Где будет Квят и вернётся ли Алонсо? Составы команд Формулы-1 на 2020 год
Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2020 и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.
«Чемпионат» по традиции создал таблицу, в которой собрал все данные о контрактах команд с гонщиками и мотористами на сезон-2020. Для вашего удобства мы также сделали ссылки на новости, в которых рассказывается о потенциальных или заключённых соглашениях и их условиях. Таблица обновляется и пополняется по мере получения новых данных.
Версия от 8 июля 2019 года:
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мотор
|Мерседес
|№44. Льюис Хэмилтон
|№77. Валттери Боттас
№31. Эстебан Окон
№14. Фернандо Алонсо
№33. Макс Ферстаппен
|Мерседес
|Феррари
|№5. Себастьян Феттель
|№16. Шарль Леклер
№14. Фернандо Алонсо
№77. Валттери Боттас
№3. Даниэль Риккардо
|Феррари
|Ред Булл
|№33. Макс Ферстаппен
|№10. Пьер Гасли
№26. Даниил Квят
№28. Александер Албон
№27. Нико Хюлькенберг
|Хонда
|Рено
|№3. Даниэль Риккардо
|№27. Нико Хюлькенберг
№31. Эстебан Окон
|Рено
|Макларен
|№55. Карлос Сайнс
|№4. Ландо Норрис
|Рено
|Альфа Ромео
|№7. Кими Райкконен
|№99. Антонио Джовинацци
№31. Эстебан Окон
|Феррари
|Рейсинг Пойнт
|№18. Лэнс Стролл
|№11. Серхио Перес
Николас Латифи
|Мерседес
|Торо Россо
|№26. Даниил Квят
№28. Александер Албон
№10. Пьер Гасли
|Хонда
|Хаас
|№20. Кевин Магнуссен
№8. Ромен Грожан
№11. Серхио Перес
|Феррари
|Уильямс
|№63. Джордж Расселл
|Николас Латифи
№88. Роберт Кубица
№31. Эстебан Окон
|Мерседес??
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
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