Полный провал Грожана, успех конкурента Квята. Оценки за Великобританию

Валттери Боттас — 9,5

В идеальном мире победу на Гран-при Великобритании одержал бы Валттери Боттас — финн был сильнейшим в квалификации, не уступил ни пяди на старте, а затем отбился от настойчивого прессинга Льюиса Хэмилтона. Второе место на этом фоне кажется так себе достижением, если не обращать внимания на то, что после рестарта Боттас оторвался от остального пелотона на 20 с лишним секунд, чтобы провести пит-стоп.

Шарль Леклер — 9,0

Леклер извлёк уроки из поражения в Австрии и в Великобритании выступил куда агрессивнее. Шарль боролся до последнего даже тогда, когда его автомобиль был явно медленнее, и выжимал максимум из каждого эпизода. Про стратегов гонщика этого сказать, увы, нельзя, но волею случая на подиум монегаск всё-таки поднялся.

Макс Ферстаппен — 8,0

Ферстаппен снова был хорош и одной ногой поднялся на подиум — абсолютно заслуженно, сражаясь с «Феррари» на трассе и победив их. Но в этот раз за рулём голландец был не так в себе уверен и допускал помарки — после одной из них вернул позицию Леклер, после другой — Феттель пошёл в разящую атаку. Тем не менее Ферстаппен всё равно был очень силён.

Даниэль Риккардо — 8,0

Лучшим во «втором эшелоне» в этот раз должен был стать Даниэль Риккардо. Австралиец уступил Норрису седьмое место на старте, но отыгрался на первых пит-стопах, в то время как Сайнс оказался впереди во многом благодаря сейфти-кару. Также стоит отметить, что Дэн уже в восьмой раз в сезоне победил Хюлькенберга в квалификации. И всё это после отказавшего в тренировках двигателя.

Хэмилтону повезло, Феттель опять всё испортил. Итоги Гран-при Великобритании Ужас: отставание лидера «Феррари» в общем зачёте достигло 100 очков. А Гасли поставил на паузу мечты болельщиков Квята.

Кими Райкконен — 8,0

Райкконен уже в третий раз в четырёх последних гонках проиграл квалификацию напарнику, но не будем финна строго за это судить: речь в любом случае шла о шестом ряду на старте. В гонке Кими на не самой послушной машине прорвался на восьмое место — и это при том, что на свой пит-стоп Райкконен отправился аккурат за круг до вылета Джовинацци, оказавшись позади своих соперников на менее свежей резине. Ветеран в одиночку спас гонку для всей команды.

Ландо Норрис — 8,0

Норрис вновь смотрелся отлично — восьмое место в квалификации, прорыв на седьмое место на старте, борьба с «Ред Булл», но затем британцу не повезло дважды. Во-первых, его позвали на пит-стоп до появления сейфти-кара, а во-вторых — поставили «медиум», который до финиша не дотянул бы. В итоге Норрису пришлось останавливаться ещё раз — за 17 кругов до финиша, и даже так Ландо чуть не пробился в топ-10.

Александер Албон — 8,0

Впечатляюще в Сильверстоуне выступил и Александер Албон — выход в третий сегмент квалификации, обгон Хюлькенберга перед пит-стопом. Всё это должно было позволить дебютанту набрать очки, но появление сейфти-кара отбросило пилота назад, а из-за проблем с машиной (механики опасались удара током) последние 40 кругов пришлось «тошнить» на «медиуме». Это, впрочем, не вина Албона.

Льюис Хэмилтон — 7,5

В этот раз Хэмилтон оказался не так силён, как в предыдущих гонках. В квалификации Льюис ошибся и проиграл напарнику, а затем ничего не смог противопоставить Валттери на первых кругах. В остальном британец был безупречен, однако факт остаётся фактом: победу ему подарил сейфти-кар.

Пьер Гасли — 7,5

В Великобритании Гасли впервые показал тот пилотаж, который от него ждали с начала сезона. В квалификации француз снова проиграл Ферстаппену, да и в гонке смотрелся слабее, тем не менее это был другой уровень. На втором отрезке Пьер проехал на «харде» 40 кругов и всего на четыре секунды отстал от Леклера на более свежей резине. Теперь нужен подиум.

Карлос Сайнс — 7,5

Отличного результата добился и Карлос Сайнс: опередил на старте обе «Альфа Ромео» и благодаря автомобилю безопасности выбрался на шестое место. До вылета Джовинацци испанец шёл позади Норриса, а ещё раньше Карлос проиграл дебютанту четвёртую квалификацию подряд.

Даниил Квят — 7,5

В воскресенье россиянин выступил сильно — прорвался на девятое место и потенциально мог бы пройти Райкконена, если бы гонка продолжалась чуть дольше. Но провал в квалификации объяснить сложно — и если бы не старт с 17-го места, то и финиш мог бы быть выше.

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Джордж Расселл — 7,5

Британский дебютант на финише оказался выше четырёхкратного чемпиона на «Феррари». Правда, это единственное, чем запомнилось его выступление, в остальном — стандартная победа над Кубицей.

Нико Хюлькенберг — 7,0

В Сильверстоуне на Хюлькенберга свалилось множество неприятностей, включая Серхио Переса, налетевшего на «Рено» на рестарте. Так что даже 10-е место — неплохой результат, но на фоне отличного выступления Риккардо немец снова смотрелся бледно. Теперь Халк — главная надежда Эстебана Окона.

Лэнс Стролл — 6,5

Очередная слабая квалификация и безрезультативный финиш. Формально Стролл финишировал 13-м, но по факту опередил лишь провалившегося Феттеля, напарника на разбитой машине и пару «Уильямсов».

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Серхио Перес — 6,0

Перес был быстрее напарника и боролся за более высокие позиции, пока не сломал на рестарте переднее антикрыло. Чеко — однозначный лидер команды, а потому от него ждут более высоких результатов, чем 15-е место в квалификации.

Кевин Магнуссен — 6,0

Проблемы «Хааса» с балансом продолжаются — показать что-то за рулём такой машины довольно тяжело, однако Грожан смог выехать во второй сегмент, а Кевин остался 16-м. Реабилитироваться в гонке датчанин не успел — его выдавил собственный напарник.

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Роберт Кубица — 5,5

Позади десять этапов — и в 10 из них польский ветеран проиграл в квалификации Расселлу. В гонке Кубица финишировал на 10 секунд позже напарника — и пока поводов для прогресса Роберта не видно.

Антонио Джовинацци — 5,0

Джовинацци здорово проехал квалификацию — казалось, набранное в Шпильберге очко пошло ему на пользу, но после 18 кругов итальянец на ровном месте «убрался» в гравий, чем разрушил и свою гонку, и гонку напарника, который из-за выезда сейфти-кара потерял несколько позиций.

Себастьян Феттель — 4,0

Феттель провалился — и в квалификации, и в гонке. В субботу немец проиграл напарнику более семи десятых и вообще в каждом из сегментов смотрелся существенно медленнее. Гонка же фактически закончилась столкновением с Ферстаппеном — вторая дорогостоящая ошибка немца в четырёх последних гонках. В Канаде Себ хотя бы в целом смотрелся сильно.

Ромен Грожан — 3,5

Сильверстоун — одна из худших неудач Ромена Грожана за последнее время. Уик-энд начался с постыдного вылета на пит-лейне, а закончился столкновением с напарником — на первом круге француз выходил из поворота так, словно Магнуссена снаружи не было. Своими ошибками Грожан испортил этап всей команде.