Боссу команды Формулы-1 завели суровый фейковый аккаунт. Повалили подписки

Когда компания Netflix и владельцы Формулы-1 решили снять сериал про сезон-2018, вряд ли могли предположить, кто станет главным героем документалки. Да, всем понравились стычки Абитебуля с Хорнером, но всё-таки главное открытие и звезда Drive to Survive – глава «Хааса» Гюнтер Штайнер. Итальянец из Южного Тироля (отсюда такая фамилия) и с американским паспортом не любит полутонов и даже с включёнными микрофонами говорит всё, как есть. Так что эмоции и даже мат Штайнера быстро сделали его новым любимцем болельщиков.

К старту сезона-2019 кто-то из любителей Формулы-1 (возможно, даже из числа обладателей пропуска в паддок) завёл пародийный аккаунт BanterSteiner, в котором начал весьма правдоподобно писать от имени Гюнтера. Получилось неплохо — настолько, что журналисты даже начали спрашивать у Штайнер, не он ли ведёт аккаунт.

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В интервью Ekstra Bladet Гюнтер развеял предположения о собственном авторстве. «У меня нет аккаунта, и он мне не нужен. А то я бы в конечном счёте просто начал оскорблять людей, а они потом жаловались нашему пресс-атташе. Так что позволим фейковому парню делать свою работу. У него получается довольно весело», — заявил Штайнер.



Вот несколько примеров твитов от «Насмешливого Штайнера».

«Я в шоке! Очень гордился нашим моторхоумом. Пока собирался его сфотографировать, «Ред Булл» построил впереди него этот чёртов город. Наш моторхоум, должно быть, размером с их туалет!»

«Нет, это не обновление машины! Чтобы избежать любых проблем с законом, я приказал парням убрать логотип оленя от Rich Energy. Да, возможно, мне не следовало говорить, что меня не волнует, как они это сделают, но… Кто же ожидал, что они используют чёртову пилу! Вот болваны!»

«Горжусь нашими парнями. Мы должны доминировать в гонке. «Феррари» раскрыла нам секрет грейпфрутового топлива, которое даёт 30 дополнительных лошадиных сил. И мы напоили парня из «Пирелли» до такой степени, что он раскрыл нам рабочее окно шин. Я справился! «Хаас» на подиуме! А потом я проснулся… Чёрт побери!»

«Забронировал дорогой номер в этом роскошном муравейнике. Они обещали мне вид на трассу. Да, чёрт возьми, согласен, они не наврали. Но всё равно негодяи!»

Самая короткая карьера в Формуле-1 длилась 2 метра. Уникальный антирекорд За Эрнста Лоофа обидно: создавал автомобили, которые выиграли знаменитые гонки, но больше всего запомнился нелепым достижением.

«Чтобы мы оказались на пике, раздал всем парням по большой банке энергетика. Не ожидал такого результата… Эй, кто-то может ему помочь?»

«Мы не совсем так планировали избавиться от сурков, но я уверен, что теперь-то они точно смылись подальше».

«Заехал в свой номер рядом с «Поль Рикаром». Это что, чёрт возьми, за шутка?!»

Алонсо готов выступать за еду? Главные интриги трансферов Формулы-1 Найдёт ли Алонсо место в «Мерседесе» или «Феррари» и вернётся ли Квят в «Ред Булл»? Разбираем главные трансферные вопросы Ф-1.

Фейковый аккаунт Штайнера набрал уже 26 тыс. подписчиков, а сам Гюнтер отметил, что не собирается с ним каким-нибудь образом бороться. Так что ждём скорого пробития тридцатки. А со Штанейром Ф-1 крупно повезло, чего уж там.