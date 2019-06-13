От новой линейки масел до триумфа в LMP2. 5 главных побед Motul в Ле-Мане

В эти выходные нас ждёт очередной марафон «24 часа Ле-Мана». Можно сказать, что для компании Motul даты очередного «Ле-Мана» — словно красные дни календаря, ведь эта марка моторных масел в том или ином виде участвует в главном марафоне планеты более 50 лет. И если начиналась эта история с рекламных баннеров на кольце «Сарте», то вскоре Motul стал спонсором, а затем — и техническим партнёром команд-победителей легендарного марафона.



Сегодня предлагаем вспомнить пять величайших триумфов команд Motul в Ле-Мане.

1976 год: первая победа

В качестве спонсора Motul пришёл в Ле-Ман с командой Schnitzer, выступавшей на автомобилях BMW. Уже тогда сотрудничество компании выходило за рамки наклейки на автомобиле: в 70-х специалисты Motul разработали новую линейку масел 300V Le Mans, которая нашла своё отражение в «гражданских» продуктах.

Фото: Из архива Motul

Победить с Schnitzer не удалось, однако в 1976 году при поддержке Motul в классе Gp.6 2.0 первенствовало трио Жоржа Морана, Франсуа Трискони и Андре Шевалле за рулём частной Lola T292. В абсолютном зачёте экипаж расположился на 15-й позиции, а ближайшего соперника в классе опередил на 20 с лишним кругов. Для Motul, на счету которой к этому моменту было уже порядка трёх сотен побед в различных гонках, победа в Ле-Мане стала одним из главных спортивных достижений.

1981 год: первые в GT

Пятью годами позже партнёры Motul одержали в Ле-Мане сразу две победы: в двухлитровом классе первенствовала Lola T298 Жана-Филиппа Грана и Ива Куража, а в более престижной категории GT выиграл Тьерри Перрье с партнёрами по экипажу Валентино Бертапеллем и Бернаром Саламом на Porsche 934.



С этого момента Motul расширяет своё участие в Ле-Мане, с каждым годом поддерживая всё больше команд класса GT. В итоге это вылилось в многолетнее сотрудничество, позволившее специалистам компании получить ценный опыт.

Motul с Ле-Маном связывает многолетняя история Фото: Из архива Motul

1994 год: второй раз подряд

Одним из примеров долгого и плодотворного сотрудничества служит союз Motul и Larbre Competition в 90-х — именно с этой командой компания завоевала свой первый дубль в “24 часах Ле-Мана”. Это произошло в 1993 году, когда экипаж Жоэля Гурье, Юргена Барта и Доминика Дюпюи на Porsche 911 Carrera RSR занял первое место в классе GT, а их партнёры Хесус Пареха, Жак Леконт и Пьер де Туази стали вторыми.

Тот триумф, правда, был омрачён дисквалификацией экипажа Jaguar, который занял первое место, но не прошёл техническую инспекцию после финиша. Впрочем, на следующий год звание сильнейшего вновь осталось за Larbre Competition и Motul: Пареха, Дюпюи и испанец Карлос Палау, финишировав первыми в классе LMGT2, принесли команде вторую победу подряд.

Выдержите ли вы легендарные «24 часа Ле-Мана»? Готовы ли вы к главному суточному марафону планеты? Или лучше пока остаться дома на диване?

2010 год: последняя гонка LMGT1

В 2000-х в Ле-Мане появился необычная категория прототипов на базе требований класса GT — LMGT1. Это были сверхмощные автомобили с огромными двигателями объёмом шесть-семь литров, развивавшие на бесконечных прямых “Сарте” невероятные скорости. Увы, последней гонкой этих машин перед сменой регламента стал марафон 2010 года — и победу в нём также завоевала Larbre Competition.



Экипаж Ролана Бервилля, Жюльена Каналя и Габриэля Гарделя стартовал на прототипе Saleen S7-R с 7-литровым двигателем Ford V8. Автомобили Saleen выступали в Ле-Мане с 2001 года, но прежде никогда не побеждали. В этот раз, при поддержке Motul, машина на протяжении всех 24 часов марафона работала как часы и оказалась на четыре круга быстрее ближайшего соперника — каждый из которых не избежал технических проблем.

Фото: gabrielegardel.com

2011 год: триумф в LMP2

На следующий год компания Motul отпраздновала новую победу — в классе LMP2, второй по скорости категории прототипов для гонок на выносливость. Первое место тогда завоевала команда Greaves Motorsport, гонщики которой — Карим Оджей, Оливье Ломбард и Том Кимбер-Смит — преодолели на Zytek Z11SN 326 кругов — на шесть больше, чем опытный экипаж Signatech Nissan.



В 2014 году Motul превзошла этот успех: команда Jota Sport завоевала ещё одну победу в классе LMP2, проехав за 24 часа 356 кругов. Это позволило экипажу расположиться на пятой строчке общего зачёта.

Фото: Darrell Ingham/Getty Images

Параллельно компания Motul развивала программу в гонках GT, одержав несколько побед в категории LMGTE Am. Отдельной гордостью для компании является тот факт, что масла Motul одинаково эффективно работают на разных автомобилях, включая Porsche, Corvette и Ferrari, которая в цветах SMP Racing и под управлением Виктора Шайтара завоевала победу в 2015 году.

В 2019-м Motul возвращается в Ле-Ман. Экстремальное испытание одной из наиболее скоростных трасс планеты никогда не было лёгким, однако это именно тот вызов, который нужен компании. Именно поэтому Motul является премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часов Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд-участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Кстати, Motul расширяет границы сотрудничества: Motul Racing Lab (мобильная экспресс-лаборатория) будет работать для всех участников, независимо от того, поддерживаются ли они компанией Motul или нет. Технические эксперты Motul предложат услуги по анализу масла любому нуждающемуся участнику: мобильная лаборатория будет работать всю неделю.