«Ребята, мы ломаем наш спорт». Штраф Феттеля расколол журналистов на два лагеря

Спорный штраф Себастьяна Феттеля за небезопасное возвращение на трассу и потеря немцем победы в гонке Гран-при Канады – главная тема материалов СМИ по итогам этапа в Монреале.

«Каждый сломается под давлением Хэмилтона»

Британские журналисты предсказуемо поддерживают наказание пилота «Феррари» и обязательно напоминают: изначально к этой скандальной ситуации привела ошибка четырёхкратного чемпиона.



«Нас ждут долгие споры, но не забывайте: Феттель не оказался бы в такой ситуации, если бы не допустил очередную ошибку под давлением, — пишет Эндрю Бенсон из BBC. — Это повторяющаяся история для него в последние два года. В прошлом году Феттель допустил пять существенных пилотажных ошибок, которые постепенно лишили его шансов побороться за титул. В этом году после семи гонок на его счету ещё две: его развернуло в схватке с Хэмилтоном в Бахрейне, и вот теперь ещё одна. Вы можете спорить или соглашаться с наказанием, но вопроса в принципе не стояло бы, не допусти Себ ошибку. Феттель не может ожидать, что сможет победить соперника такого уровня, как Хэмилтон в последние три сезона, если он не найдёт способа уменьшить частоту подобных ошибок».

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«Феттель допустил ещё одну ошибку. Лидируя. На сухой трассе, — вторит коллеге Джонатан Макэвой из Daily Mail. — И я с трудом поверю, что Феттель не знал, даже при столь бывшем развитии событий, что только при выборе такой траектории у него был шанс удержать лидерство. Без решения стюардов получилось бы, что Феттель будет вознаграждён победой за вылет, а Хэмилтон лишится первого места, несмотря на результативное давление на лидера. Было бы это справедливо?»



Ребекка Клэнси из The Times поддерживает британских коллег: «На мой взгляд, штраф был. Феттель после гонки сконцентрировался только на наказании и, похоже, почти забыл, что ко всему привела его собственная ошибка. Давление со стороны Хэмилтона вновь привело к ошибке немца. Хэмилтон – просто один из величайших гонщиков в истории спорта, и каждый, включая четырёхкратного чемпиона мира, сломается под его давлением».

Леклер уже не тот, Феттель всё тот же. Оценки за Гран-при Канады Феттель снова допустил ошибку в борьбе за победу. Но у Райкконена, Боттаса и Гасли всё гораздо хуже.

Интересно, что Мартин Брандл из Sky Sports (стоит ли напоминать, что тоже британец?) не согласился с соотечественниками и увидел проблему в штрафе пилота «Феррари».



«Со стороны стюардов было плохим решением выдавать штраф во время гонки. Я в принципе не считаю наказание верным, но даже при таком решении они могли бы всё изучить после гонки, получив больше времени и данных и поговорив с обоими гонщиками. То, что сделал Феттель в отношении Хэмилтона, было не так резко, как поступок самого Льюиса против Даниэля Риккардо в шикане Монако в 2016 год, или как многие другие случаи, которые оставались без штрафов. В любом случае, нужно было позволить этой дуэли продолжиться – надеюсь, пилоты разобрались бы сами, а затем всё можно было бы спокойно изучить после гонки».

Алёшин — о штрафе Феттеля: судьи поспешно приняли решение

На непоследовательность судей жалуется и Марко Летициа из Corriere della Sera.



«В попытке искоренить неспортивные действия пилотов Формула-1 рискует потерять саму соль соревнований – борьбу на трассе. Главная проблема – не регламент, а то, как его интерпретируют судьи. Эта интерпретация сильно зависит от года и от Гран-при. В похожих ситуациях в истории Ф-1 принимались диаметрально противоположные решения. Нужно принимать меры. Нужна последовательность решений».

Риккардо: в 2016 году Хэмилтон не получил штрафа в идентичной ситуации

«Формула-1 совершила в Монреале суицид»

Авторитетный немецкий журналист Михаэль Шмидт жёстко раскритиковал штраф Феттеля.



«Я не гонщик, так что не могу судить, мог ли Феттель сделать что-то по-другому. Но все пилоты Формулы-1, которых я попросил высказать своё мнение, подтвердили версию Феттеля: чтобы безопасно вернуться на трассу, Себастьян должен был выбирать такую траекторию.



Гран-при Канады стал первой захватывающей гонкой сезона. А потом победителя определили судьи. Тридцать лет назад, если два гонщика соглашались друг с другом насчёт обстоятельств инцидента, то историю закрывали. Хотя тогда спорт был намного опаснее. Но сегодня у нас слишком много адвокатов и скептиков. Ребята, мы так ломаем наш спорт. Если разбирать каждую дуэль, каждую ошибку, который эпизод, где чуть не возник контакт, то скоро спорт превратится в проезд автоколонны. И от нас убежит ещё больше болельщиков».

Скорость «Феррари» вновь бесполезна, Гасли снова плох. Итоги Гран-при Канады Нужно ли менять правила, удержат ли свои места Гасли и Джовинацци и будет ли у «Феррари» ещё шанс вернуться в борьбу?

Досталось чемпионату и от Флавио Ванетти из Corriere della Sera.



«Формула-1 совершила в Монреале суицид, — жёстко утверждает журналист. — Решение отнять у Феттеля победу – абсурд. Он не мог действовать по-другому, и в подобных ситуациях наказания не выносились. Если штрафуют за такое, то Вильнёв и Арну отправились бы в тюрьму Дижона, как и Михаэль Шумахер. Так что «Феррари» нужно поработать не только над машиной, но и над своим политическим влиянием».



А вот Джусто Ферронато из La Gazzetta dello Sport достаточно спокоен и тоже напоминает, что всё началось с ошибки Феттеля.



«К сожалению, ещё одна упущенная возможность. Хэмилтон выиграл Гран-при благодаря ошибке Феттеля. Решение стюардов не выглядит скандальным: когда пилот возвращается на трассу, он должен не создавать помеху или опасность для других пилотов, а Хэмилтону пришлось убирать ногу с педали газа и расширять траекторию, оказавшись всеми четырьмя колёсами на обочине».

Стюарды посчитали, что Феттель выдавливал Хэмилтона, уже восстановив контроль

«Так Боттас чемпионом не станет»

Напоследок немножко не про штраф Феттеля. Предлагаем изучить некоторые оценки, которые поставил гонщикам Auto Motor und Sport.



У Даниила Квята от немцев семь баллов. Немецкие журналисты полагают, что у россиянина был шанс пробиться в Q3 – до него не хватило 135 тысячных. «В гонке Квят постоянно участвовал в борьбе. Он сдержал Переса, однако Стролл оказался впереди. Решающий момент случился за четыре круга до финиша, когда он отобрал у Сайнса десятое место», — заключает издание.

Квят зрелищно вырвал очко на последних кругах. Но тактика могла быть и получше «Торо Россо» почти подвёл российского гонщика, но он красиво спасся на финише.

Валттери Боттас получил от редакции пять баллов из десяти возможных. Журналисты констатировали, что финн провёл слабейшую гонку сезона. «Так финн чемпионом не станет. Разворот и несколько блокировок в квалификации привели к шестому месту на старте. Там он пропустил Хюлькенберга. Только после пит-стопа Боттас показал нормальную форму», — пишет издание.



Лишь четыре была получил Пьер Гасли. «Вообще-то Гасли должен был опередить в квалификации обе «Рено», но не справился: Риккардо оказался на старте выше. В гонке, по словам Гасли, у него был хороший болид, но он финишировал лишь восьмым. После раннего пит-стопа Пьер оказался позади Стролла и оставался за ним до 45-го круга. За рулём «Ред Булл» надо бы обгонять «Рейсинг Пойнт».



Четвёрку получил и Кими Райкконен – за худший уик-энд сезона, в ходе которого финн так и не поймал ритм и теперь надеется на грядущие обновления аэродинамики.