Пожалуй, Формула-1 ещё не видела более нелепой попытки отменить решение судей

Накануне в Формуле-1 закончился почти двухнедельный сериал, посвящённый итогам Гран-при Канады. Как вы помните, Себастьян Феттель завершил гонку первым, но моментально был оштрафован на пять секунд за небезопасное возвращение на трассу после вылета, когда немец вынудил Льюиса Хэмилтона бить по тормозам, чтобы не врезаться или в «Феррари», или в стену.

«Феррари» попыталась вернуть победу с помощью специального пункта в регламенте. Он позволяет пересмотреть решение стюардов, если протестующей стороне удаётся доказать: в деле присутствуют новые обстоятельства, о которых судьи не знали в момент вынесения решения.

Вот какие аргументы «Феррари» посчитала новыми:



1) Анализ данных телеметрии с машины Феттеля;

2) Видеоанализ записей с камер (вид спереди, сверху, с бортовых камер Феттеля и Хэмилтона), подготовленный после гонки;

3) Видеоанализ, подготовленный Каруном Чандхоком для Sky Sports после гонки;

4) Видео с камеры, показывающей лицо Феттеля, которое было опубликовано F1 Limited после гонки;

5) Послегоночные изображения и видео;

6) Анализ данных GPS о траекториях Хэмилтона и Феттеля на круге, когда произошёл инцидент, и предшествующих кругах;

7) Свидетельства очевидца (Феттеля).



Честно говоря, такой перечень очень напоминает список использованной литературы в конце некачественной дипломной работы, когда для солидности нужно поставить как можно больше источников и сделать побольше сносок. С виду вроде и ничего, а если приглядеться — пустышка.

Стюарды справедливо указали, что элементы из пунктов 1, 2, 5, 6 и 7 были приняты ими во внимание ещё во время гонки. Остались пункты 3 и 4. То есть, получается, «Феррари» пыталась представить в качестве новых данных простой разбор телевизионного эксперта (и это мы опустим «достижения» Каруна Чандхока в Формуле-1), а также видео с лицом и руками Феттеля. И это спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис назвал «неопровержимыми свидетельствами невиновности Феттеля»?

Не хотим быть грубыми, но протест подобного качества выглядит для «Феррари» позорным. Такое ощущение, что «Скудерия» просто хотела сделать хоть что-то, чтобы поддержать собственного гонщика и ещё раз покритиковать судей. Изначально идея с появлением новых данных выглядела сомнительной, а по факту и вовсе превратилась в фарс.

«Формула-1 совершила суицид». Штраф Феттеля расколол журналистов на два лагеря Наказание Феттеля грозит превратить Формулу-1 в проезд автоколонны, считают одни. Себ опять сам всё испортил – парируют другие.

Когда стюарды предсказуемо отказали «Феррари» в пересмотре решения, Феттель прокомментировал это следующим образом: «Я не удивлён, что нам было отказано. Но в правилах столько всего написано, что при желании можно было найти пункт, который бы подошёл и нам. Конечно, я разочарован, но надо двигаться дальше. Как я уже говорил, в правилах слишком много пунктов. Но что я могу с этим сделать? Как это изменить? Просто сожгите свод правил».



Не правда ли, такой комментарий только укрепляет в мысли: сама попытка изменить решение была сделана «для галочки», просто чтобы поддержать пилота. Но жаль, что такими «свежими и неоспоримыми» аргументами, как анализ Чандхока, «Феррари» выставила саму себя на посмешище.