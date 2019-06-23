Квят принёс Гран-при в жертву, но всё равно обошёл напарника

Перед гонкой

Фактически всё самое важное для Квята произошло ещё до Гран-при Франции. Перед этапом “Хонда” подготовила обновление мотора, которое в “Торо Россо” решили сразу же использовать на болиде Даниила. Но лимит деталей на сезон россиянином уже был исчерпан, и смена силовой установки привела к штрафу.

Поскольку стартовать Квяту всё равно приходилось с последнего ряда, в “Хонде” сразу заменили всё, что могли, чтобы по возможности избегать наказаний в будущем. А в “Торо Россо” решили закладываться на гонку, минуя квалификацию, и ни на одной из тренировок Даниил по сути не работал над быстрыми кругами. В итоге даже к десятке в итоговых протоколах Квят не приблизился.

Квят: я в основном готовился к гонке

В квалификации Даниил случайно едва не выбил в первом же сегменте своего напарника: улучшив время в конце сегмента, Квят покинул зону вылета, отправив туда Албона. Таец смог ещё прибавить и опередить россиянина, в итоге пройдя в Q2 с 15-го места.

Сам Квят после квалификации признал, что его задачей было не помешать Албону. Вот так, Даня едва не оказался быстрее напарника, пытаясь быть медленнее.

«Мерседес» доминирует, Феттель провалился. Новинки «Феррари» ничего не дали «Феррари» без шансов проиграла «Мерседесу» в квалификации Гран-при Франции. Квят, зная о штрафе, похоже, сильно не напрягался.

Гонка

На старте гонки Квят оказался гораздо успешнее своего напарника: Даня с последнего ряда к 10-му кругу поднялся на 16-е место, Албон, прокатившись по обочине, с 11-го опустился на 15-е, и пилоты “Торо Россо” смогли составить связку.



Постепенно Албон с Квятом поднялись до границы первой десятки. После пит-стопа самого Албона Квят даже забрался в топ-10, но не мог сдержать «Макларены» на свежих шинах. Ну а когда на Даню накатила волна из уже сменивших колёса Риккардо, Райкконена и Гасли, пит-стоп провели и российскому пилоту. Вернулся Квят хоть и на свежем “медиуме”, но только 16-м.

Вновь оказавшись в середине пелотона, Квят упёрся в собственного напарника, который шёл на более медленных и старых шинах. В итоге Даниил выполнил программу минимум на уик-энд – со второй попытки обогнал напарника, совершив классный маневр на внешней траектории.



После обгона Квят стал 14-м, но до шедшего 13-м Лэнса Стролла было более 10 секунд, и изменить уже ничего было нельзя.

Хэмилтон выиграл Гран-при Франции, Феттель — 5-й, Квят — 14-й

После гонки

Позитив Гран-при Франции для Квята заключается в новой силовой установке. Мощность её пока осталась непонятной, но как минимум она новая и штрафы Даниилу в ближайшее время не грозят.

Что до ближайших перспектив, то Гран-при Австрии для “Торо Россо” хоть и почти домашний, но не слишком благосклонный. Набрать очки в Шпильберге Квяту будет практически невозможно, если ничего из ряда вон выходящего не произойдёт. Да и в Британии команда из Фаэнцы в последнее время не блещет.

С другой стороны, Макс Ферстаппен говорил, что последнее обновление “Хонды” было направлено именно на повышение мощности, которой может не хватать на скоростном “Ред Булл Ринге”. Шансов у Квята не много, но надежда-то остается.

Цитата

“Гонка вышла не слишком плохой. Мы сделали лучшее, на что были способны, и провели несколько хороших сражений на трассе. Я провёл красивую атаку на Грожана по внешней траектории и насладился сражением с Алексом в конце. Не знаю, где бы мы финишировали, если бы стартовали повыше без штрафа, но думаю, что финишировать в очках всё равно было бы трудновато. Теперь надо всё проанализировать и вернуться более сильными”.