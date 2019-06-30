Ферстаппен вырвал победу за два круга до финиша. «Феррари» опять проиграла

Ферстаппен провалился

Самый молодой в истории Формулы-1 первый ряд стартовой решётки — Шарль Леклер и Макс Ферстаппен — обещал напряжённый старт и неожиданное развитие событий, однако в самый ответственный момент голландца подвела машина — если «Феррари» чётко уехала вперёд, то «Ред Булл» еле-еле набирал ход и провалился в конец первой десятки.

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон уверенно объехали Ферстаппена и погнались за Леклером, но монегаск быстро создал себе задел в пару секунд. Позади блестяще стартовал Ландо Норрис, в какой-то момент занимавший третью позицию, но «Макларен» дебютанта сначала уступил Хэмилтону, а затем пропустил Райкконена и Феттеля.

Даниил Квят после не самой удачной квалификации стартовал 16-м, но на старте проиграл ещё три позиции и откатился на 19-е место.

Феттель продолжил прорыв и, опередив Райкконена, вышел на четвёртое место — в пяти секундах позади пары «Мерседесов». Вскоре на пятое место вышел Ферстаппен — Макс в течение трёх кругов опередил Кими и Норриса. Так, к девятому кругу первая пятёрка общего зачёта вышла на первые пять позиций в гонке.

«Феррари» выиграла, но сломалась. Квят вылетел из-за глупой и опасной блокировки «Феррари» была быстрее «Мерседеса», но машина Феттеля сломалась. Квят только 18-й из-за странного поведения Расселла.

Новый нос для Льюиса

Пит-стопы лидеров начались на 22-м круге — в боксы синхронно свернули Боттас и Феттель. Механики «Мерседеса» сработали слаженно, а вот один из механиков «Феррари» замешкался и потерял пару секунд на установке колеса. В итоге Себ отстал от Валттери на семь секунд.

Кругом позже «Феррари» позвала в боксы Шарля Леклера — в этот раз команда сработала без проблем, а монегаск вернулся на трассу в трёх секундах впереди Боттаса, сохранив своё преимущество.

В лидеры гонки вышел Льюис Хэмилтон. Стратеги предложили провести пит-стоп, но британец ответил, что с шинами всё хорошо и остался на трассе ещё на семь кругов. Свернув на пит-лейн в конце 30-го круга, Хэмилтон получил не только свежие шины, но и новый носовой обтекатель. В общей сложности пит-стоп Льюиса занял одиннадцать секунд и на трассе гонщик оказался в конце первой пятёрки — позади Феттеля и Ферстаппена.

Впереди же вновь закрепился Леклер — на свежих шинах монегаск довёл отрыв от Боттаса до пяти секунд. Остальные проигрывали десять и больше.

Макс против Леклера: часть 2

Новое антикрыло Хэмилтону не очень помогло — британец постепенно отставал от Ферстаппена и вскоре проигрывал ему более десяти секунд. В то же время сам Макс понемногу догонял Феттеля, который, в свою очередь, постепенно сокращал отставание от Боттаса. Назревала напряжённая позиционная борьба, и лишь Леклер, державший стабильный 4-секундный отрыв, мог чувствовать себя более или менее уверенно.

К 48-му кругу Ферстаппен догнал Феттеля и после серии настойчивых атак прошёл немца в четвёртом повороте. Себ сразу же вернулся в боксы за свежим «софтом», вернувшись на трассу позади Хэмилтона, но на намного более быстрой резине.

Максу этого было недостаточно — он тут же погнался за Валттери Боттасом. «Ред Булл» мгновенно ликвидировал весь разрыв, а Ферстаппен уже начал атаковать финна. «Теряю мощность, парни», — внезапно передал голландец по радио. В команде схватились за голову, однако в следующий момент Ферстаппен обогнал Валттери и вышел на вторую позицию!

В ответ на прорыв Макса Леклер взвинтил темп и поставил лучший для себя круг в гонке. Ферстаппен же поехал ещё на пару десятых быстрее и поставил быстрейший круг. За десять кругов до финиша разрыв между лидерами сократился до четырёх с половиной секунд, за пять кругов до финиша лидеров разделяли полторы секунды.

На 68-м круге Ферстаппен обогнал Леклера по внутренней траектории «шпильки», но «Феррари» была быстрее на выходе из поворота, позволив гонщику отстоять позицию.

Кругом спустя Макс атакует лидера в скоростном повороте, лишь в последний момент «нырнув» на внутреннюю траекторию. Леклер до последнего сопротивлялся на внешней траектории, но голландец не оставил «Феррари» места — между машинами даже произошёл контакт. Шарля немного вынесло на обочину, но этого было достаточно, чтобы Ферстаппен уехал вперёд.

Макс в итоге благополучно финишировал первым и во второй раз подряд победил на «Ред Булл Ринге». Леклер закончил гонку вторым — это уже его четвёртый подиум в Формуле-1, но победы до сих пор нет. Третье место завоевал Валттери Боттас, а на четвёртую позицию вернулся Себастьян Феттель, обогнавший Хэмилтона на предпоследнем круге. Отрыв Льюиса от Боттаса в общем зачёте в итоге сократился до 31 очка.

Великолепное шестое место завоевал Ландо Норрис. На протяжении всей гонки дебютант шёл впереди Пьера Гасли и сдержал гонщика «Ред Булл» на финише. Карлос Сайнс при старте с последнего ряда прорвался на восьмую строчку, а топ-10 замкнули Кими Райкконен и Антонио Джовинацци — итальянец набрал свой первый балл в Формуле-1.

Даниил Квят финишировал на 17-м месте.

Следующий этап — Гран-при Великобритании — пройдёт 14 июля в Сильверстоуне.