Месть! Оказывается, Ферстаппен отплатил Леклеру за поступок 7-летней давности

Гран-при Австрии на «Ред Булл Ринге» никак не отпускает. А конкретно – тот самый обгон в исполнении Макса Ферстаппена, который выдавил на обочину Шарля Леклера и не дал монегаску возможности контратаковать и сохранить лидерство. Стюарды после долгого обсуждения признали манёвр голландца законным, но споры продолжаются. Во взглядах расходятся бывшие пилоты и эксперты, а читатели «Чемпионата» в массе своей (72 %) считают, что Макс заслуживал штрафа.

Напомним, Ферстаппен сразу после гонки выразил уверенность, что всё сделал по правилам, а если его оштрафуют, то это будет уже не Формула-1. «Это жёсткие гонки, а иначе нам следует оставаться дома. Если такие вещи непозволительны в гонках, то зачем вообще быть в Формуле-1?» — заявил голландец.

У Леклера, понятное дело, было совсем другое мнение: «Для меня было ясно, что я был снаружи и он не оставил мне места. Мы соприкоснулись, и мне пришлось уйти широко. Это разочаровывает».

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Так вот, выяснилось, что семь лет назад, когда Ферстаппен и Леклер вместе выступали в картинге, произошёл похожий эпизод. Только тогда выдавил соперника и одержал победу Шарль, в то время как Макс был недоволен и называл подобную борьбу нечестной. Посмотрите видео с 14-летними Максом и Шарлем ниже.

Сначала говорит Ферстаппен: «Это просто несправедливо! Я лидирую. Он поддавливает меня, я поддавливаю его, а потом он просто выпихивает меня с трассы. Это нечестно».



А вот мнение Леклера: «Что случилось? Да ничего, просто инцидент».



Наткнувшись на древнее видео, болельщики Ф-1 дружно порадовались и сразу пришли к выводу: Макс ничего не забыл и спустя семь лет отплатил Шарлю той же монетой. Хотя мы-то знаем: ничего нового в поведении голландца нет, точно так же он борется с любым другим пилотом и картинговые обиды семилетней давности здесь не при чём.

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P.S. Тогда, в 2012-м, обоих гонщиков дисквалифицировали после финиша. Это был лишь один из предварительных заездов. Ну а по итогам всего этапа победу одержал Леклер, в то время как Ферстаппен из-за проблем с картом сошёл в предфинале и лишился шансов на высокий результат.