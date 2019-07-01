Ферстаппена должны были наказать! В Италии уверены, что «Феррари» обижают

Гран-при Австрии взбодрил после скучнейшей гонки Ф-1 во Франции и наконец-то прервал гегемонию «Мерседеса». Не обошлось и без спорного судейского решения — в общем, мировой прессе было что обсудить.

«Феррари» потеряла политический вес?

В Италии, разумеется, недовольны, что Макс Ферстаппен избежал штрафа за силовой обгон Шарля Леклера. Про это пишет Андреа Кремонези в La Gazzetta dello Sport. Статья называется характерно: «Решение, которое подвергает сомнению состоятельность Формулы-1».

«Если Феттель был наказан за то, что использовал „локти“против Хэмилтона в Канаде, то они должны были сделать то же самое и с Ферстаппеном. Проблема в том, что стюарды меняются от этапа к этапу и принимают различные решения, которые, возможно, зависит от обстоятельств. Например, свежее было принято на трассе „Ред Булл“, на виду у толпы голландских фанатов. Наконец, такое решение приводит к сомнениям насчёт нынешнего политического веса „Феррари“ в Формуле-1 после смерти Серджио Маркьонне», — заключает итальянец.

Проблему сменяемости судей поднимает и Эндрю Бенсон из BBC.

«Есть однопотенциальное решение — постоянные стюарды. Да, есть свои минусы, но такой шаг можно сделать легко, и он не требует изменений в регламенте. Такой вариант будет серьезно рассматриваться боссами Ф-1 в ближайшие дни и недели.



Некоторые считают, что от пилотов в принципе нужно отстать, и тогда постепенно сам выработается кодекс поведения, который будет определять, что допустимо, а что — нет. Но проблема в том, что такой подход всегда поощряет грязный пилотаж. Правила, в первую очередь, были введены из-за Айртона Сенны и затем Михаэля Шумахера, чей пилотаж изменил значение термина „жёсткие гонки“, — напоминает автор.

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«В свежем инциденте есть схожесть с аварией Росберга и Хэмилтона в том же повороте в 2016 году. Разница в том, что в 2016-м обороняющаяся машина (Росберг) была внутри. Росбергу дали десять секунд, потому что он не оставил Хэмилтону места, но тогда были другие правила — Ф-1 ещё не внедрила принцип „позвольте им бороться“. Кроме того, Росберг неуклюже выдавил Хэмилтона и не пытался выйти на апекс. Ферстаппен соблёл баланс и выбрал нормальный подход, учитывая его траекторию. Когда он повернул, то уже не отклонялся от движения вправо», — полагает ESPN.



Джонатан Макэвой из Daily Mail в целом восхищается борьбой за победу двух столь молодых гонщиков: «Было потрясающе, как эти двое — каждому по 21 году — сражались за победу. Они соприкоснулись колёсами, Леклер был вынужден съехать на обочину. Моя реакция: манёвр был жёстким, но честным».

Формула-1 ещё жива, а судьи опять против «Феррари»! Итоги Австрии Макс Ферстаппен сумел остановить победную поступь «Мерседеса», а «Феррари» в третий раз упустила победу.

А вот Марко Кансеко из Marca не спешит хвалить Леклера. Испанец полагает, что его соотечественник Фернандо Алонсо отработал бы старт сезона гораздо лучше.



«Вчера у Леклера не было оправданий в виде командной тактики или фаворитизма по отношению к Феттелю — такие аргументы иногда приводились. Ему не хватает опыта, и его выступления ещё не так хороши, как предсказывалось. Фернандо Алонсо, к примеру, уже одержал бы две или даже три победы за рулём такой машины», — уверен Кансеко.

Блестяще, Ферстаппен! Гасли – как всегда. Оценки за Гран-при Австрии Тот случай, когда дело дошло до десятки. Ну и жаль, что Квят не блеснул на фоне нового провала Гасли.

«Ред Булл» окрыляет Формулу-1"

Хесус Бальсейро из AS между тем радуется, что гонка получилась действительно зрелищной. Недаром его статья называется «Ред Булл» окрыляет Формулу-1".



«Семь дней спустя одной скучнейших гонок в истории Формула-1, застрявшая в обсуждении правил, лимитов на бюджеты и призовых, нашла ответ на многие вопросы: это молодые и голодные до успеха гонщики впереди пелотона, полные трибуны и историческая трасса, на которой всего десять поворотов. Такой коктейль должен был сработать», — констатирует Бальсейро.



Развлечение пришло в подходящий момент, соглашается редакция ESPN.

«После ужасно скучного Гран-при Франции Формуле-1 была нужна такая гонка. Гран-при Австрии напомнил, насколько захватывающей может быть гонка Ф-1, когда гонщики могут атаковать и обгонять друг друга. Впрочем, после однойгонки не стоит предполагать, что с Ф-1 всё в порядке. Но вот если к 2021 году будут внесены правильные изменения, то чемпионат может выглядеть действительно хорошо».



Не будем забывать, что всё это веселье стало возможно из-за проблем «Мерседеса». Про них пишет Эндрю Бенсон из BBC.



«Это напоминание, что доминирование „Мерседеса“ создавало неверное впечатление о сезоне. „Феррари“ могла и должна была выиграть две или три гонки к настоящему моменту — и вот теперь одну выиграл „Ред Булл“. То есть четыре из девяти гонок могли быть выиграны не „Мерседесом“. Тогда сезон смотрелся бы совсем по-другому. Конечно, у „Мерседеса“по-прежнему лучшая машина, и всё ещё трудно представить, что они и Хэмилтон не оформят очередной дубль. Но Австрия напомнила, что всё было не так просто, как могло казаться».



«В Европе ожидается жаркое лето, температуры в Германии и Венгрии, вероятно, будут превышать 30 градусов позднее в этом месяце, — предвкушает Лоуренс Эдмондсон из ESPN. — Без микса с лёгким высокогорьем проблемы „Мерседеса“ не будут такими же существенными, но жара может дать „Феррари“ и „Ред Булл“надежду перед второй половиной сезона. Ради оставшейся части сезона мы надеемся, что Ф-1 по всему свету продолжит сопровождать жаркая погода».

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«Албону светит место повыше?»

Напоследок — интересные оценки от портала Planet F1 трём гонщикам, которые сейчас могут претендовать на место напарника Макса Ферстаппена — или в сезоне-2020, или уже во второй половине 2019 года.



Пьер Гасли получил пять баллов. «У Гасли вновь была второстепенная роль и он боролся с середняками, ане пилотами „Мерседеса“ и „Феррари“. Учитывая столь блестящую работу Ферстаппена, Гасли нужно начать показывать признаки прогресса», — пишет издание.



Правда, Даниилу Квяту и вовсе поставили четыре — невзирая на объективные обстоятельства в лице помехи от Расселла и технические проблемы в гонке. «Россиянин мог бы увеличить давление на Гасли с помощью яркого выступления в Австрии. Однако всё пошло не по его сценарию, когда он был заблокирован в квалификации и не сумел пробиться в гонке».

Квят провёл худший этап в сезоне, когда его стали сватать в «Ред Булл» Без ошибок команды, конечно, тоже не обошлось. А Расселл так вообще злой гений выходных.

Зато у Александера Албона семёрка. «Несмотря на нехватку темпа у „Торо Россо“, Албон сумел подняться вверх по сравнению со стартовой позицией и победить опытного напарника. Может, молодому пилоту светит место кое-где повыше в пелотоне?» — намекает портал.