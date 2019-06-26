Худший пилот мира прямо сейчас. Индуса отстранили после трёх штрафов за гонку

Рагунатан не замечает клетчатого флага и выбивает соперников. Даже странно, что медленного новичка дисквалифицировали только теперь.

Индийский пилот Махавир Рагунатан во время первой гонки французского этапа Формулы-2 трижды «нарушил процедуру виртуального сейфти-кара» (то есть недостаточно сбросил скорость) и получил по три штрафных балла к лицензии за каждый из инцидентов. Общая сумма штрафов Рагунатана превысила 12 баллов — и гонщик был автоматически отстранён от следующего этапа. Но при этом проехал следующую гонку…

Как так вышло и почему Махавир стал проблемой для серии?



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Кто такой Рагунатан?

Махавир Рагунатан — 20-летний гонщик из Индии, дебютировавший в «формулах» в 2012-м. Поначалу он гонялся в азиатских сериях — без особенного успеха, а в 2014-м дебютировал в итальянской Формуле-4. Ничего там не добившись, Рагунатан перешёл в Формулу-3, но и в ней выступил слабо: трижды не прошёл квалификацию и ни разу не поднимался на финише выше 20-го места.



В 2016 году Рагунатан выступал на полном расписании в AutoGP и занял по итогам сезона второе место — среди двух пилотов, выступивших на всех этапах. Карьера индийца, казалось, заглохла: он выступал лишь в любительской серии BOSS GP да вышел на старт Кубка Ле-Ман на «Поль Рикаре».

Рагунатан на этапе Формулы-2 в Бахрейне. Фото: FIA F2 Championship

Однако в 2019-м команда Формулы-2 MP неожиданно объявила Рагунатана призовым пилотом на предстоящий сезон. Серьёзных опасений появление такого пилота тогда не вызывало — у него, в конце концов, был релевантный опыт в Формуле-3 несколько лет назад. Проблемы, однако, возникли — и уже на первом этапе.

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Махавир вступает в игру

В квалификации первого этапа в Бахрейне Рагунатан предсказуемо оказался последним, а в основной гонке финишировал 18-м. По крайней мере, обошлось без происшествий. Но в воскресном спринте гонщик сначала заглох на старте, а затем начудил на финише: Рагунатан проехал под клетчатым флагом, но не сбросил скорости, промчал в боевом режиме ещё один круг и вновь увидел флаг. За это судьи оштрафовали пилота десятью позициями на старте следующего этапа в Баку – невелика потеря, учитывая, что конец решётки и так стал для Махавира родным.

Махавир Рагунатан. Фото: FIA F2 Championship

В Азербайджане Рагунатан схлопотал очередные штрафы. Сначала гонщик не заехал на взвешивание к судьям, которые выборочно проверяют машины по ходу заездов, а затем обогнал Чжоу Гуаньюя до линии рестарта.

На этапе в Монте-Карло на счету Махавира три пенальти: за срезку трассы, за столкновение с Джеком Эйткеном и срезку первого поворота по выезду с пит-лейна на старте спринта.

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Терпение лопнуло

На «Поль Рикаре» у Рагунатана возникли новые проблемы с судьями: индийский пилот трижды не смог как предписано правилами сбросить скорость в режиме виртуального автомобиля безопасности. За эти нарушения Махавир получил 15 секунд к результату гонки и по три штрафных балла к лицензии, превысив, таким образом, максимально дозволенное количество нарушений.



«В результате гонщик будет отстранён от следующего этапа Формулы-2, который пройдёт на следующей неделе в Шпильберге», — гласило официальное заявление чемпионата вечером дня первой гонки. Однако на следующий день Рагунатан вышел на старт и вместе со всеми проехал гонку! Да, формально гонщик был отстранён только от этапа в Австрии, а к заездам во Франции — всем, включая спринт, — был допущен ранее.

Рагунатан на «Поль Рикаре». Фото: FIA F2 Championship

ФИА признала нелогичность правила и объявила, что изучит, как исключить подобные ситуации в будущем. «Это было ненамеренное последствие, — сказал новый гоночный директор Гран-при Майкл Маси. — Эти правила писались под этапы Формулы-1, а не уик-энды молодёжных серий, у которых есть первая и вторая гонка».



В Австрии вместо Рагунатана выступит Патрисио О’Уорд — действующий чемпион Indy Lights (приблизительный аналог Формулы-2 в США), которого недавно подписал в свою молодёжную программу «Ред Булл». В этом году О’Уорд выступает в IndyCar, но высоких результатов нет — как, впрочем, и у всей команды «Карлин». Пока речь идёт только об одном этапе, а что будет дальше — неясно.



Рагунатан явно заслужил дисквалификацию до конца сезона, но организаторы серии относятся к нему максимально лояльно, так что не исключено, что индиец вернётся уже на «Сильверстоуне».