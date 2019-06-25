«Он продолжает бороться». Что говорят о здоровье Михаэля Шумахера

Легендарный немец ещё ответит на все вопросы? Дай бог, чтобы Берни Экклстоун не ошибался.

Михаэль Шумахер получил серьёзнейшую травму головы в самом конце 2013 года. С тех пор прошло уже пять с половиной лет, и никакой информации о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира практически не поступает.

Все мы понимаем: чем больше времени проходит с момента травмы, тем меньше шансов, что Михаэль хотя бы частично восстановится и вернётся к полноценной жизни. Остаётся надеяться на чудо – и изучать те крохи информации, которые всё-таки появляются в прессе.

5 лет травме Шумахера. Что известно о здоровье Михаэля Что происходит с Красным Бароном через пять лет после тяжелейшей травмы головы? Собираем все данные.

Свежий информационный поток связан с будущей премьерой документального фильма «Шумахер», премьера которого запланирована на декабрь 2019 года. В трейлере к фильму о состоянии Михаэля рассказал один из его друзей – бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун.



«Сейчас он не с нами. Но когда ему станет лучше, то он ответит на все вопросы», — заявил Берни. Фактически британец подтвердил прежнюю печальную информацию о состоянии Михаэля. Считается, что из-за последствий серьёзной травмы мозга немец не может говорить и самостоятельно передвигаться.

Полвека Михаэля Шумахера. За что любят и ненавидят Красного Барона 3 января Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет. В честь юбилея самого известного гонщика в мире вспоминаем главное и спорное в его карьере.

Соблюдает тайну частной жизни и ещё один друг Михаэля – президент ФИА Жан Тодт. Он прокомментировал состояние Шуми в дни недавнего Гран-при Франции Формулы-1.



«Это сугубо частная ситуация. Михаэль в очень хорошем окружении, живёт со своей семьёй в своём доме между Женевой и Лозанной. Он продолжает бороться. Это единственная вещь, которую я могу сегодня сказать», — заявил Тодт.



Продолжай бороться, Михаэль. Мы всё ещё верим в чудо.