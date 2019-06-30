Хэмилтона оштрафовали на три позиции, а он потерял две. Как так?!

В квалификации Гран-при Австрии Льюис Хэмилтон занял второе место, а затем был оштрафован тремя позициями за блокировку Кими Райкконена в первом сегменте. Таким образом, британец должен стартовать пятым — логично? Хэмилтон и «Мерседес» считают, что логично. А оказывается — нет. Льюис будет стартовать четвёртым — по системе ФИА два плюс три будет равняться четыре.



Объясняем, как это работает.

«Феррари» выиграла, но сломалась. Квят вылетел из-за глупой и опасной блокировки «Феррари» была быстрее «Мерседеса», но машина Феттеля сломалась. Квят только 18-й из-за странного поведения Расселла.

Магнуссен тоже считается

Разночтения в стартовой позиции Хэмилтона возникли из-за штрафа Кевина Магнуссена — датчанин занял пятое место, но тоже потерял несколько позиций (пять) за замену компонентов машины. Если бы не проблемы датчанина, он благополучно стартовал бы четвёртым, Льюис — пятым, а Ландо Норрис — шестым, как и квалифицировался.

О штрафе Магнуссена было известно ещё до начала квалификации — и журналисты с болельщиками применили этот штраф сразу, публикуя стартовые решётки, в которых Кевин занимает десятое место. Однако позиция в квалификации и стартовая позиции — это разные вещи, а пятое место в квалификации Магнуссен за собой сохранил.

Далее появился штраф Хэмилтону — три позиции. Применяя его буквально, мы получим Льюиса на пятом месте, а эти три потерянные позиции перейдут соответственно Ферстаппену, Боттасу и Норрису. Однако в данном случае штраф применяется к результатам квалификации, а не стартовой решётке. То есть Хэмилтон теряет три позиции — будучи вторым, он пропускает тех, кто был третьим, четвёртым и пятым.



В итоге Макс и Валттери действительно оказываются впереди, а вот получивший штраф Магнуссен воспользоваться возможностью не смог — из-за собственного пенальти. Норрис же, квалифицировавшийся шестым, вообще не имеет права на позиции, потерянные Хэмилтоном, а потому на стартовой решётке остаётся пятым — получив одну позицию за счёт проблем Кевина.

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А что с Расселлом?

Также множество вопросов вызвал штраф Джорджа Расселла — он тоже получил три позиции за блокировку, но потерял две, пропустив (тоже оштрафованного) Хюлькенберга и Кубицу. Здесь, в отличие от ситуации с Хэмилтоном, сработало другое правило: Сайнс и Албон получили штрафы в виде старта с конца решётки, а потому не могли опередить Расселла за счёт его штрафа.



У Расселла был бы шанс оказаться позади обоих, если бы его суммарный штраф на решётке превысил бы 15 позиций, и он, как и Сайнс с Албоном, отправился бы в самый конец стартового поля.

Вопрос к Россу Брауну

Это новведение — автоматическая отправка назад при штрафе в 15 позиций и более — появилось, чтобы сделать окончательную расстановку на решётке понятнее для болельщиков, однако пока добиться этого не удалось.



Когда объявили о штрафе Хэмилтона, даже в «Мерседесе» поначалу были уверены, что Льюис стартует пятым — и только после разъяснений дирекции гонки стало ясно, что британец начнёт заезд четвёртым. Что уж говорить о болельщиках и зрителях, которым и в голову не могло прийти, как всё на самом деле устроено.

Формула-1. Гран-при Австрии. Стартовая решётка



1 (1). Шарль Леклер («Феррари»)

2 (3). Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3 (4). Валттери Боттас («Мерседес»)

4 (2).

5 (6). Ландо Норрис («Макларен»)

6 (7). Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

7 (8). Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

8 (9). Пьер Гасли («Ред Булл»)

9 (10). Себастьян Феттель («Феррари»)

10 (5). Кевин Магнуссен («Хаас»)

11 (11). Ромен Грожан («Хаас»)

12 (14). Даниэль Риккардо («Рено»)

13 (16). Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

14 (17). Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

15 (12). Нико Хюлькенберг («Рено»)

16 (18). Даниил Квят («Торо Россо»)

17 (20). Роберт Кубица («Уильямс»)

18 (19). Джордж Расселл («Уильямс»)

19 (15). Карлос Сайнс («Макларен»)

20 (13). Александер Албон («Торо Россо»). 1 (1). Шарль Леклер («Феррари»)2 (3). Макс Ферстаппен («Ред Булл»)3 (4). Валттери Боттас («Мерседес»)4 (2). Льюис Хэмилтон («Мерседес»)5 (6). Ландо Норрис («Макларен»)6 (7). Кими Райкконен («Альфа Ромео»)7 (8). Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)8 (9). Пьер Гасли («Ред Булл»)9 (10). Себастьян Феттель («Феррари»)10 (5). Кевин Магнуссен («Хаас»)11 (11). Ромен Грожан («Хаас»)12 (14). Даниэль Риккардо («Рено»)13 (16). Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)14 (17). Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)15 (12). Нико Хюлькенберг («Рено»)16 (18). Даниил Квят («Торо Россо»)17 (20). Роберт Кубица («Уильямс»)18 (19). Джордж Расселл («Уильямс»)19 (15). Карлос Сайнс («Макларен»)20 (13). Александер Албон («Торо Россо»).

В последующих гонках штрафов будет ещё больше, поскольку всё больше пилотов подходят к пределу разрешённых компонентов мотора. Логика организаторов понятна — эти пенальти помогают сдерживать расходы, делая невыгодным производство компонентов на одну гонку. Однако результаты применения этой системы должны стать понятнее, чтобы всем было ясно, что и почему происходит на трассе.



Как улучшить систему? Это вопрос к Россу Брауну и Liberty. Последние не так давно обещали «поставить зрителя в центр всего». Пока что выходит так себе.