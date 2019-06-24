Феттель опять всё испортил, Льюис — на высоте. Оценки за Гран-при Франции

Лидер «Феррари» продолжает терять очки и всё больше отстаёт в борьбе за титул, а вот Квят выдал неплохую гонку.

Льюис Хэмилтон — 9

Британец провёл практически идеальный уик-энд (если не считать ничего не значившей помарки в тренировках): уверенный поул, лидирование с первого до последнего круга и шестая победа в восьми гонках. Теперь отрыв Хэмилтона в чемпионате составляет 36 очков — и Льюис на данный момент является единственным претендентом на титул.

Снова Хэмилтон! Чемпион разгромил всех, Квят добился максимума Хэмилтон привёз 18 секунд даже напарнику и просто доминировал на Гран-при Франции. Квят много обгонял, но остался без очков.

Шарль Леклер — 8,5

В Ле-Кастелле лидером «Феррари» был Леклер — монегаск показал максимально возможный результат в квалификации, а в гонке под финиш даже смог прессинговать Боттаса. Добиться большего, увы, не позволяла машина, так что винить себя Шарлю не в чем.

Макс Ферстаппен — 8,5

Макс снова выжал максимум из имеющейся техники (а было в этом сезоне иначе?) и набрал очередную дюжину очков. «Ред Булл» в этот раз и близко не был рядом с «Мерседесом» и «Феррари», так что ждать большего от голландца было бы наивно. При этом складывается ощущение, что свою нынешнюю машину Ферстаппен перерос.

Карлос Сайнс — 8,0

Сайнс повторил свой лучший результат в сезоне и закрепился на седьмой строчке общего зачёта (и до шестой осталось не так много). Испанец утвердился в роли лидера «Макларена», но не будем забывать, что в квалификации он уступил напарнику-дебютанту.

Похоже, Гасли действительно пора менять на Квята. Это уже не шутки Второй пилот «Ред Булл» откровенно не тянет. Это один из главных итогов Гран-при Франции.

Ландо Норрис — 8,0

Британец великолепно квалифицировался и почти всю гонку шёл вслед за напарником (на старте Ландо сработал не так здорово, как Сайнс). В концовке из-за манёвров Риккардо британец откатился в конец топ-10, однако вины самого Норриса в этом нет — не отверни дебютант на обочину, мог бы вообще не добраться до финиша. Да и вообще погоня Даниэля стала возможна только из-за проблем с гидравликой.

Кими Райкконен — 7,5

Команда «Альфа Ромео» наконец обрела темп и вернулась в борьбу за очки, а сам Кими провёл отличную гонку и повторил лучший результат в сезоне. Но если бы не ошибки в квалификации, финн мог бы подняться и выше.

Даниил Квят — 7,5

Ещё до старта гонки россиянин знал, что шансов на очки немного — замена двигателя автоматически отправила Квята в конец стартовой решётки. Даниил отыграл несколько позииций в начале гонки и перед пит-стопом даже шёл в топ-10, но добиться большего не удалось — после пит-стопа Квят откатился за пределы очковой зоны, но под финиш порадовал болельщиков красивым обгоном Албона.

Квят принёс Гран-при в жертву, но всё равно обошёл напарника Похоже, шансов на очки не было в любом случае. Зато Даниил «отбыл срок».

Нико Хюлькенберг — 7,0

Хюлькенберг во второй раз подряд финишировал в очках, но снова выглядел слабее напарника, который только в этом году пришёл в команду. И пусть у Нико и Дэна равное количество очков, в квалификациях немец проигрывает со счётом 1-7. Пока этот сезон складывается для Хюлькенберга весьма посредственно.

Даниэль Риккардо — 7,0

Во Франции Риккардо провёл отличную гонку, переиграл Пьера Гасли и финишировал на седьмой позиции. Увы, всё было испорчено неуклюжим последним кругом, который свёл все усилия на нет. Да, борьба была красивой, но два наказания выглядели неизбежными. Штраф отбросил Даниэля на 11-е место и оставил без очков.

Серхио Перес — 7,0

Уже четвёртую гонку подряд Перес не набирает очков, но в основном это связано с темпом машины. Хотя во Франции «Рейсинг Пойнт» немного прибавил — если бы не штраф после инцидента на первом круге, шансов у Чеко было бы больше. Что касается наказания, стюарды могли бы сработать чётче и для начала попросить Переса пропустить пару соперников.

Лэнс Стролл — 7,0

Канадец проиграл напарнику в квалификации (и в очередной раз не вышел из первого сегмента), однако за счёт отличного старта прорвался в топ-10 и мог побороться за очки — в итоге после оттянутого пит-стопа Стролл оказался сразу позади напарника.

Гонщик сильно хотел в туалет во время паузы. Но правилами это запрещено! Бедному Корреа пришлось терпеть целый час! Ну, если он стерпел.

Кевин Магнуссен — 7,0

По словам Гюнтера Штайнера, этот Гран-при Франции был худшей гонкой в истории «Хааса» — у американских машин не было темпа ни в квалификации, ни в гонке. Шансов на очки не было, но Кевин пытался: опередил напарника в квалификации и отыграл позицию на старте. Но этого было недостаточно.

Роберт Кубица — 7,0

Роберт Кубица впервые финишировал впереди Джорджа Расселла — и пока это его главный успех в текущем сезоне. Этого, впрочем, всё равно недостаточно, чтобы подняться выше предпоследнего места, но тут уже вопросы к машине.

Валттери Боттас — 6,5

На фоне напарника Боттас полностью провалился и едва не потерял даже второе место, быстрее других разрушив резину и зазевавшись в режиме VSC. Кроме того, Валттери ошибся в финальной попытке квалификации и не смог улучшить позицию. Слабое выступление второго пилота, на месте которого раньше был гонщик, способный бороться с Хэмилтоном.

Ромен Грожан — 6,5

Француз в шестой раз в восьми гонках проиграл напарнику и ничего не смог сделать на старте, оказавшись позади Роберта Кубицы. «Хаас» и без того не едет — и выступление Грожана никак не улучшило ситуацию. Закончилось же всё техническим сходом — не такого домашнего Гран-при хотел Ромен.

Джордж Расселл — 6,5

Расселл потерпел первое поражение от Кубицы — в этом нет ничего предосудительного, рано или поздно такое должно было произойти. Но вот повреждение переднего антикрыла в борьбе с напарником — это плохо. Британец должен был прессинговать Роберта, но не в ущерб машине.

Александер Албон — 6,0

Во Франции основные надежды «Торо Россо» были связаны с Албоном, но дебютант их не оправдал. Уже на старте Александер провалился на 16-е место и ехал вместе с Квятом, который начинал гонку с последней позиции. Итог — 15-е место и несколько потерянных в борьбе с напарником секунд.

Себастьян Феттель — 5,5

Злоключения Феттеля продолжаются, но на этот раз он виноват в них сам. Во Франции Себ потенциально мог бы финишировать вторым, но испортил себе всё уже в квалификации — седьмое место для пилота «Феррари» это оглушительный провал. В гонке Себ опередил пару «Макларенов», но большего сделать не смог и проигрывает Хэмилтону уже 76 очков — даже трёх побед не хватит, чтобы ликвидировать отставание.

Пожалуй, Формула-1 ещё не видела более нелепой попытки отменить решение судей Чтобы вернуть Феттелю победу, «Феррари» нужны были реальные доказательства. А она всех насмешила.

Пьер Гасли — 5,0

Сезон-2019 для Гасли — это история провалов и поражений. Во Франции он был единственным гонщиком топ-команд, прошедшим в Q3 на «софте», а в гонке не то что не смог пройти «Макларены», но ещё и уступил «Рено». Если бы не штраф Риккардо, француз вообще остался бы без очков.

Антонио Джовинацци — 5,0

Итальянец продолжает разочаровывать. Казалось бы, успешная квалификация должна была придать гонщику уверенности, но в итоге старт на «софте» вышел боком — Джовинацци не смог как следует сберечь резину и уже на седьмом круге шёл последним. По итогам восьми этапов у Антонио по-прежнему нет ни одного очка.