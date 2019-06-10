Скорость «Феррари» вновь бесполезна, Гасли снова плох. Итоги Гран-при Канады

Нужно ли менять правила, удержат ли свои места Гасли и Джовинацци и будет ли у «Феррари» ещё шанс вернуться в борьбу?

Себастьян Феттель лидировал на протяжении всей гонки в Монреале, но победителем стал Льюис Хэмилтон — исход Гран-при Канады за несколько кругов до финиша определили судьи. Себ был в ярости (но быстро отошёл), Хэмилтон отнёсся к сопернику с сочувствием, а трибуны освистали подиум. Подводим итоги седьмого этапа Формулы-1.

«Они крадут у нас гонку». Феттель лишился победы из-за спорного штрафа Феттель лидировал всю гонку, но из-за штрафа в пять секунд победителем стал Льюис Хэмилтон — судьбу Гран-при Канады решили судьи.

Судей снова будут критиковать

На протяжении всей дистанции Феттель и Хэмилтон вели позиционное сражение — один старался немного оторваться, второй постоянно давил. В какой-то момент Себ не выдержал давления и проехался по обочине — гонщики чудом не столкнулись и продолжили гонку. Это мог бы быть потрясающе напряжённый и нервный финиш, но его не было — судьи выписали Феттелю штраф и убили всю интригу за десять кругов до финиша.

Противники штрафа говорят, что Себу после вылета на траву некуда было деваться — он вообще с трудом поймал машину, продолжая при этом бороться. С другой стороны, за границу трассы Феттель Хэмилтона выдавливал — и нынешние правила интерпретируют это как нарушение и предписывают пенальти. Многие, признавая факт ошибки немца, считают, что штрафа он не заслуживал, а судьи не должны были вмешиваться в борьбу за победу.

Проблема, однако, не в Феттеле и не в судьях, а в самой Формуле-1. В её нынешней системе координат и правил возвращение Себа и срезка поворота должны быть наказаны, независимо от того, в каких обстоятельствах произошли и к каким последствиям привели. Правильно ли это? Может ли довольно безобидное нарушение быть достаточно веским поводом, чтобы лишить гонщика победы? Этот дискуссионный вопрос следует адресовать спортивному директору чемпионата Россу Брауну. Особенно, если в ноябре именно этих семи очков Феттелю не хватит в борьбе за титул (пусть даже сейчас такой расклад представляется малореальным).

Судьи, которые оштрафовали Феттеля, молодцы! Или всё испортили? Правильно ли стюарды Гран-при Канады выдали штраф Феттелю и этим убили всю борьбу за победу? Спорим!

Чёрная полоса «Феррари» затянулась

«Феррари» не побеждает уже десять гонок подряд — такого не случалось с 2016 года. При этом, в Монреале Себастьян Феттель, казалось, всё сделал, чтобы победить, а «Мерседесам» никак не удалось преодолеть преимущество «красных» на прямых — ни на трассе, ни в боксах. Но победа снова уплыла из рук — и это происходит уже второй раз за сезон.

Гран-при Канады называли ключевым для «Феррари» — скоростные трассы подходят SF90 лучше, чем «Мерседесам», и если здесь «Скудерия» победит, то сохранит хоть какие-то шансы побороться за титул в этом году. И SF90 действительно оказалась быстрее — именно за счёт скорости на прямых. Однако в итоге отставание в чемпионате лишь выросло — в Кубке конструкторов Маранелло уже в 120 очках позади.

Сам Феттель в Монреале говорил, что крайний срок для «Феррари» — летний перерыв. По словам немца, команде необходимо начать отыгрываться и уже потом — во второй части сезона — опередить «Мереседес» на победном импульсе. Проблема в том, что по-настоящему скоростных трасс до перерыва уже не будет, а «Феррари» пока сильна только на таких.

Хэмилтон всё ближе к титулу

Хэмилтон выиграл в Канаде уже в седьмой раз — и сравнялся с Михаэлем Шумахером, который побеждал здесь столько же. Причём для британца это уже пятая победа в семи гонках сезона, а отрыв в чемпионате достиг 29 очков, то есть при любом исходе Гран-при Франции он сохранит первую строчку в чемпионате. За всю «турбогибридную» эпоху Хэмилтон ни разу не находился в столь комфортном положении после семи гонок.

Перед уик-эндом в Канаде Хэмилтон признался, что «средненько» провёл первую часть чемпионата. И это не кокетство: он действительно уступал Боттасу в квалификациях и проигрывал на стартах. Однако он не допускал дорогостоящих ошибок и почти всегда выжимал из ситуации максимум — именно этого на данный момент и не хватает его соперникам.

Валттери Боттас, который поначалу оказывал на британца серьёзный прессинг, уже во второй раз подряд уступает ему по всем статьям: финн из рук вон плохо провёл квалификацию и впервые в сезоне не попал на подиум. За две гонки Валттери проиграл Хэмилтону 26 очков и больше не представляет серьёзной угрозы. Об угрозе со стороны Феттеля говорить вовсе не приходится — немцу и двух побед не хватит, чтобы догнать лидера чемпионата.

Положение в чемпионате мира (топ-10)



1.

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 133

3.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 88

5. Шарль Леклер («Феррари») — 72

6.

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 18

8. Даниэль Риккардо («Рено») — 16

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13…

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 10. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 162 очка2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1333. Себастьян Феттель («Феррари») — 1004. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 885. Шарль Леклер («Феррари») — 726. Пьер Гасли («Ред Булл») — 367. Карлос Сайнс («Макларен») — 188. Даниэль Риккардо («Рено») — 169. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1410. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13…14. Даниил Квят («Торо Россо») — 10.

«Рено» возвращается в борьбу

Во «втором эшелоне» своеобразный победный дубль завоевала команда «Рено» — Даниэль Риккардо за счёт своевременного пит-стопа удержался впереди Пьера Гасли, а Нико Хюлькенберг провёл отличный первый отрезок на «софте» и финишировал вслед за напарником — седьмым. Впереди только пилоты топ-команд. За одну гонку команда набрала 14 очков — столько же, сколько в шести предыдущих Гран-при. Этот результат вывел французов на пятое место — «Макларен» всего в двух баллах впереди.

Для Риккардо это была отличная гонка — он вышел на восьмое место в чемпионате и борется с Сайнсом за титул «лучшего среди остальных», а вот Хюлькенбергу есть о чём подумать. Он уже в шестой раз подряд проиграл напарнику квалификацию и уступает ему несколько позиций в турнирной таблице. На финише Хюлькенберг оказался всего в нескольких десятых позади напарника, но по ходу гонки руководство ясно дало понять, кто на данный момент является лидером команды: немцу запретили атаковать Риккардо.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 295 очков

2. «Феррари» — 172

3. «Ред Булл» — 124

4. «Макларен» — 30

5. «Рено» — 28

6. «Рейсинг Пойнт» — 19

7. «Торо Россо» — 17

8. «Хаас» — 16

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Уильямс» — 0.

Гасли по-прежнему разочаровывает

Накануне Гран-при Канады Максу Ферстаппену не повезло в квалификации — из-за аварии Магнуссена голландец не успел проехать попытку на мягкой резине и стартовал только девятым. Единственным представителем в Q3 от «Ред Булл» оказался Пьер Гасли. Француз квалифицировался пятым — и от Ферстаппена в такой ситуации ожидали бы по меньшей мере борьбы за подиум. Гасли же набрал всего четыре очка, уступив обоим пилотам «Рено». При этом, уступил он им из-за того, что быстрее износил стартовый комплект «софта». То есть при аналогичной стратегии за рулём «Ред Булл» Гасли более десяти секунд проиграл Риккардо на «Рено».

Поначалу постоянные проигрыши напарнику Гасли объяснял тем, что ещё не освоился с новым для себя автомобилем, но позади уже треть сезона — и практически всем остальным уже удалось адаптироваться. Пьер проводит откровенно слабый и неудачный сезон, продержаться в топ-команде с такими результатами практически нереально. По оперативно опровергнутым слухам, «Ред Булл» уже общается с Хюлькенбергом по поводу следующего сезона — немец и команда всё отрицают, однако и без Нико множество желающих занять место Пьера. В конце концов, где-то в Ле-Мане скучает один двукратный чемпион мира…

Множество вопросов также вызывает Антонио Джовинацци. Итальянец вылетел с трассы в тренировках, а затем не удержал машину в первом повороте в гонке. Джовинацци до сих пор не набрал ни одного очка и тоже слабо смотрится на фоне напарника. В Академии «Феррари» подходящих на замену итальянцу пилотов пока нет, однако место в бывшем «Заубере» дорогого стоит — и Антонио авансов по-прежнему не оправдывает.