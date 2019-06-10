Феттель снова допустил ошибку в борьбе за победу. Но у Райкконена, Боттаса и Гасли всё гораздо хуже.

Леклер уже не тот, Феттель всё тот же. Оценки за Гран-при Канады

Макс Ферстаппен — 8,5

За сражением Феттеля и Хэмилтона в Канаде легко было не заметить очередной успех Макса Ферстаппена. Голландцу не повезло в квалификации, но он не потерял самообладания и защищал команду, несмотря на её спорное решение рискнуть, блестяще провёл первый отрезок, а затем переиграл на трассе пару «Рено» и вышел на пятое место. Превосходный результат спокойного и уверенного в себе пилота.

Льюис Хэмилтон — 8,0

«Мерседес» проиграл квалификацию «Феррари» — Хэмилтон ничего не смог сделать против «максималки» SF90. Однако по ходу гонки британец стабильно держался неподалёку от Феттеля, не ошибался и ждал осечки соперника — она в итоге произошла и подарила британцу победу. Пять побед в семи первых гонках — это лучший старт сезона в карьере Льюиса.

«Они крадут у нас гонку». Феттель лишился победы из-за спорного штрафа Феттель лидировал всю гонку, но из-за штрафа в пять секунд победителем стал Льюис Хэмилтон — судьбу Гран-при Канады решили судьи.

Даниэль Риккардо — 8,0

Риккардо завоевал прекрасное четвёртое место в квалификации (так высоко заводские «Рено» не стартовали с 2010 года) и, несмотря на не самую лучшую тактику (ранний пит-стоп был вызван необходимостью ответить Гасли), финишировал шестым. Правда, под финиш Хюлькенберг был быстрее, при том, что разница в шинах составляла всего восемь кругов — чего-то невозможного австралиец в гонке не сделал.

Ландо Норрис — 8,0

Для Ландо Норриса гонка в Канаде длилась всего восемь кругов, но британец успел наделать шуму и до этого: на совершенно незнакомой трассе дебютант пробился в финальный сегмент и в четвёртый раз в сезоне переиграл Карлоса Сайнса. После старта Норрис сохранил восьмую позицию и наверняка набрал бы хотя бы пару очков, если бы не подвела машина.

Лэнс Стролл — 8,0

Домашний этап стал для Лэнса Стролла лучшим в сезоне. Да, он снова проиграл квалификацию Пересу, но во многом из-за пропуска третьей тренировки — сгорел новый мотор «Мерседеса». В гонке канадец уверенно прошёл длинный отрезок, а под финиш обогнал Сайнса и прорвался на девятое место — при старте с 17-го.

Себастьян Феттель — 7,5

Гран-при Канады мог стать поворотным в сезоне Себастьяна Феттеля — немец завоевал первый в этом году поул и довольно уверенно контролировал гонку по ходу большей части дистанции. Однако вновь не обошлось без ошибки — пусть она и была довольно безобидной, но без неё «Феррари» бы не лишилась победы.

Скорость «Феррари» вновь бесполезна, Гасли снова плох. Итоги Гран-при Канады Нужно ли менять правила, удержат ли свои места Гасли и Джовинацци и будет ли у «Феррари» ещё шанс вернуться в борьбу?

Нико Хюлькенберг — 7,5

После затянувшейся серии неудач Хюлькенберг наконец пробился в очки, но по всем параметрам уступил Риккардо. Правда, разрыв в квалификации оказался небольшим (четверть секунды), а в гонке немец оказался бы впереди, если бы выехал с пит-стопа перед Риккардо. Кроме того, Нико дольше всех продержался на стартовом «софте» — до 15 круга. Неплохой уик-энд, но Халк всё дальше от статуса лидера команды – вот и командный мостик запретил под финиш атаковать напарника.

Даниил Квят — 7,5

Квят снова обыграл в квалификации напарника-дебютанта, а в гонке прорвался на десятое место и набрал одно очко — очень неплохой результат на фоне того, что «Торо Россо» в этот уик-энд был медленнее, чем в предыдущих гонках. Даниил провёл уик-энд сильно и безошибочно, но и чудес не совершал.

Квят зрелищно вырвал очко на последних кругах. Но тактика могла быть и получше «Торо Россо» почти подвёл российского гонщика, но он красиво спасся на финише.

Джордж Расселл — 7,5

Расселл в очередной раз переиграл напарника в квалификации, но побороться за что-то большее машина по-прежнему не позволяет. Зато британец воспользовался проблемами Магнуссена и финишировал на строчку выше, чем должен был.

Шарль Леклер — 7,0

Леклер проиграл Феттелю в квалификации почти семь десятых секунды, а в гонке с самого начала был выключен из борьбы за победу. Да, у монегаска была не лучшая тактика, но даже на свежих шинах к лидерам он приближался не слишком быстро. В этот уик-энд Шарль не был похож на пилота, который прессингует Феттеля. Серьёзных ошибок он, впрочем, тоже не допускал и в итоге завоевал второй подиум в карьере.

Карлос Сайнс — 6,5

Сайнс слабо провёл решающий сегмент квалификации, а вместе со штрафом за блокировку Албона оказался на старте 11-м с обязательным «софтом». В итоге испанцу из-за мягких шин и перегрева болида пришлось как можно раньше ехать в боксы, но на оставшиеся 66 кругов не хватило даже «харда». Так что потенциально результативную гонку Карлос испортил себе ещё в субботу.

Серхио Перес — 6,5

Перес, в отличие от Стролла, избрал тактику с коротким первым отрезком на «медиуме» и длинной серией до финиша на «харде» — и в случае Чеко она не сработала. После пит-стопа Перес оказался позади Квята и за попадание в очки уже не боролся.

Судьи, которые оштрафовали Феттеля, молодцы! Или всё испортили? Правильно ли стюарды Гран-при Канады выдали штраф Феттелю и этим убили всю борьбу за победу? Спорим!

Ромен Грожан — 6,5

Ромену не повезло в квалификации — его попытку в Q2 прервала авария Магнуссена. Правда, до этого сам француз ошибся во время первой попытки. Стартовав с 14-го места, Грожан оказался зажат между соперниками и продолжал гонку на повреждённой машине. Уик-энд, который вся команда постарается побыстрее забыть.

Александер Албон — 6,0

На незнакомой трассе дебютант пробился в Q2, что само по себе неплохо, однако уже на старте Албон сломал себе переднее антикрыло и вернулся в гонку последним, когда шансов на хороший финиш уже не было. Да и сам таиландец признал, что его темп в воскресенье был слабым.

Валттери Боттас — 5,5

В этот уик-энд Боттас выглядел бледной тенью самого себя — и четвёртое место в таких обстоятельствах сродни чуду. Финн провалил квалификацию, на первом круге потерял ещё одно место и неожиданно застрял в трафике. На той же машине, на которой Хэмилтон прессинговал Феттеля, Валттери не смог пройти Хюлькенберга, а потом надолго застрял за Риккардо. В общем зачёте Боттас отстаёт почти на 30 очков. Давненько не видно Валттери 2.0…

Кими Райкконен — 5,5

Абсолютно никакой уик-энд в исполнении Райкконена: вылет уже в первом сегменте квалификации, ранний пит-стоп (в воздуховод попала плёнка от визора), вторая смена резины и финиш на 15-й позиции — сразу позади Джовинацци и Грожана.

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Роберт Кубица — 5,0

На хорошо знакомой трассе Роберту Кубице вновь не удалось опередить напарника-дебютанта. Весь уик-энд поляк жаловался на поведение машины, однако Расселл с той же техникой регулярно добивается большего, так что проблема здесь не только в автомобиле.

Пьер Гасли — 5,0

Француз в очередной раз провалился на фоне Ферстаппена, хотя на стартовой решётке стоял далеко впереди напарника. На стартовом «софте» Гасли продержался всего десять кругов (меньше только у Сайнса) и в итоге оказался позади обеих «Рено». Слабая гонка, посредственный результат.

Антонио Джовинацци — 4,5

Вылет в отбойники в пятничной тренировки, вылет по ходу гонки, ни одного очка на финише — Гран-при Канады для Антонио Джовинацци стал очередным разочарованием. В оправдание итальянца можно лишь сказать, что это был его первый гоночный уик-энд в Монреале и он опередил в субботу Райкконена. Но грубых ошибок слишком много.

Кевин Магнуссен — 4,0

Датчанин — главный злодей Гран-при Канады. Во втором сегменте датчанин разбил машину буквально на ровном месте и в гонке вынужден был стартовать с пит-лейна, однако вместе с этим он полностью испортил квалификацию напарнику (и паре других пилотов). В воскресенье же Магнуссен в прямом эфире начал жаловаться и критиковать команду («Это мой худший опыт за рулём гоночной машины — в жизни!»), из-за чего взять слово пришлось Гюнтеру Штайнеру. К чести руководителя, обошлось без мата. Итог — 17-е место и вторая подряд гонка без очков.