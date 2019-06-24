Доминирование Льюиса Хэмилтона на Гран-при Франции одновременно восхитило и огорчило: никакой интригой в чемпионате не пахнет, да и вообще гонка получилась скучной. Не убьёт ли это интерес болельщиков, опасается мировая пресса.

«Гран-при Франции был одной из скучнейших гонок»

«У Хэмилтона были некоторые проблемы, чтобы на своем скутере успеть подъехать к началу „Марсельезы“. Возможно, это был его единственный повод понервничать», — смеётся Хесус Балсейро из AS.



Более серьезно относится к проблеме его коллега Лука Будель из Mediaset: «Льюис рискует запомниться как чемпион, который побеждал в скучную эру доминирования одной команды. Если стоит цель уничтожить Формулу-1, то выбран правильный путь».

Снова Хэмилтон! Чемпион разгромил всех, Квят добился максимума Хэмилтон привёз 18 секунд даже напарнику и просто доминировал на Гран-при Франции. Квят много обгонял, но остался без очков.

Скука беспокоит и экс-пилота Ф-1 Каруна Чандхока, работающего экспертом на Sky Sports.



«Солгу, если не признаюсь, что Гран-при Франции был одной из скучнейших гонок за долгое время, что я видел. Если не считать захватывающей борьбы в середине на последнем круге, особо ничего не произошло. Тот факт, что Льюис Хэмилтон показал свой быстрейший круг на финальном круге на шинах, которым 29 кругов, и проиграл лишь две сотые Себастьяну Феттелю на свежем „софте“, показал, насколько „Мерседес“ доминировал в этот уик-энд во Франции.



Но есть мелкие вещи, которые можно было бы попробовать уже сейчас, чтобы улучшить ситуацию в Ф-1. Например, внести небольшое изменение в правила, заставив каждого гонщика использовать во время гонки все три типа шин. Уже это вынудит пилотов делать два пит-стопа и обеспечит разнообразие в стратегии», — предлагает Чандхок.

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«Чемпионат закончен? — Вопрошает редакция ESPN. — Прямо сейчас трудно представить, чтобы кто-то пожелал поставить серьезную сумму на титул кого-либо другого, кроме как Хэмилтона. Он в той форме, которую достигает как минимум один раз за сезон, и за рулём „Мерседеса“, который выглядит как никогда сильным. Многие люди верили в Боттаса 2.0, но становится похоже, что это было выдавание надежды за реальность.



У Хэмилтона сейчас та же проблема, с какой столкнулся Себастьян Феттель в начале десятилетия и Михаэль Шумахер за десять лет до этого: никто, доминирующий так сильно, не получает заслуженного признания. Перевешивают опасения по поводу зрелищности борьбы. Трудно продать историю, где сюжет настолько однообразен».

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Ну а куда подевался Боттас образца старта сезона, пытается понять Эндрю Бенсон из BBC.



«Разговоры о „Боттасе 2.0“ всегда выглядели преждевременными, но он в самом деле сильно провел старт чемпионата. Они с Хэмилтоном выиграли по два раза в четырех гонках и Валттери лидировал в общем зачёте. Но с тех пор всё пошло не по сценарию финна. В Испании и Монако его отставание от Хэмилтона было небольшим, но про Канаду и Францию того же не скажешь. Боттас говорит, что его ощущения от машины такие же, как и весь сезон до этого. И есть подозрение, что это не он сдал в последних двух гонках, а Хэмилтон поднял собственный уровень».

«Статистика говорит всё: борьбы нет»

Традиционная тема обзора — проблемы «Феррари». Всё тот же Бенсон утверждает, что у «Скудерии» не всё так плохо с новинками, как можно было бы предположить.



«Нельзя говорить о полном провале обновлений. Похоже, „Феррари“ сумела добиться прогресса. Они всегда ожидали проблем на „Поль Рикаре“, потому что его последовательность затяжных поворотов обнажает проблемы машины — примерно так же, как Барселона. Но если на „Каталунье“ „Феррари“ проиграла поулу 0,866 — то есть 1,148 % — то во Франции отставание упало до 0,646. Круг при этом длиннее, так что в процентах отставание составило 0,731.



Ну а в гонке пусть Хэмилтон и оторвался, но Леклер финишировал третьим прямо позади Боттаса. Для „Феррари“ это позитивный момент перед Австрией, где конфигурация трассы должна подойти лучше, а „Мерседес“ обеспокоен по поводу жаркого прогноза погоды».

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Итальянская пресса между тем продолжает переживать по поводу отрыва главного соперника.



«Статистика говорит всё: борьбы нет. Небольшое утешение — дополнительное очко Феттеля за лучший круг гонки, но его отставание от лидера чемпионата мира выросло до 76 баллов. Чемпионат может свестись к борьбе двух пилотов „Мерседеса“ уже сразу после Монцы», — предупреждает La Stampa.



Печальное настроение и у La Gazzetta dello Sport: «W10 Хэмилтона и Боттаса не дали шансов оппонентам и провоцировали зевки у тех, кто решил включить телевизор в надежде не уснуть. В конце они увидели попытку Леклера догнать Боттаса в борьбе за второе место, но всё кончилось серебряным парадом».

«Гасли будет трудно всё объяснить руководству»

Всё печально и у Пьера Гасли, который совсем не порадовал родных французских болельщиков.



«Для Гасли всё стало ещё хуже, — констатирует ESPN. — Он набрал очко только из-за штрафа Риккардо. Учитывая, что у Пьера третья по скорости машина, такой результат озадачивает. Определенно, французскому пилоту будет нелегко всё объяснить руководству „Ред Булл“, ведь он не может раскрыть причины проблем даже себе самому. У команды не так много вариантов для того, чтобы заменить Гасли в ближайшее время, но выглядит всё менее и менее вероятным, чтобы Гасли оставался частью „Ред Булл“ в долгосрочных планах».

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«Давление на молодого француза растёт — не только из-за финиша на низких позициях, но и из-за отставания от Ферстаппена. Давление растёт и снаружи команды — например, недавно форму Гасли раскритиковал бывший пилот „Ред Булл“ Марк Уэббер. Позади более трети сезона, а Гасли не сделал ничего, чтобы обеспечить себе место на 2020 год. Без сильного результата разговоры могут сместиться в сторону того, а вообще доедет ли он сезон в составе команды», — предупреждает Ричард Роуз из Planet F1.

Похоже, Гасли действительно пора менять на Квята. Это уже не шутки Второй пилот «Ред Булл» откровенно не тянет. Это один из главных итогов Гран-при Франции.

Напоследок немного испанской радости от Мигеля Санса из Marca. Он не только похвалил Карлоса Сайнса за шестой результат, но и заодно успел покритиковать и его напарника, и даже команду.



«Сайнс выдержал жалобы Норриса команде и держал всё под контролем. Он ещё усилил свою позицию первого из „простых людей“ в общем зачёте. Дебютант Норрис чувствует поддержку команды и всё время что-то просит, просит и просит. Посмотрим, сможет ли он проявить себя как гений против других конкурентов, а не напарника… А со стороны „Макларена“ была непонятная попытка „подрезать“ Сайнса с помощью более раннего пит-стопа Норриса. Это привело к раздражению британца, когда Сайнс все равно оказался впереди», — вот такие вот британо-испанские страсти, о которых вы могли и не подозревать.