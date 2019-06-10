Леклер уже не тот, Феттель всё тот же. Оценки за Гран-при Канады

Макс Ферстаппен — 8,5
За сражением Феттеля и Хэмилтона в Канаде легко было не заметить очередной успех Макса Ферстаппена. Голландцу не повезло в квалификации, но он не потерял самообладания и защищал команду, несмотря на её спорное решение рискнуть, блестяще провёл первый отрезок, а затем переиграл на трассе пару «Рено» и вышел на пятое место. Превосходный результат спокойного и уверенного в себе пилота.
Льюис Хэмилтон — 8,0
«Мерседес» проиграл квалификацию «Феррари» — Хэмилтон ничего не смог сделать против «максималки» SF90. Однако по ходу гонки британец стабильно держался неподалёку от Феттеля, не ошибался и ждал осечки соперника — она в итоге произошла и подарила британцу победу. Пять побед в семи первых гонках — это лучший старт сезона в карьере Льюиса.
Даниэль Риккардо — 8,0
Риккардо завоевал прекрасное четвёртое место в квалификации (так высоко заводские «Рено» не стартовали с 2010 года) и, несмотря на не самую лучшую тактику (ранний пит-стоп был вызван необходимостью ответить Гасли), финишировал шестым. Правда, под финиш Хюлькенберг был быстрее, при том, что разница в шинах составляла всего восемь кругов — чего-то невозможного австралиец в гонке не сделал.
Ландо Норрис — 8,0
Для Ландо Норриса гонка в Канаде длилась всего восемь кругов, но британец успел наделать шуму и до этого: на совершенно незнакомой трассе дебютант пробился в финальный сегмент и в четвёртый раз в сезоне переиграл Карлоса Сайнса. После старта Норрис сохранил восьмую позицию и наверняка набрал бы хотя бы пару очков, если бы не подвела машина.
Лэнс Стролл — 8,0
Домашний этап стал для Лэнса Стролла лучшим в сезоне. Да, он снова проиграл квалификацию Пересу, но во многом из-за пропуска третьей тренировки — сгорел новый мотор «Мерседеса». В гонке канадец уверенно прошёл длинный отрезок, а под финиш обогнал Сайнса и прорвался на девятое место — при старте с 17-го.
Себастьян Феттель — 7,5
Гран-при Канады мог стать поворотным в сезоне Себастьяна Феттеля — немец завоевал первый в этом году поул и довольно уверенно контролировал гонку по ходу большей части дистанции. Однако вновь не обошлось без ошибки — пусть она и была довольно безобидной, но без неё «Феррари» бы не лишилась победы.
Нико Хюлькенберг — 7,5
После затянувшейся серии неудач Хюлькенберг наконец пробился в очки, но по всем параметрам уступил Риккардо. Правда, разрыв в квалификации оказался небольшим (четверть секунды), а в гонке немец оказался бы впереди, если бы выехал с пит-стопа перед Риккардо. Кроме того, Нико дольше всех продержался на стартовом «софте» — до 15 круга. Неплохой уик-энд, но Халк всё дальше от статуса лидера команды – вот и командный мостик запретил под финиш атаковать напарника.
Даниил Квят — 7,5
Квят снова обыграл в квалификации напарника-дебютанта, а в гонке прорвался на десятое место и набрал одно очко — очень неплохой результат на фоне того, что «Торо Россо» в этот уик-энд был медленнее, чем в предыдущих гонках. Даниил провёл уик-энд сильно и безошибочно, но и чудес не совершал.
Джордж Расселл — 7,5
Расселл в очередной раз переиграл напарника в квалификации, но побороться за что-то большее машина по-прежнему не позволяет. Зато британец воспользовался проблемами Магнуссена и финишировал на строчку выше, чем должен был.
Шарль Леклер — 7,0
Леклер проиграл Феттелю в квалификации почти семь десятых секунды, а в гонке с самого начала был выключен из борьбы за победу. Да, у монегаска была не лучшая тактика, но даже на свежих шинах к лидерам он приближался не слишком быстро. В этот уик-энд Шарль не был похож на пилота, который прессингует Феттеля. Серьёзных ошибок он, впрочем, тоже не допускал и в итоге завоевал второй подиум в карьере.
Карлос Сайнс — 6,5
Сайнс слабо провёл решающий сегмент квалификации, а вместе со штрафом за блокировку Албона оказался на старте 11-м с обязательным «софтом». В итоге испанцу из-за мягких шин и перегрева болида пришлось как можно раньше ехать в боксы, но на оставшиеся 66 кругов не хватило даже «харда». Так что потенциально результативную гонку Карлос испортил себе ещё в субботу.
Серхио Перес — 6,5
Перес, в отличие от Стролла, избрал тактику с коротким первым отрезком на «медиуме» и длинной серией до финиша на «харде» — и в случае Чеко она не сработала. После пит-стопа Перес оказался позади Квята и за попадание в очки уже не боролся.
Ромен Грожан — 6,5
Ромену не повезло в квалификации — его попытку в Q2 прервала авария Магнуссена. Правда, до этого сам француз ошибся во время первой попытки. Стартовав с 14-го места, Грожан оказался зажат между соперниками и продолжал гонку на повреждённой машине. Уик-энд, который вся команда постарается побыстрее забыть.
Александер Албон — 6,0
На незнакомой трассе дебютант пробился в Q2, что само по себе неплохо, однако уже на старте Албон сломал себе переднее антикрыло и вернулся в гонку последним, когда шансов на хороший финиш уже не было. Да и сам таиландец признал, что его темп в воскресенье был слабым.
Валттери Боттас — 5,5
В этот уик-энд Боттас выглядел бледной тенью самого себя — и четвёртое место в таких обстоятельствах сродни чуду. Финн провалил квалификацию, на первом круге потерял ещё одно место и неожиданно застрял в трафике. На той же машине, на которой Хэмилтон прессинговал Феттеля, Валттери не смог пройти Хюлькенберга, а потом надолго застрял за Риккардо. В общем зачёте Боттас отстаёт почти на 30 очков. Давненько не видно Валттери 2.0…
Кими Райкконен — 5,5
Абсолютно никакой уик-энд в исполнении Райкконена: вылет уже в первом сегменте квалификации, ранний пит-стоп (в воздуховод попала плёнка от визора), вторая смена резины и финиш на 15-й позиции — сразу позади Джовинацци и Грожана.
Роберт Кубица — 5,0
На хорошо знакомой трассе Роберту Кубице вновь не удалось опередить напарника-дебютанта. Весь уик-энд поляк жаловался на поведение машины, однако Расселл с той же техникой регулярно добивается большего, так что проблема здесь не только в автомобиле.
Пьер Гасли — 5,0
Француз в очередной раз провалился на фоне Ферстаппена, хотя на стартовой решётке стоял далеко впереди напарника. На стартовом «софте» Гасли продержался всего десять кругов (меньше только у Сайнса) и в итоге оказался позади обеих «Рено». Слабая гонка, посредственный результат.
Антонио Джовинацци — 4,5
Вылет в отбойники в пятничной тренировки, вылет по ходу гонки, ни одного очка на финише — Гран-при Канады для Антонио Джовинацци стал очередным разочарованием. В оправдание итальянца можно лишь сказать, что это был его первый гоночный уик-энд в Монреале и он опередил в субботу Райкконена. Но грубых ошибок слишком много.
Кевин Магнуссен — 4,0
Датчанин — главный злодей Гран-при Канады. Во втором сегменте датчанин разбил машину буквально на ровном месте и в гонке вынужден был стартовать с пит-лейна, однако вместе с этим он полностью испортил квалификацию напарнику (и паре других пилотов). В воскресенье же Магнуссен в прямом эфире начал жаловаться и критиковать команду («Это мой худший опыт за рулём гоночной машины — в жизни!»), из-за чего взять слово пришлось Гюнтеру Штайнеру. К чести руководителя, обошлось без мата. Итог — 17-е место и вторая подряд гонка без очков.
- 10 июня 2019
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