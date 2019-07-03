Гонщик года спустя 10 лет превратился в посмешище. Грустная история Кубицы

Происходящее сейчас с Робертом Кубицей должно печалить даже тех, кто после зимних тестов Формулы-1 злорадствовал — мол, занял поляк место Сергея Сироткина, так поделом же ему. Уже понятно, что Сироткину второй сезон в «Уильямсе» не дал бы ничего, кроме опыта. А вот у Кубицы 2019 год чем дальше, тем сильнее забирает статус. Уж больно плохи дела Роберта.

Вернулся, чтобы провалиться

На наших глазах стремительно портится красивая история преодоления в исполнении гонщика, который пробился в Формулу-1 вопреки чудовищной травме правой руки, многолетней паузе, недоверию руководителей команд, проигрышу места перед сезоном-2018 и так далее. В чемпионат вернулся пилот, который десять лет назад по праву считался одним из главных талантов поколения и уже имел в кармане контракт с «Феррари» на сезон-2012, в котором Фернандо Алонсо до последней гонки сражался на титул.



Вернулся, чтобы… всё было настолько плохо? Результаты Кубицы катастрофические. Никто бы и слова не сказал, если бы Роберт проигрывал действительно талантливому Расселлу (посмотрите на результаты Норриса — а Джордж-то его в Ф-2 победил) пару десятых в квалификации и держался на небольшом отдалении в гонке. Последствия травмы и длинной паузы — ничего, мол, страшного. Однако отставание Роберта зачастую неприлично крупное, а его рассказы про странное поведение машины уже приелись, тем более что доказательств различий между болидами Кубицы и Расселла нет. Да и с чего бы команде угнетать одного из гонщиков в борьбе за почетное 19-е место? Расселл даже не сын владельца, если уж на то пошло.

К. Уильямс: у Расселла и Кубицы одинаковые болиды

К слову, сам Кубица не желает делать скидку на ограниченные возможности своей правой руки, которую после раллийной аварии в начале 2011 года буквально чудом удалось спасти.

«Могу лишь сказать, что текущие результаты никак не связаны с моей рукой. Гран-при Монако — хороший пример, многие говорили, что я не смогу там пилотировать. Но все мои проблемы были связаны с техникой, а не с физическим состоянием», — заверяет гонщик.

Фото: Charles Coates/Getty Images

Гонщик дня?!

Что ж, тем страннее катастрофические результаты пилота. Роберт, напомним, в 2008-м больше половины сезона вполне реально претендовал на чемпионское звание и смотрелся куда стабильнее, чем в итоге разыгравшие титул Хэмилтон и Масса. Да и в 2010-м Кубица на среднем «Лотусе»нередко творил чудеса, что и открывало ему дорогу в Маранелло. Эх, кабы не ралли… С в итоге имеем безнадёгу в 2019-м и почти наверняка — окончательный уход из чемпионата мира. Ибо не очень понятно, зачем спонсорам продолжать поддерживать пилота, который твёрдо последний.

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Пошли даже разговоры, что Кубица может освободить кокпит уже после Гран-при Венгрии — якобы это решение зависит от «Уильямса». Правда, непонятно, в чём резон команде отказываться от спонсорских выплат, раз чемпионат все равно провален, а потенциальный кандидат на замену Эстебан Окон рассчитывает ничего не платить. Так что год Роберт всё-таки должен доехать.

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И пока мучения Кубицы продолжаются, происходят странные вещи. На Гран-при Австрии Роберт каким-то образом был выбран гонщиком дня — при том, что финишировал последним и почти в круге отставания от Расселла, несмотря на старт последнего из боксов. Сразу пошли разговоры: ага, болельщики Ф-1 решили устроить флешмоб и продвинуть пилота, который на никак не тянет на лучшего. Такой весьма оскорбительный для Роберта подход.

Правда, изучение фанатских сайтов следов акции пока не нашло: и на многих форумах удивились победе Кубицы, связав её со сбоями в работе официального сайта Ф-1. Были приведены примеры, когда пользователи голосовали за Ферстаппена или Норриса, а система внезапно благодарила за голос в пользу Кубицы. Что ж, формулическая техника тоже умеет в троллинг — это ж надо так сбойнуть именно в пользу Роберта.Ну и без определенного флешмоба болельщиков, похоже, тоже не обошлось. Итоги, конечно, поменяли, но осадочек остался.



Как и шутки от болельщиков — мол, всё правильно, Кубица поднялся на подиум в так называемой Формуле-1.75 или даже выиграл организованный специально для него подкласс Формула-1.99. Грустный для польских болельщиков юмор. И пусть сам Роберт призывает соотечественников радоваться самому факту нахождения поляка в Формуле-1, мы понимаем: у этой сказки нет красивого конца. Лишь суровые будни аутсайдера.