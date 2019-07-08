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Формула-1 в сезоне-2020: контракты гонщиков, составы команд, слухи

«Чемпионат»
Где будет Квят и вернётся ли Алонсо? Составы команд Формулы-1 на 2020 год
Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2020 и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.
Авто / Формула-1 0

«Чемпионат» по традиции создал таблицу, в которой собрал все данные о контрактах команд с гонщиками и мотористами на сезон-2020. Для вашего удобства мы также сделали ссылки на новости, в которых рассказывается о потенциальных или заключённых соглашениях и их условиях. Таблица обновляется и пополняется по мере получения новых данных.

Версия от 8 июля 2019 года:

КомандаПилоты с контрактамиКандидатыМотор
Мерседес№44. Льюис Хэмилтон№77. Валттери Боттас
№31. Эстебан Окон
№14. Фернандо Алонсо
№33. Макс Ферстаппен		Мерседес
Феррари№5. Себастьян Феттель№16. Шарль Леклер
№14. Фернандо Алонсо
№77. Валттери Боттас
№3. Даниэль Риккардо		Феррари
Ред Булл№33. Макс Ферстаппен№10. Пьер Гасли
№26. Даниил Квят
№28. Александер Албон
№27. Нико Хюлькенберг		Хонда
Рено№3. Даниэль Риккардо№27. Нико Хюлькенберг
№31. Эстебан Окон		Рено
Макларен№55. Карлос Сайнс№4. Ландо НоррисРено
Альфа Ромео№7. Кими Райкконен№99. Антонио Джовинацци
№31. Эстебан Окон		Феррари
Рейсинг Пойнт№18. Лэнс Стролл№11. Серхио Перес
Николас Латифи		Мерседес
Торо Россо№26. Даниил Квят
№28. Александер Албон
№10. Пьер Гасли		Хонда
Хаас№20. Кевин Магнуссен
№8. Ромен Грожан
№11. Серхио Перес		Феррари
Уильямс№63. Джордж РасселлНиколас Латифи
№88. Роберт Кубица
№31. Эстебан Окон		Мерседес??

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

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