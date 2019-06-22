«Мерседес» доминирует, Феттель провалился. Новинки «Феррари» ничего не дали

Боттас не справился, Феттель — ещё хуже

«Мерседес» подходил к квалификации Гран-при Франции в роли явного фаворита, но всё же оставался вопрос: не сможет ли «Феррари» заметно прибавить и приблизиться благодаря позднему попаданию в настройки и квалификационному режиму двигателя? Второй сегмент оставил надежды: Феттель расположился между двумя пилотами «Мерседеса». При этом все лидеры сумели пробиться в Q2 на более жёстких шинах «медиум».

Шинный вопрос вообще стоял как никогда остро: «софт» на «Поль Рикаре» работал настолько странно, что некоторые середняки тоже начали предпочитать ему более жёсткий состав резины. На «медиуме» пробились в Q3 и теперь будут на нём стартовать Норрис, Сайнс и Риккардо. А вот в «Ред Булл» разошлись во взглядах: Ферстаппен обошёлся «медиумом», в то время как Гасли еле отобрался в топ-10 даже на «софте».

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Но вернёмся к «Феррари» и «Мерседесу». Q3 быстро показал: сказки для «Скудерии» не будет. На первых попытках Хэмилтон и Боттас вырвались вперёд, Леклер отстал, а Феттель испортил круг. Вторые попытки прошли по тому же сценарию — только с поправкой, что Валттери допустил несколько ошибок и не сумел улучшить. Хэмилтон уверенно подтвердил поул-позишен, а Леклер проиграл шесть с половиной десятых — мощное поражение!



А что же Феттель? Себ вновь неидеально прошёл первый сектор, да и дальше всё пошло не слава богу. Итог — катастрофические полторы секунды отставания и только седьмое место! Чемпионат продолжает уплывать от «Феррари». Если, конечно, уже не уплыл. И обновлённая машина никак не приблизится по скорости к «Мерседесу», и пилоты допускают явные ошибки.

Пожалуй, Формула-1 ещё не видела более нелепой попытки отменить решение судей Чтобы вернуть Феттелю победу, «Феррари» нужны были реальные доказательства. А она всех насмешила.

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А вот кто доволен, так что это команда из Уокинга. Шутка ли сказать: Норрис и Сайнс не просто заняли пятые и шестые места впереди Феттеля, но и от Ферстаппена оказались на минимальном расстоянии: Ландо проиграл голландцу всего девять тысячных! Да, Хэмилтону оба проиграли больше секунды, но в данном случае «Ред Булл» расстраивается подобному проигрышу куда больше, а в «Макларене» могут порадоваться. Им удалось подтвердить пятничную скорость и уверенно стать лучшими из остальных.

Даниэль Риккардо вновь стал лучшим из двух пилотов «Рено», квалифицировавшись восьмым — по крайней мере, опередил Пьера Гасли. Француз проиграл Ферстаппену восемь десятых и продолжает копать себе яму… В Q3 Гасли обошёл только Джовинацци, который по сути вообще не проехал быстрого круга. Но для итальянца важнее, что он оказался быстрее Райкконена — у Кими только 12-я стартовая позиция.

Не порадовал французских болельщиков Нико Хюлькенберг: ошибка на последнем быстром круге отправила немца на 13-е место и привела к очередному субботнему поражению от Риккардо. Эдак новый контракт не предложат… За Нико — Перес и Магнуссен. «Рейсинг Пойнт» и «Хаас» во Франции особо не едут. По крайней мере, в режиме квалификации.

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Новые провалы Стролла и Кубицы

В конце пелотона — традиционные неудачники. Продлил собственную чёрную серию по непопаданию в Q2 Лэнс Стролл — и это на фоне Переса, который уверенно прошёл дальше. Вновь не в ударе Роберт Кубица: хоть Джордж Расселл по разным причинам пропустил две тренировки из трёх, но в квалификации британский новичок привёз поляку четыре десятые.



Также не пробились дальше Даниил Квят и Ромен Грожан. Вот только отнестись к такому итогу россиянин и француз должны по-разному. Если россиянин ещё до квалификации знал о собственном штрафе и старте с конца решётки и настраивал машину с прицелом на гонку, то Грожан, конечно, желал оставить позади неудачную пятницу и пройти дальше. Не вышло — только 17-й результат на домашнем Гран-при.

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Квят формально стал 16-м, но штраф за перебор двигателей откинет Даниила в конец решётки. Удастся ли ему прорваться благодаря гоночным настройкам и возможности свободно выбирать шины? Похоже, «Поль Рикар» не слишком подходит «Торо Россо» (Албон не пробился в Q3 и стал 11-м), так что задача у Квята будет как никогда сложной. Но будем надеяться, что нестабильная работа шин на французском асфальте сделает гонку интересной.