Настоящее искусство! 3 быстрейших пит-стопа в истории Формулы-1

На Гран-при Великобритании в минувший уик-энд механики «Ред Булл» установили новый рекорд Формулы-1 и всех гонок в целом, обслужив болид Пьера Гасли всего за 1,91 секунды. Именно столько потребовалось, чтобы заменить все четыре колеса и отпустить французского гонщика обратно. Почему бы по такому поводу не вспомнить три быстрейших пит-стопа в истории Ф-1?

Скорость работы механиков стала особенно важна, когда в Формуле-1 отменили дозаправки. Если раньше механики, отвечавшие за работу шин, могли без особой спешки снять старое колесо и надёжно прикрутить новое (все равно на заливку топлива меньше шести-семи секунд не потратишь), то теперь именно от их действий стало зависеть, потеряет гонщик время в боксах или получит шанс кого-нибудь «перепрыгнуть».

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Рост скорости пит-стопов шёл с каждым годом, и на Гран-при США 2013 года «Ред Булл» установил мощное достижение. На обслуживание болида Марка Уэббера ушло 1,92 секунды. Официально это был первый пит-стоп, длившийся менее двух секунд.

Достижение «быков» в 2016 году сумели повторить в «Уильямсе», причём по дополнительным показателям (то бишь сотым и тысячным) британская команда оказалась чуть шустрее. Рекорд был установлен на Гран-при Азербайджана в 2016 году, когда за новыми шинами отправился Фелипе Масса. Как пошутил один из журналистов, даже произносить слово «Азербайджан» вы будете дольше, чем длилась та остановка.

Достижение «Уильямса» продержалось три года, что лишний раз доказывает его серьёзность. В итоге побить команду Фрэнка и Клэр смог всё тот же «Ред Булл». 1,91 — теперь уже не надо принимать в расчёт никакие сотые и тысячные!

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Ну что, ждём преодоления планки в 1,90? Если президент ФИА Жан Тодт реализует собственную мечту по возвращению в Формулу-1 в 2021 году дозаправок, то на новый рекорд у команд остаётся всего полтора года…