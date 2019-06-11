«Ребята, мы ломаем наш спорт». Штраф Феттеля расколол журналистов на два лагеря

Спорный штраф Себастьяна Феттеля за небезопасное возвращение на трассу и потеря немцем победы в гонке Гран-при Канады – главная тема материалов СМИ по итогам этапа в Монреале.
«Каждый сломается под давлением Хэмилтона»
Британские журналисты предсказуемо поддерживают наказание пилота «Феррари» и обязательно напоминают: изначально к этой скандальной ситуации привела ошибка четырёхкратного чемпиона.
«Нас ждут долгие споры, но не забывайте: Феттель не оказался бы в такой ситуации, если бы не допустил очередную ошибку под давлением, — пишет Эндрю Бенсон из BBC. — Это повторяющаяся история для него в последние два года. В прошлом году Феттель допустил пять существенных пилотажных ошибок, которые постепенно лишили его шансов побороться за титул. В этом году после семи гонок на его счету ещё две: его развернуло в схватке с Хэмилтоном в Бахрейне, и вот теперь ещё одна. Вы можете спорить или соглашаться с наказанием, но вопроса в принципе не стояло бы, не допусти Себ ошибку. Феттель не может ожидать, что сможет победить соперника такого уровня, как Хэмилтон в последние три сезона, если он не найдёт способа уменьшить частоту подобных ошибок».
Посмотреть видеоповтор можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
«Феттель допустил ещё одну ошибку. Лидируя. На сухой трассе, — вторит коллеге Джонатан Макэвой из Daily Mail. — И я с трудом поверю, что Феттель не знал, даже при столь бывшем развитии событий, что только при выборе такой траектории у него был шанс удержать лидерство. Без решения стюардов получилось бы, что Феттель будет вознаграждён победой за вылет, а Хэмилтон лишится первого места, несмотря на результативное давление на лидера. Было бы это справедливо?»
Ребекка Клэнси из The Times поддерживает британских коллег: «На мой взгляд, штраф был. Феттель после гонки сконцентрировался только на наказании и, похоже, почти забыл, что ко всему привела его собственная ошибка. Давление со стороны Хэмилтона вновь привело к ошибке немца. Хэмилтон – просто один из величайших гонщиков в истории спорта, и каждый, включая четырёхкратного чемпиона мира, сломается под его давлением».
Интересно, что Мартин Брандл из Sky Sports (стоит ли напоминать, что тоже британец?) не согласился с соотечественниками и увидел проблему в штрафе пилота «Феррари».
«Со стороны стюардов было плохим решением выдавать штраф во время гонки. Я в принципе не считаю наказание верным, но даже при таком решении они могли бы всё изучить после гонки, получив больше времени и данных и поговорив с обоими гонщиками. То, что сделал Феттель в отношении Хэмилтона, было не так резко, как поступок самого Льюиса против Даниэля Риккардо в шикане Монако в 2016 год, или как многие другие случаи, которые оставались без штрафов. В любом случае, нужно было позволить этой дуэли продолжиться – надеюсь, пилоты разобрались бы сами, а затем всё можно было бы спокойно изучить после гонки».
На непоследовательность судей жалуется и Марко Летициа из Corriere della Sera.
«В попытке искоренить неспортивные действия пилотов Формула-1 рискует потерять саму соль соревнований – борьбу на трассе. Главная проблема – не регламент, а то, как его интерпретируют судьи. Эта интерпретация сильно зависит от года и от Гран-при. В похожих ситуациях в истории Ф-1 принимались диаметрально противоположные решения. Нужно принимать меры. Нужна последовательность решений».
«Формула-1 совершила в Монреале суицид»
Авторитетный немецкий журналист Михаэль Шмидт жёстко раскритиковал штраф Феттеля.
«Я не гонщик, так что не могу судить, мог ли Феттель сделать что-то по-другому. Но все пилоты Формулы-1, которых я попросил высказать своё мнение, подтвердили версию Феттеля: чтобы безопасно вернуться на трассу, Себастьян должен был выбирать такую траекторию.
Гран-при Канады стал первой захватывающей гонкой сезона. А потом победителя определили судьи. Тридцать лет назад, если два гонщика соглашались друг с другом насчёт обстоятельств инцидента, то историю закрывали. Хотя тогда спорт был намного опаснее. Но сегодня у нас слишком много адвокатов и скептиков. Ребята, мы так ломаем наш спорт. Если разбирать каждую дуэль, каждую ошибку, который эпизод, где чуть не возник контакт, то скоро спорт превратится в проезд автоколонны. И от нас убежит ещё больше болельщиков».
Досталось чемпионату и от Флавио Ванетти из Corriere della Sera.
«Формула-1 совершила в Монреале суицид, — жёстко утверждает журналист. — Решение отнять у Феттеля победу – абсурд. Он не мог действовать по-другому, и в подобных ситуациях наказания не выносились. Если штрафуют за такое, то Вильнёв и Арну отправились бы в тюрьму Дижона, как и Михаэль Шумахер. Так что «Феррари» нужно поработать не только над машиной, но и над своим политическим влиянием».
А вот Джусто Ферронато из La Gazzetta dello Sport достаточно спокоен и тоже напоминает, что всё началось с ошибки Феттеля.
«К сожалению, ещё одна упущенная возможность. Хэмилтон выиграл Гран-при благодаря ошибке Феттеля. Решение стюардов не выглядит скандальным: когда пилот возвращается на трассу, он должен не создавать помеху или опасность для других пилотов, а Хэмилтону пришлось убирать ногу с педали газа и расширять траекторию, оказавшись всеми четырьмя колёсами на обочине».
«Так Боттас чемпионом не станет»
Напоследок немножко не про штраф Феттеля. Предлагаем изучить некоторые оценки, которые поставил гонщикам Auto Motor und Sport.
У Даниила Квята от немцев семь баллов. Немецкие журналисты полагают, что у россиянина был шанс пробиться в Q3 – до него не хватило 135 тысячных. «В гонке Квят постоянно участвовал в борьбе. Он сдержал Переса, однако Стролл оказался впереди. Решающий момент случился за четыре круга до финиша, когда он отобрал у Сайнса десятое место», — заключает издание.
Валттери Боттас получил от редакции пять баллов из десяти возможных. Журналисты констатировали, что финн провёл слабейшую гонку сезона. «Так финн чемпионом не станет. Разворот и несколько блокировок в квалификации привели к шестому месту на старте. Там он пропустил Хюлькенберга. Только после пит-стопа Боттас показал нормальную форму», — пишет издание.
Лишь четыре была получил Пьер Гасли. «Вообще-то Гасли должен был опередить в квалификации обе «Рено», но не справился: Риккардо оказался на старте выше. В гонке, по словам Гасли, у него был хороший болид, но он финишировал лишь восьмым. После раннего пит-стопа Пьер оказался позади Стролла и оставался за ним до 45-го круга. За рулём «Ред Булл» надо бы обгонять «Рейсинг Пойнт».
Четвёрку получил и Кими Райкконен – за худший уик-энд сезона, в ходе которого финн так и не поймал ритм и теперь надеется на грядущие обновления аэродинамики.
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