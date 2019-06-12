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Тест: сможете ли вы преодолеть знаменитую гонку «24 часа Ле-Мана»

«Чемпионат»
Выдержите ли вы легендарные «24 часа Ле-Мана»?
Готовы ли вы к главному суточному марафону планеты? Или лучше пока остаться дома на диване?
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Легендарная гонка «24 часа Ле-Мана», завершающая суперсезон WEC-2018/2019, пройдёт уже в этот уик-энд. Предлагаем проверить, сможете ли вы — теоретически, конечно — правильно подготовиться к столь суровому испытанию и правильно вести себя уже по ходу суточного марафона!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:
Выдержите ли вы «24 часа Ле-Мана»?

Напомним, что премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд-участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: James Moy Photography/Getty Images

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24 часа Ле-Мана WEC •••
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