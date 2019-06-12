Выдержите ли вы легендарные «24 часа Ле-Мана»?

Готовы ли вы к главному суточному марафону планеты? Или лучше пока остаться дома на диване?

Легендарная гонка «24 часа Ле-Мана», завершающая суперсезон WEC-2018/2019, пройдёт уже в этот уик-энд. Предлагаем проверить, сможете ли вы — теоретически, конечно — правильно подготовиться к столь суровому испытанию и правильно вести себя уже по ходу суточного марафона!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Выдержите ли вы «24 часа Ле-Мана»?

Напомним, что премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд-участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul.