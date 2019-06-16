Россияне в Ле-Мане: подиум, потеря победы, авария. А Алонсо хоть где-то повезло!

В этом году марафон «24 часа Ле-Мана» прошёл уже в 87-й раз — забитые перед стартом трибуны и визит Княгини Шарлен лишь подчеркнули особый статус этой гонки. Однако на этот раз суточный заезд также стал финалом суперсезона чемпионата по гонкам на выносливость — WEC. В командном зачёте LMP1 победитель определился заранее — «Тойота» доминировала весь сезон и досрочно обеспечила себе титул, а в турнирной таблице производителей GT недосягаемой стала «Порше».



Впрочем, и без этого интриг хватало и главная из них — станет ли Фернандо Алонсо чемпионом мира WEC? Сразу скажем — стал.

Дубль «Тойоты», подиум «СМП Рейсинг»

Экипажи «Тойоты» заняли в квалификации два первых места и лидировали от старта до финиша — японские машины почти сразу оторвались от преследователей и не подпускали их на расстояние атаки. Впрочем, сказать, что гонка прошла при подавляющем преимуществе гибридных прототипов, тоже нельзя: отрыв лидера от третьего места не превышал пяти-шести кругов, а потому любая неисправность или вылет с трассы создали бы команде серьёзные проблемы.



На последний час гонки лидером ушёл экипаж № 7. Казалось, такой результат полностью устроит команду: Конвей, Кобаяси и Лопес выиграли бы свой первый Ле-Ман, а Алонсо, Буэми и Накадзима оформили бы чемпионство в сезоне WEC. Но команде пришлось понервничать — при обгоне круговых Хосе-Мария Лопес немного выехал за пределы трассы и пробил колесо. Добравшись до боксов, аргентинец уступил лидерство партнёрам по команде, но сохранил второе место.



В итоге Фернандо Алонсо и его партнёры во второй раз подряд выиграли «24 часа Ле-Мана» и добавили к своему резюме по чемпионскому званию. В общей сложности «Тойота» выиграла семь гонок из восьми этапов суперсезона. При этом, японцы победили и в Сильверстоуне, но по итогам технической инспекции были исключены из протоколов. Предсказуемое доминирование «Тойоты», несмотря на постоянную японскую мантру, что после послаблений частники станут настоящими конкурентами. Ну конечно же не станут.

Победа с похмелья и крах за три минуты до финиша. 5 невероятных гонок в Ле-Мане Каждые «24 часа Ле-Мана» богаты на яркие события, но пять выбранных гонок подарили действительно мощные сюжеты.

Главной же интригой в классе LMP1 стало сражение «СМП Рейсинг» и Rebellion. В квалификации сильнее выступили россияне, но уже на старте третью позицию вышли швейцарцы. Команды вели плотную борьбу, но проблем избежать не удалось никому: сначала у Виталия Петрова машина не завелась с первой попытки, что стоило экипажу некоторого времени, затем разбил машину Тома Лоран — на влажной от небольшого дождя трассе он потерял контроль над автомобилем и носовым обтекателем врезался в отбойник. К тому моменту Петрова за рулём BR1 сменил Михаил Алёшин — он ехал как раз позади Лорана и обломки от его машины прилетели в автомобиль «СМП Рейсинг».



В результате этих событий на третье место вышел экипаж № 17 в составе Стефана Сарразена, Сергея Сироткина и Егора Оруджева, но во время ночной смены Оруджев вылетел в эске и врезался в отбойники. Повреждения машины были не слишком сильными и потенциально Егор мог продолжить движение, но сработал датчик перегрузок — в таких ситуациях правилами предписан обязательный осмотр в медцентре, а потому марафон для № 17 подошёл к концу.

Оруджев: маршалы не разрешили мне продолжить гонку и были категоричны

Теперь на третьем месте вновь шёл Rebellion — тот самый экипаж, чей бампер влетел в машину «СМП Рейсинг», однако долго швейцарцы впереди не продержались: за нарушение процедуры пит-стопа автомобиль был оштрафован трёх-минутным стоп-н-гоу. Третья строчка вернулась к «СМП Рейсинг» и больше от россиян не уходила.

G-Drive подвела проводка

В классе LMP2 по ходу половины дистанции шла упорнейшая борьба между российской командой G-Drive Racing и Signatech Alpine Matmut, но на одном из пит-стопов во время смены Романа Русинова на машине возникли проблемы с проводкой — гонщик попросту не смог выехать с пит-лейна. В итоге автомобиль откатили в боксы — через 20 минут экипаж вернулся в борьбу, но лишь на седьмой позиции.



Победа в итоге досталась экипажу Signatech Alpine Matmut в составе Николя Ляпьера, Андре Неграна и Пьера Тирье — они выигрывают эту гонку второй раз подряд. На втором месте в круге позади классифицирована команда Jackie Chan DC Racing — победители «24 часов Ле-Мана»-2017 в классе LMP2. Замкнул тройку призёров экипаж TDS Racing. Автомобиль G-Drive Racing закончил гонку на шестой позиции в классе.

В GTE Pro сильнейшим стал партнёрский экипаж «СМП Рейсинг» из команды AF Corse — Алессандро Пьер Гиди, Джеймс Каладо и Даниэль Серра на «Феррари» поначалу боролись с «Корветом», но за несколько часов до финиша Ян Магнуссен вылетел с трассы и потерял круг относительно лидеров. В итоге «Феррари» финишировала первой, а второе и третье места заняли автомобили «Порше».



Наконец в GTE Am победу одержал экипаж Keating Motorsports, в составе которого объединились 47-летний Бен Китинг, голландец Йерун Блекемолен и Фелипе Фрага из Бразилии.

WEC. 24 часа Ле-Мана. Итоговый протокол



1. (LMP1 — 1) Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — 385 кругов

2. (LMP1 — 2) М. Конвей/К. Кобаяси/Х-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) — +16,972

3. (LMP1 — 3) В. Петров/М. Алёшин/С. Вандорн (SMP Racing) — 379

4. (LMP1 — 4) Б. Сенна/А. Лоттерер/Н. Джани (Rebellion Racing) — 375

5. (LMP1 — 5) Н. Бертон/Т. Лорен/Г. Менезес (Rebellion Racing) — 370

6. (LMP2- 1) Н. Ляпьер/А. Негран/ П. Тирье (Signatech Alpine Matmut) — 367…

11. (LMP2 — 6) Ж-Э. Вернь/Р. Русинов/Й. ван Эйтерт (G-Drive Racing) — 365.

Дилемма «Тойоты»

«24 часа Ле-Мана»-2019 ознаменовал собой конец первого в истории WEC суперсезона, который стартовал ещё в мае прошлого года. Изначально идея организаторов была в том, чтобы сократить затраты команд на участие в чемпионате, однако в итоге получилось так, что за 13 с половиной месяцев прошло всего восемь гонок. При этом существенно сократить затраты так и не удалось — в первую очередь из-за выездных этапов в Шанхае и Себринге.



Кроме того, организаторам так и не удалось создать хоть какую-то интригу в главном классе первенства — LMP1. Гибридные прототипы «Тойоты» предсказуемо оказались на голову сильнее команд-частников, а усилия организаторов по сокращению разрыва ни к чему не привели.

Премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд-участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul

В следующем году устроители первенства введут новые поправки в систему мер сдерживания — за победу машину будут получать больше балласта. С одной стороны, это должно неким образом придержать «Тойоты», но возникает вопрос, будет ли это честно по отношению к японской команде?



«Тут нужно понимать, справедливо ли это, — говорит Сергей Сироткин. — Ведь ты как производитель тратишь много сил и времени, вкладываешь определённые деньги — а в случае „Тойоты“ это огромные деньги, с целью построить лучшую машину. Чтобы потом приехать на трассу, быть быстрее всех, получить дополнительный балласт и поехать медленнее соперников, которые, может, хуже понимают процессы, потратили меньше денег. По-моему, это нечестно. Должен быть такой регламент, который как-то уравнивал бы стартовые позиции, но дальнейшее должно зависеть от уровня команды, иначе теряется смысл. Зачем пилоту ехать быстрее, если за это он получит пенальти и поедет медленнее? Это противоречит сути гонок».

Выдержите ли вы легендарные «24 часа Ле-Мана»? Готовы ли вы к главному суточному марафону планеты? Или лучше пока остаться дома на диване?

Впрочем, эта «дилемма „Тойоты“» мучить организаторов будет недолго — с 2021 года чемпионат мира по гонкам на выносливость перейдёт на совершенно новые автомобили на основе дорожных гиперкаров. Так, «Астон Мартин» уже подтвердил участие прототипа на основе «Валькирии», построенной при участии «Ред Булл» и Эдриана Ньюи. Точно в деле и «Тойота».



Ну а пока болельщикам остаётся ждать нового сезона — 2020/2021 годов. Он стартует 1 сентября в Сильверстоуне.