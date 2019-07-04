Самая короткая карьера в Формуле-1 длилась 2 метра. Уникальный антирекорд

За Эрнста Лоофа обидно: создавал автомобили, которые выиграли знаменитые гонки, но больше всего запомнился нелепым достижением.

112 лет назад — 4 июля 1907 года — в Найндорфе родился Эрнст Лооф, ставший известным как один из лучших мотогонщиков своего времени и выдающийся инженер, тот, кто участвовал в восстановлении немецкого автоспорта после войны. Однако в истории Лооф остался и как автор самой короткой карьеры в Формуле-1 — она длилась всего два метра.

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Инженер и мотогонщик

Лооф начал спортивную карьеру в конце 20-х годов — в мотогонках. Эрнсту тогда было немногим более 20 лет, но уже с начала 30-х он регулярно поднимался на вершину подиума и завоёвывал титулы — в общей сложности Лооф восемь раз становился чемпионом Германии по мотогонкам.

Параллельно с этим немец работал инженером в БМВ и к концу 30-х годов стал одним из ведущих специалистов компании: 328-я модель, которая одержала более сотни побед, включая «Милле Миллья» и «24 часа Ле-Мана», — в том числе его, Эрнста, творение. Кроме того, Лооф за рулём машины собственной конструкции выиграл «1000 км Брешии». В конце концов Лооф стал спортивным директором баварской команды.



На время Второй Мировой войны Германии, как и остальной Европе, было немного не до гонок, но затем автоспорт стал возрождаться, а Лооф в 1946 году создал собственную компанию по производству спортивных автомобилей — «Веритас». Поначалу «Веритас» специализировался на доработке БМВ 328, которую Лооф отлично знал.

“БМВ 328” 1938 года Фото: Wikipedia Creative Commons

Автомобили «Веритас» получались довольно неплохими, компания получила немало заказов, но из-за нехватки финансирования не смогла приобрести достаточно компонентов для сборки машин. Лооф и его компаньоны смогли преодолеть проблемы, переехав в 1950 году на «Нюрбургринг», где «Веритас» взял в аренду старые мастерские «Ауто Унион».



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Двухлитровая Формула-1

На стыке 40-х и 50-х компания «Веритас» объединилась с авиационной фирмой «Хайнкель», в кооперации с которой создала двухлитровый мотор. В этот период — в 1952-1953 годах — в Формуле-1, действовавшей по регламенту Ф-2, использовались именно такие моторы, и «Веритас» начал выходить на старт «Больших призов». Правда, за весь сезон-1952 эти машины не поднимались выше седьмого места, а в половине случаев сходили с дистанции из-за проблем с мотором или трансмиссией.

“Веритас Метеор”, на котором Лооф выступал на Гран-при Германии-1953 Фото: Wikipedia Creative Commons

Но затею Лооф не оставил — в следующем году «Веритасы» вновь вышли на старт Гран-при, а в Германии Эрнст сам сел за руль одного из своих автомобилей. В квалификации Лооф, которому было уже 46 лет, показал 31-е время (всего зачётный результат показали 32 пилота из 35 заявленных), но на старте гонки вышел из строя топливный насос — пилот смог преодолеть лишь два метра.

В общей сложности в той гонке выступали семь автомобилей «Веритас» — четыре из них сошли с дистанции из-за технических проблем. Среди трёх оставшихся быстрее всех проехал автомобиль Ганса Германна — девятое место. Победу же одержал Джузеппе Фарина на «Феррари», который на минуту с лишним опередил своих соперников — Хуан-Мануэля Фанхио и Майка Хоторна.

Многие ошибочно считают самой короткой карьерой в Формуле-1 выступление Марко Апичеллы, который проехал 400 метров на Гран-при Италии 1993 года. На самом деле, Апичелла выступал в «Больших призах» в 200 раз дольше Лоофа.

Конец «Веритаса»

На следующий год Эрнст Лооф вышел на старт своей последней гонки и ушёл из автоспорта — из-за опухоли мозга, которая добила его в 1956-м. С тех пор «Веритасы» на старт гонок не выходили.

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В начале 2000-х небольшая немецкая компания «Вермот» объявила о возрождении марки «Веритас» с использованием 6-литровых двигателей БМВ, и в конце 2008-го эта машина действительно вышла в свет, а годом позже «Вермот» представил родстер на базе модели RS III. Впрочем, автоспортивная история марки так и осталась в 50-х, а кульминацией её выступлений в Формуле-1 стал тот самый сход Лоофа.