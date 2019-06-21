С автоматом и бородой до победы. «КАМАЗ-мастер» готов к «Шёлковому пути»

Уже на следующей неделе (а если точнее, 27 июня) команда «КАМАЗ-мастер» отправится в Иркутск для участия в «Шёлковом пути». За неделю до выезда на гонку мы съездили в Набережные Челны, чтобы узнать, чего ожидать от ралли-рейда в этом году. Традиционно гостеприимно журналистов встретили Сергей Савостин, являющийся на время «Шёлкового пути» тим-менеджером команды, а также пилоты Андрей Каргинов и Айрат Мардеев.

Омоложение в составе механиков

В общей сложности делегация команды на «Шёлковый путь» будет состоять из 56 человек. Помимо экипажей Каргинова и Мардеева, общавшихся с журналистами, на старт выйдут автомобили, пилотируемые Антоном Шибаловым и Сергеем Куприяновым. Ещё две машины будут заняты на других соревнованиях: в Великобритании и Турции. Интересно, что в составе экипажей будет много механиков-новичков: важно, чтобы новое поколение набиралось опыта.



На вопрос, нет ли в связи с этим опасений, Сергей Савостин уверенно ответил: «Физически все они обкатаны: уже проехали Астрахань и Казахстан, не первый раз садятся в кабину. Опасений за них нет. Что касается отсутствия достаточного опыта, у нас опытные пилоты, и его надо передавать».

«Как там насчёт свинины?» На что пошли камазовцы ради победы на «Дакаре» По делу ли организаторы «Дакара» сняли Каргинова и зачем Николаев сделал селфи с болельщиком после раскопок грузовика? Мы обсудили всё.

Автомат, а не механика

Российская команда окончательно переходит на автоматическую коробку передач: на «Шёлковом пути» механика будет стоять лишь у Куприянова, так как у его автомобиля другой двигатель, и адаптация к нему коробки – отдельный процесс. На остальных «КАМАЗах» автоматическая коробка прошла тесты, показав свои достоинства и недостатки, и была признана надёжной и более удобной для пилотов. Напомним, что на последнем «Дакаре» камазовцы задействовали оба варианта, но теперь выбор сделан.



Само собой, больше всего вопросов касалось трансмиссии. Савостин объяснил всё на пальцах: «В песках и горах в ручном режиме лучше не рисковать переключаться: можно либо там и остаться, либо вообще укатиться. Эта коробка позволяет переключаться без потери момента. Также пилот меньше отвлекается, уделяя внимание дороге. Это даёт результат, ведь спецучастки у нас не 10-15 км, а 200-600. Там за день так напереключаешься, что можешь вполне оценить преимущество автомата».

Бондарчук снимет для НТВ сериал про «КАМАЗ-мастер»

Работа над подвеской

О модифицированной подвеске «Чемпионату» рассказал Андрей Каргинов: «Она позволяет держать больший темп автомобиля. «Комфортной» её язык не поворачивается назвать. Вы сами видели, сложно говорить о комфорте (незадолго до этого пилоты катали журналистов по полигону – прим. «Чемпионата). Но ничто не испытает эти детали лучше, чем гонка».



Прокомментировал новшество и Савостин: «Работой над подвеской автомобиля можно заниматься вечно, всегда можно найти и узнать что-то новое. Сказывается любое изменение. К тому же, разные трассы дают разное преимущество. Мы разработали под нашу конструкцию переднюю подвеску кабины, это дало результат в плавности хода и, думаю, отразится на времени».

Машины победы. Эти грузовики ковали успехи «КАМАЗа» на «Дакаре» От первого почти серийного грузовика до новинки, не оставившей никому шансов на «Дакаре»-2019.

Новый маршрут

Есть изменения и у самого ралли-рейда. Как известно, «Шёлковый путь» впервые будет стартовать из Иркутска. Ралли-рейд в этом году пройдёт по территории России, Монголии и Китая, так что пилотов ждут совершенно разные климатические зоны и пейзажи. В Монголии, где много скоростных этапов с опасными ямами, новое поколение российских спортсменов ещё не ездило.



Всего участникам предстоит преодолеть чуть более пяти тысяч километров, из которых почти 2600 — спецучастки. Финальным испытанием станут знаменитые стоячие дюны в Китае.



Айрату Мардееву с трудностями поможет справиться талисман: «Четвёртый член экипажа для меня — это мягкая игрушка, подаренная сестрёнкой. Есть талисманы от жены. Также в машине лежит семейный альбом, который греет душу. А вот не бреюсь я просто так. Мама очень против моей бороды. Но я пообещал ей: когда выиграю очередную большую гонку, побреюсь прям на финише».

Названы главные участники «Шёлкового пути», участие команды де Роя под вопросом

Ожидания

Когда видишь всю работу над подвеской и новой коробкой передач, складывается ощущение, что российскую команду на «Шёлковом пути» не остановит ничто. Однако и соперники не стоят на месте, также улучшая свои автомобили. Мардеев философски замечает: «Им во многих вещах проще и быстрее получать какие-то детали, проводить тестовые заезды. У наших конкурентов всегда стоит две задачи: выиграть гонку и победить «КАМАЗ».



Однако ожидания пилотов и руководителей высоки, и уже через несколько недель они смогут начать претворять их в жизнь. Старт ралли-рейда будет дан 6 июля, финиш запланирован на 16-е.