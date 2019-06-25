«Он продолжает бороться». Что говорят о здоровье Михаэля Шумахера

Михаэль Шумахер получил серьёзнейшую травму головы в самом конце 2013 года. С тех пор прошло уже пять с половиной лет, и никакой информации о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира практически не поступает.
Все мы понимаем: чем больше времени проходит с момента травмы, тем меньше шансов, что Михаэль хотя бы частично восстановится и вернётся к полноценной жизни. Остаётся надеяться на чудо – и изучать те крохи информации, которые всё-таки появляются в прессе.
Свежий информационный поток связан с будущей премьерой документального фильма «Шумахер», премьера которого запланирована на декабрь 2019 года. В трейлере к фильму о состоянии Михаэля рассказал один из его друзей – бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун.
«Сейчас он не с нами. Но когда ему станет лучше, то он ответит на все вопросы», — заявил Берни. Фактически британец подтвердил прежнюю печальную информацию о состоянии Михаэля. Считается, что из-за последствий серьёзной травмы мозга немец не может говорить и самостоятельно передвигаться.
Соблюдает тайну частной жизни и ещё один друг Михаэля – президент ФИА Жан Тодт. Он прокомментировал состояние Шуми в дни недавнего Гран-при Франции Формулы-1.
«Это сугубо частная ситуация. Михаэль в очень хорошем окружении, живёт со своей семьёй в своём доме между Женевой и Лозанной. Он продолжает бороться. Это единственная вещь, которую я могу сегодня сказать», — заявил Тодт.
Продолжай бороться, Михаэль. Мы всё ещё верим в чудо.
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