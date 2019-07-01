Блестяще, Ферстаппен! Гасли – как всегда. Оценки за Гран-при Австрии

Макс Ферстаппен — 10
Для Ферстаппена всё начиналось не лучшим образом: авария в тренировках, слабый старт (из-за сбоя программы — пилот не виноват), но затем он провёл выдающуюся гонку и был под финиш неудержим. При обгоне Леклера Макс был, возможно, чересчур агрессивен, но это никак не повлияло на итоговый результат, да и в концовке его «Ред Булл» был очевидно быстрее. Это было, пожалуй, лучшее выступление года.
Шарль Леклер — 9,5
Леклер тоже в этот раз выступил превосходно: взял поул, выиграл старт, держал гонку под контролем и до конца отработал в эпизоде с Ферстаппеном. Увы, изношенные шины не позволили отстоять победу. Но в этом износе виноваты не только стратеги — из-за раннего первого пит-стопа отрезок действительно был слишком длинным, хотя у Кими Райкконена после 47 кругов на «харде» проблем не возникло — финн финишировал вслед за Сайнсом на более свежей резине.
Ландо Норрис — 9,5
Дебютант снова блистает: шестое место в квалификации, пятое — на старте, шестое — в гонке. Отдельной похвалы заслуживает великолепный старт, после которого Норрис боролся с «Мерседесами» и шёл на третьей позиции, а также тот факт, что Ландо по ходу всей гонки сдерживал Пьера Гасли на «Ред Булл» и оставил француза позади.
Карлос Сайнс — 9,5
Героем гонки можно назвать и Карлоса Сайнса. Испанец вынужден был стартовать с последнего ряда, но за счёт первого отрезка в 40 кругов (только Норрис и Риккардо проехали на «медиуме» больше) вырвался на восьмое место и набрал очередные очки. В чемпионате Карлос по-прежнему идёт седьмым, уступая лишь пилотам топ-команд.
Себастьян Феттель — 8,5
Немец уже второй раз подряд не попадает на подиум, но в данном случае винить можно лишь забарахлившую в квалификации машину. В гонке Феттель был быстр и расчётлив — что хорошо, однако третье место было бы ближе, если бы Себ быстрее расправился с Хэмилтоном. Впрочем, это же касается и механиков, замешкавшихся на первом пит-стопе.
Кими Райкконен — 7,5
«Альфа Ромео» отлично смотрелись в квалификации, но в гонке темп оказался не так высок, а при старте на «софте» весь заезд пришлось беречь резину — финальный отрезок на «харде» длился 47 кругов. Кими был довольно быстр, держался неподалёку от Сайнса, но из-за шин атаковать испанца шансов не было.
Александер Албон — 7,5
В этот уик-энд Албон получил новый мотор и стартовал с последнего ряда, но это не помешало дебютанту прорваться на 15-е место. Ещё чуть-чуть, и Александер смог бы пройти Стролла, но очки в любом случае были недосягаемы.
Джордж Расселл — 7,5
Дебютант в очередной раз опередил Роберта Кубицу в квалификации, а на финише занял 18-ю позицию, ещё раз обогнав напарника и Кевина Магнуссена. Неплохо.
Антонио Джовинацци — 7,0
Итальянец набирает первые очки в карьере — наконец-то Антонио провёл гонку без ошибок и почти весь заезд шёл прямо позади Райкконена. В квалификации Джовинацци вновь уступил напарнику, да и на первом круге потерял сразу две позиции, но это не отменяет в целом сильного уик-энда.
Серхио Перес — 7,0
«Рейсинг Пойнт» снова не хватает скорости, чтобы побороться за очки, но Серхио Перес почти добивается максимума. Впрочем, если бы не блокировка на первом круге, из-за которой Джовинацци остался впереди, Чеко мог бы мог финишировать выше.
Нико Хюлькенберг — 7,0
Халк всего второй раз в сезоне опередил Риккардо в квалификации, а затем прошёл его ещё раз на старте (из-за штрафа Нико стартовал дальше). Увы, побороться за очки машина в этот раз не позволяла — обе «Рено» остались за пределами топ-10.
Валттери Боттас — 6,5
Боттас вновь поднялся на подиум, но уик-энд прошёл для финна весьма посредственно — разбитая в тренировках машина, провал в квалификации. Да и третье место он сохранил лишь чудом — Феттелю не хватило одного поворота, чтобы обогнать Валттери. На финише Боттас опередил Хэмилтона, но в чемпионате по-прежнему уступает более 30 очков.
Льюис Хэмилтон — 6,5
Льюис тоже провёл далеко не самый сильный этап. В квалификации британец опередил напарника, но лишился позиции из-за блокировки Райкконена, а в гонке повредил о поребрик антикрыло — этот закрылок в итоге стоил Льюису подиума. Пока преимущество британца в чемпионате позволяет ему время от времени терять очки, но ещё пара таких Гран-при — и соперники подтянутся.
Даниэль Риккардо — 6,5
В Австрии машины «Рено» традиционно смотрятся не слишком сильно, и на не самой стабильной технике Риккардо не удалось добиться высокого результата. Кроме того, Дэн проиграл квалификацию напарнику, а на старте пропустил разом три позиции. Не самое сильное выступление австралийца.
Ромен Грожан — 6,5
У «Хааса» явные проблемы с темпом на длинных отрезках, так что как-либо проявить себя француз не мог. Но уже на первом круге он потерял четыре (!) позиции и ни за что не боролся.
Лэнс Стролл — 6,0
После двух сильных гонок подряд Стролл опять немного сдал: если в квалификации канадец совсем немного уступил напарнику, то в гонке возникли проблемы с датчиком расхода топлива. На финише Лэнс уступил 10 секунд Пересу, а также проиграл обоим пилотам «Рено».
Даниил Квят — 6,0
Квят второй раз подряд стартовал из глубины пелотона и вновь остался без очков. Да, у «Торо Россо» не было темпа в этот уик-энд, но и сам пилот потерял несколько позиций и надолго застрял за Расселлом, а затем из-за повреждения воздуховода так и не поднялся выше 17-го места.
Кевин Магнуссен — 6,0
Магнуссен великолепно выступил в квалификации, но потерял всё из-за штрафа и крайне слабого темпа на первом отрезке (на две-три секунды с круга медленнее соперников). Предпоследнее место протоколов позади даже Расселла — закономерный итог. Впрочем, основная причина слабого выступления — автомобиль.
Пьер Гасли — 5,5
Очередной провал на фоне напарника. Гасли вновь ошибся в квалификации (и проехал в финале слабее, чем в Q2), а в гонке застрял позади Сайнса и даже близко не претендовал на финиш в топ-5, не говоря уже о подиуме. Именно такие выступления Хельмут Марко назвал неприемлемыми.
Роберт Кубица — 5,5
Вновь Кубица оказывается медленнее напарника-дебютанта. Позади уже половина сезона, а польский ветеран ещё ни разу не опережал Расселла в квалификации.
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