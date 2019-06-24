Гонщик попал в настолько нелепую аварию, что смеялась даже его команда

Что может быть хуже для гонщика, чем необходимость ехать по трассе вслепую? Но именно это случилось с пилотом команды Leutheuser Racing Руди Адамсом во время традиционной гонки «24 часа Нюрбургринга». У его БМВ M4 поднялся капот, полностью перекрывший лобовое стекло. Тем не менее Адамс был полон решимости преодолеть оставшуюся часть круга по «Нордшляйфе», отремонтировать машину и продолжить движение.

Руди почти удалось осуществить задуманное: он, пусть и в медленном темпе и цепляя обочину, преодолел «Северную петлю» и вернулся на стартовую прямую – оставалось повернуть направо на пит-лейн. И вот тут уже сориентироваться не удалось: БМВ врезалась аккурат в стену, разделяющую прямую и «гаражный переулок»!

Как говорится, и смех, и грех. С одной стороны, от удара капот упал и вновь открыл гонщику обзор. С другой – автомобиль получил повреждения и, хуже того, застрял в ограждении.



Механики команды хоть и поняли, что им предстоит серьёзный ремонт, оценили по достоинству курьёзность ситуации.



Всё закончилось хорошо: повреждённая БМВ всё-таки заехала на пит-лейн, а там механики как смогли частично устранили повреждения с помощью проверенного средства — клейкой ленты.

«Нет ничего, что нельзя было бы починить с помощью скотча!» — гласит запись в официальном твиттер-аккаунте «24 часов Нюрбургринга».



Несмотря на все злоключения, БМВ под номером 74 завершила суточный марафон на 34-й позиции, проиграв победителям 17 кругов.



«Эта чёртова БМВ – настоящий танк. Я следил за ней по ходу гонки, и она была потрясающа. И я считаю, что если вы не можете что-то исправить с помощью изоленты, то просто что-то делаете не так! Машина была на старте, и она добралась до финиша!» — похвалил неубиваемый автомобиль один из пользователей портала WTF1.