-м.



Но в итоге этот результат Квята пошел даже в плюс: штрафы Магнуссена и Сайнса подняли его на 10-е место, а вот ставить катастрофически изнашивающиеся в Канаде мягкие шины для старта не пришлось.

«Феррари» смогла, Магнуссен выбил «Хаас» и Макса. Феттель на поуле в Канаде «Скудерия» едва не упустила поул в Канаде, но Феттель переиграл Хэмилтона на финальном секторе. Квят на 12-м месте.

Гонка

В начале гонки Квят ненадолго пропустил вперед Сайнса, но тот быстро отправился в боксы и Даня вернулся в десятку. Но вот прорыва не получалось ни у него, ни у стартовавшего рядом Ферстаппена: соперники впереди были как минимум не медленнее. К девятому кругу Квят смог отыграть три позиции за счет пит-стопов соперников и поломки у Норриса.



Заехав на свой пит-стоп намного позже Сайнса, Квят оказался позади него на трассе, когда выехал из боксов. Причем разрыв составил сразу семь секунд. К середине гонки Даниил смог пройти на заезжавшего в боксы Грожана и допустившего ошибку Джовинацци.

Фото: Peter Fox/Getty Images

Казалось, что пит-стоп Стролла позволит Квяту по крайней мере вернуться в десятку, но Лэнс успел создать достаточный отрыв и выехал прямо перед россиянином на свежем «медиуме». Выходит, длинный стартовый отрезок оказался более грамотным тактическим решением.

В этот момент шансов на очки, вроде бы, не осталось. Но шины Сайнса не дотянули до финиша — за два круга до конца гонки его прошли и Стролл, и Квят. Отметим сильный манёвр россиянина: далеко не у каждого удаётся совершить обгон в первом повороте, но пилот «Торо Россо» рискнул и не прогадал. Есть одно очко для Даниила!

«Они крадут у нас гонку». Феттель лишился победы из-за спорного штрафа Феттель лидировал всю гонку, но из-за штрафа в пять секунд победителем стал Льюис Хэмилтон — судьбу Гран-при Канады решили судьи.

Цитата

«Крутая гонка! Я очень не хотел финишировать 11-м, было бы обидно, если бы мы не набрали сегодня очков. У нас была хорошая схватка с Сайнсом в конце гонки. Мне нравится бороться с ним на трассе, потому что такая борьба всегда ведётся на пределе. И было приятно совершить обгон. Думаю, мы выжали сегодня из машины всё, что могли, так что я очень доволен тем, как прошла гонка. Теперь мы продолжим упорно работать, чтобы набрать больше очков в следующих гонках».



После гонки

Скорость «Торо Россо» в Канаде была на грани попадания в десятку, а штрафы соперников на старте и сход Норриса давали Квяту хорошие шансы на очки. Сам Квят ни в квалификации, ни в гонке выше головы не прыгнул, но и ошибок не допустил, при этом вновь опередив напарника. Позиции были упущены из-за лучшей тактики соперников, что к пилоту отношения не имеет. А обгон Сайнса на финише, конечно, был хорош. Но и соперник уже сопротивляться не мог.

Можно ли назвать этот этап удачным для Даниила? Вряд ли. Но и неудачным его не назовешь. Достойное выступление, средний результат. Ждать можно было большего, а можно и меньшего. Серединка на половинку — это хорошо или плохо?



Через две недели нас ждет Гран-при Франции, где «Торо Россо» год назад не выглядел особо боеспособным. Австрия и Великобритания тоже не те трассы, где от Квята стоит заранее ждать успеха. Так что любые очки Даниила до летнего перерыва будут большой радостью. Но будут ли? Сам Квят в последнее время стабилен, так что вопрос больше к его технике…