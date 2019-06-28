«Это очень странные слухи». Что говорили перед списанием Квята из «Ред Булл»

В «Ред Булл» заверили, что до конца сезона Гасли не уберут. А что заявляли Квят и его руководители три года назад? Были ли намёки?

Несмотря на крайне слабые выступления Пьера Гасли на старте сезона-2019 Формулы-1, советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заверил, что француз останется в основной команде «быков» до конца чемпионата. Стоит ли верить австрийцу или в «Ред Булл» не раскрывают все карты и могут пойти на оперативные меры? Для этого мы решили перечитать, что говорили руководители «Ред Булл» и Даниил Квят о контракте россиянина в 2016 году. Тогда ещё до старта сезона пошли разговоры, что в 2017-м Даниил уступит своё место Максу Ферстаппену. В итоге обмен был произведён уже после четырёх Гран-при – сразу после памятной аварии Квята с Феттелем и спустя всего один этап после подиума Даниила в Китае…

10 декабря 2015 года. Хельмут Марко

«В начале сезона Квят страдал от технических проблем, которые многие считали его личными проблемами. Казалось, что ему тяжело выступать за такую большую команду, как «Ред Булл», однако это было не так. Сейчас он очень конкурентоспособен. Мы изначально знали, что «Рено» не сможет предоставить конкурентоспособный и надёжный мотор, так что лучшим вариантом для нас было нанять молодого пилота, который бы не сдавался, несмотря на все технические проблемы, которые сначала были действительно большими. Если бы мы взяли в команду, например, Фернандо Алонсо, то он бы, наверное, всё время жаловался». (Autosprint)

20 февраля 2016 года. Кристиан Хорнер

«Первый сезон Даниила в нашей команде включал в себя его эволюцию как пилота, ведь он ещё очень молод. Это был всего второй его сезон в Гран-при, и его резко перевели в „Ред Булл“ вместо Себастьяна Феттеля. Думаю, он неплохо справился с давлением, его скорость росла по ходу сезона, и по итогам чемпионата он опередил по очкам Даниэля Риккардо. Полученный опыт должен принести ему пользу в третьем сезоне в Ф-1. Надеюсь, мы сможем предоставить ему более быструю машину и продолжим смотреть, как блистает его талант». (Пресс-служба «Ред Булл»)

Похоже, Гасли действительно пора менять на Квята. Это уже не шутки Второй пилот «Ред Булл» откровенно не тянет. Это один из главных итогов Гран-при Франции.

1 апреля. Даниил Квят

«Я не держу в уме мысли о 2017 годе. Сейчас моё резюме — вторая половина прошлого сезона, где я выполнял постоянно хорошую работу. Я не вижу причин для беспокойства. Думаю, при решении, кого посадить в кокпит, есть гораздо больше вещей, чем просто последний результат. И Макс в Мельбурне тоже не блистал. Так что лучший совет, который я могу дать себе самому: парень, сконцентрируйся на собственной работе! Если я буду хорошо работать, то всё сложится». (Официальный сайт Ф-1)

6 апреля. Хорнер после 7-го места Квята в Бахрейне при старте с 15-го

«Я думаю, эта гонка сильно поднимет его уверенность. Он был боеспособен от старта и до финиша, так что я думаю, что он выступил действительно хорошо». (Motorsport)

21 апреля. Марко намекает на перевод Ферстаппена в 2017-м

«Очень хорошие пилоты всегда проводили максимум два года в «Торо Россо», а затем поднимались вверх. А Ферстаппен чрезвычайно хорош». (Bild)

28 апреля. Квят о слухах про замену на Ферстаппена в ходе сезона-2016

«Это очень странные слухи. «Торо Россо» стал для меня отличной школой, но я её уже прошёл. Спросите у Франца, возьмёт ли он меня обратно. Думаю, я окончил эту школу с хорошей оценкой. А что касается моего контракта на следующий год, то чем быстрее ты едешь, тем больше у тебя будет возможностей. Думаю, у меня не возникнет проблем, если я продолжу в том же духе». («Чемпионат»)

Гасли не обеспокоен разговорами о своей замене в «Ред Булл»

30 апреля. Квят после четвёртого поражения от Риккардо в квалификации

«Меня не напрягают проигрыши Риккардо. Всё идёт как в прошлом году, я прогрессирую с каждой гонкой, слежу за своими действиями и очень доволен своим пилотажем, который постоянно улучшается. Очки все смотрят в конце года, а если вам интересно противостояние в квалификации, смотрите квалификацию, а не гонки». («Чемпионат»)

1 мая. Франц Тост до старта гонки в Сочи

«У Квята выдающаяся скорость. Для меня Даниил — это смесь Райкконена и Феттеля. Он очень быстрый и здорово контролирует машину, несмотря на то что ещё очень молод. К тому же он очень сконцентрирован и напорист, несмотря на то, что приехал из России, где автоспорт не на первых позициях». (Sport Bild)

1 мая. Квят после аварии с Феттелем

«Я уже сказал всё, что нужно, людям, которым нужно всё сказать. Позвонил людям, которым нужно позвонить. Мы уже всё обсудили. Многим людям будет нравиться об этом говорить – пусть говорят. Я знаю, что совершил ошибку, знаю, что вынесу урок из моей ошибки, последствиями которой стало то, что команда не заработала очки, которые могла. В целом, думаю, это останется позади. Инцидент будет исчерпан. Совершать такие ошибки – вполне по-человечески. Внутри команды у нас конструктивная критика. Мы уже всё обсудили и практически оставили инцидент позади. Гонки и очков не вернуть, кричать нет смысла. Я уже понял все свои ошибки». («Чемпионат»)

Феттель: не испытываю неприязни к Квяту, я тоже совершал ошибки

2 мая. Хельмут Марко

«Скажем так: Квят был чрезмерно мотивирован. Позднее торможение и один контакт с другим болидом был бы приемлем с учётом его выступления перед родными зрителями, но это не относится ко второй аварии. Очень жаль, потому что он испортил гонку не только Себастьяну Феттелю и Даниэлю Риккардо, но и себе. Давайте дадим ситуации немного остыть. В течение недели мы поговорим об этом». (Motorsport)

5 мая. Квята и Ферстаппена меняют командами. Марко о причинах

«Решение было принято только после России. Было всё более заметно, что Даниил не справляется с давлением со стороны Даниэля Риккардо, была нестабильность. Мы хотели убрать его с линии огня и помочь его карьере, вместо того чтобы ей вредить.



Я не считаю это понижением. В этом году „Торо Россо“ выступает на очень хорошем уровне. А Макс теперь должен бороться с Даниэлем Риккардо, что очень нелегко. Даниэль сейчас на невероятно высоком уровне. В конце года мы можем вновь перетасовать карты. Это касается и Карлоса Сайнса, имеющего шансы на повышение». (Auto Bild)

10 мая. Ферстаппен признал, что ему был обещан перевод в «Ред Булл»

На прямой вопрос о том, был ли переход в «Ред Булл» прописан в его контракте, гонщик после некоторой паузы ответил: «В конечном счёте да». (Motorsport)

Квят прокомментировал слухи о замене Гасли в «Ред Булл»

«Формула-1 стоит „Ред Булл“ десятки миллионов фунтов ежегодно, и если бы мы не считали его талантом, то не оставили бы его. Я думаю, перевод в „Торо Россо“ позволит ему вернуть уверенность, форму, и, конечно, мы будем его оценивать там. Мы уже показали, что всё возможно. Наши контракты позволяют менять пилотов местами в пределах двух команд.

Конечно, многие люди могут назвать это решение жёстким или, возможно, необоснованным. Но у нас невероятно много информации о пилотах. Думаю, инцидент в России для многих людей выглядел катализатором, но, очевидно, рассматривалось намного больше всего, чем один воскресный день. Как я уже сказал, у нас невероятно много информации об этих парнях. Это решение не далось легко, при нём рассматривалось очень многое. Были другие факторы, включая долгосрочное будущее команды „Ред Булл“ касательно её состава.



Можно было подождать тестов после Сильверстоуна, можно было подождать конца сезона, но мы предпочли такой вариант: раз мы собираемся сделать это, то давайте всё сделаем уже сейчас, перед европейской частью сезона. Я думаю, это жёсткое решение. Мне жаль Даниила.



Со стороны Макса или его менеджеров не было никакого давления. На самом деле Макс был удивлён даже сильнее, чем Даниил». (Sky Sports и ESPN)

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12 мая. Даниил Квят

«Ощущения комфорта не было никогда. Меня всё время сопровождала неуверенность в своём будущем в Формуле-1, но я не ожидал такого шокирующего поворота событий после подиума. Однако я уважаю своих боссов и не могу выражать гнева. В Формуле-1 не всё решают события на трассе — за последние полторы недели я многому научился и стал сильнее. Возможно, я слишком поздно начал участвовать в закулисной жизни Формулы-1, но у меня хорошая память, и я запомню принятое решение». (Официальный сайт Формулы-1)