Победа с похмелья и крах за три минуты до финиша. 5 невероятных гонок в Ле-Мане

Практически любая марафонская гонка в Ле-Мане наполнена множеством драматичных моментов и практически каждый заезд достоин того, чтобы его экранизировать. В преддверие 87-го суточного марафона, завершающего «суперсезон» чемпионата мира FIA WEC, мы при поддержке компании Motul вспоминаем 5 самых необычных на наш взгляд гонок в истории «24 часов Ле-Мана».

1953 год: похмельный триумф «Ягуара»

Суточный марафон 1953 года вошёл в историю как гонка, которую впервые выиграла машина с дисковыми тормозами. Инновационным спорткаром стал Jaguar C-Type, для которого это была уже вторая победа в Ле-Мане, но куда более примечательны не технические особенности автомобиля-победителя, сколько ситуация с экипажем, выигравшим заезд.



Будущие победители — британский дуэт Тони Ролта и Данкана Хэмилтона — начали гоночный уик-энд с… дисквалификации! По недосмотру Jaguar в квалификации на трассе одновременно оказались два C-Type с гоночным №18 на борту — один был «боевым», а второй представлял собой запасную машину под управлением тест-пилота Нормана Дьюиса. Команда Ferrari, обратив на ситуацию внимание, добилась дисквалификации Ролта и Хэмилтона, которые к тому времени уже обеспечили себе лучшее время и новый рекорд круга.

Выдержите ли вы легендарные «24 часа Ле-Мана»? Готовы ли вы к главному суточному марафону планеты? Или лучше пока остаться дома на диване?

Получив уведомление, что они лишены права участвовать в гонке, Тони и Данкан отправились заливать горе в бар. Сам Хэмилтон в своей автобиографии позднее открыто признавал, что он с напарником не просыхал всю ночь. А пока гонщики пили, руководство команды боролось за право допустить их на старт — в итоге судьи приняли извинения Jaguar, наложили на команду денежный штраф и позволили C-Type №18 стартовать в гонке.



Ролта и Хэмилтона утром в день гонки буквально вытащили из ресторана, всеми доступными способами привели в чувство и отправили на дистанцию, где по ходу пит-стопов заправляли не только машину (бензином), но и пилотов (кофе). Похоже, желание выпить шампанского после бурной ночи было столь велико, что Тони и Данкан не просто приехали на подиум, а выиграли «24 часа Ле-Мана»!

От новой линейки масел до триумфа в LMP2. 5 главных побед Motul в Ле-Мане Возможно вы удивитесь, но компанию вполне можно включить в список главных звёзд в истории легендарного суточного марафона.

1969 год: протест перед триумфом

Одна из самых узнаваемых черт французского марафона — так называемый «лемановский старт», когда гонка начинается с забега пилотов к стоящим на противоположной стороне стартовой прямой машинам. Но в последний раз такой старт был дан в 1969 году, а потом его запретили по соображениям безопасности.



Годом ранее, в 1968-м, бельгиец Вилли Майресс, торопясь начать гонку, не закрыл как следует дверцу своего Ford GT40. На первом же круге, когда машина на полной скорости шла по прямой «Мюльсан», дверца распахнулась — пытаясь на ходу закрыть её, гонщик потерял контроль над автомобилем и купе вылетело с трассы, врезавшись в деревья. Пилот, получив многочисленные травмы и проведя пару недель в коме, выжил, но спортивную карьеру завершил…



Памятуя о случившемся с соотечественником, на следующий год Жаки Икс устроил то, что сейчас назвали одиночным пикетом. Протестуя против небезопасной практики, гонщик нарочито медленно добрался до своего автомобиля и не начал движение, пока самым тщательным образом не пристегнулся и не проверил, закрыты ли двери.



Через 24 часа стало ясно, что рисковать на старте (в 1969-м в похожую с Майрессом аварию попал Джон Вулф — он разбился на первом круге близ поворота «Мезон Бланш» и погиб, потому что не был пристёгнут, как положено) смысла нет. Гонку выиграл не кто иной, как Икс, с которым экипаж Ford GT составил Джеки Оливер. Ну а в 1970 году «лемановский старт» уже не применялся.

Последний в истории «лемановский старт» Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

1981 год: победа музейного экспоната

В истории Porsche немало культовых гоночных моделей и тем более легендарных победителей «24 часов Ле-Мана», но всё же история спорткара Porsche 936/81, выигравшего марафон в 1981 году, одна из самых необычных.



На 1982 год уже был утверждён новый технический регламент для спорткаров — документация Group C пришла на смену своду правил Group 6, что означало необходимость создания нового гоночного автомобиля на смену Porsche 936. Преемником стал легендарный Porsche 956 (машина удерживала абсолютный рекорд «Нордшляйфе» с 1983 по 2018 год!). Но прежде чем прототип появился на трассе, его ждали масштабные тесты.



И в успешной судьбе модели 956 немалую роль сыграла модель 936. Всё дело в том, что Porsche искал возможность испытать новый двигатель в условиях, максимально приближенных к тем, в которых предстояло эксплуатировать новинку. Поэтому в команде решили проверить мотор в суточной гонке. Проблема заключалась в том, что к тому момент Porsche 956 готов ещё не был, а Porsche 936 уже отправили в музей.



Выход из ситуации был найден оригинальный. В «24 часа Ле-Мана» команда Porsche System заявила два прототипа Porsche 936/81, которые представляли собой пару возвращённых из выставочной экспозиции на гоночную трассу машин с двигателями для нового прототипа. Один экипаж сошёл, зато второй — бельгиец Жаки Икс и британец Дерек Белл — выиграл марафон с преимуществом в 14 кругов над ближайшим преследователем! И эта гонка стала уже действительно последней в истории 936.

«24 часа Ле-Мана» 1981 года Фото: Getty Images

1995 год: дорожная машина бьёт прототипы

Мы привыкли к тому, что в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана» побеждают машины топового класса прототипов, а представителям остальных категорий остаётся сражаться за первое место в рамках своего зачёта. Но были в истории гонки и ситуации, когда дорожный автомобиль оказывался быстрее прототипов.



В начале 90-х годов появился McLaren F1, которому суждено было стать автомобильной легендой на все времена. Конструкция машины, сертифицированной для дорог общего пользования, включала в себя множество решений, ранее применявшихся только на гоночной технике. При этом делать на базе F1 спортивный вариант изначально не планировалось, но в итоге планы изменились и появился McLaren F1 GTR.



С этой моделью фирма решила попробовать свои силы в «24 часах Ле-Мана» и вряд ли кто-то мог предположить, сколь удачным окажется дебют McLaren на кольце «Сартэ» — в топ-5 на финише суточной гонки оказались сразу четыре из семи стартовавших F1 GTR! А единственным не-McLaren в первой пятёрке оказался чистокровный прототип Courage C34 французской команды Courage Competiton, который занял второе место.



Помимо первой победы McLaren с первой же попытки гонка сезона-1995 оказалась примечательной ещё по ряду факторов. Как уже упоминалось, это был уникальный триумф техники LM GT1 над машинами WSC. На тот момент это был самый «мокрый» марафон (дождь лил 17 часов). И это была первая победа в «24 часах Ле-Мана» в общем зачёте для пилота из Финляндии (Джей-Джей Лехто) и Японии (Масанори Секия), которые были напарниками представителя Франции Янника Дальма. Ну и интересно, что для победоносного McLaren F1 GTR с шасси №01R это была первая и последняя гонка в 1995 году — до и после Ле-Мана, где купе использовала японская команда Kokusai Kaihatsu Racing, автомобиль служил тестовым мулом на заводе McLaren.

McLaren F1 GTR: пришёл, увидел, победил! Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

2016 год: потерять всё за 3 минуты

Первую в своей истории победу в «24 часах Ле-Мана» «Тойота» одержала лишь в 2018 году, когда осталась единственной заводской командой в топовом классе LM P1. Но добиться успеха в культовой гонке японский коллектив мог парой лет раньше в куда более острой и напряжённой борьбе, нежели нынешние состязания с «частниками».

В 2016 году старт на кольце «Сартэ» в главной категории принимали сразу три заводских коллектива, каждый из которых выставлял по паре экипажей — легендарные дизельные прототипы Audi, вернувшиеся в марафонские гонки после длительного перерыва Porsche с гибридной моделью и бензо-электрические Toyota, которые бились за свою первую победу в Ле-Мане.

Ситуация развивалась драматически, потому что сначала из борьбы за первое место выбыли пилоты Audi Sport Team Joest, а вот представители Porsche Team и Toyota Gazoo Racing вели острое сражение за лидерство в гонке. И за шесть минут до финиша гонки преимущество японской марки над ближайшим немецким преследователем составляло более минуты. Всё шло к первой в истории победе Toyota в «24 часах Ле-Мана», но в итоге завершилось… 18-й победой Porsche!



Когда до клетчатого флага оставалось пару кругов, Toyota TS050 Hybrid с бортовым №5 резко потеряла в скорости на прямой «Мюльсан», а за пару минут до финиша прототип окончательно замер на стартовой прямой — мимо пролетел к победе, упавшей буквально в руки в последний момент, Porsche 919 Hybrid под №2. Пожалуй, более драматичной развязки в современной истории «24 часов Ле-Мана», не было никогда: катастрофа «Тойоты», фантастическое везение «Порше» и красивое завершение истории «Ауди» — их Audi R18 дополнил призовой подиум. Уже в следующем году «Ауди» оставила марафонские гонки, а ещё через год из LM P1 ушла и вторая немецкая марка…

Ле-Ман для «Тойоты» закончился кошмаром Фото: Brian Cleary/Getty Images

Напомним, что премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд-участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul.