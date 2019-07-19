Металлист Попов и напрягшийся Шнуров. Колонка промоутера Гран-при России

Привет всем фанатам гонок! Сегодня я начинаю вести свою колонку, в которой буду рассказывать не только о «Сочи Автодроме» и Гран-при России Формулы-1, но и о других видах авто- и мотоспорта. Да и не только спорта. Если ты любишь всё, что передвигается на моторной тяге, то уверен, тебе понравится мой мини-блог. Буду делиться впечатлениями об отечественном и зарубежном автоспорте, о поездках на авто по разным странам, да и вообще обо всём мало-мальски связанным с мотором!

Будни промоутера: радость в процентах

Начну с того, что занимает бОльшую часть моего времени, – работы над проектом Гран-при России и «Сочи Автодрома», а также работы в РАФ в Комитете кольцевых гонок. Многие считают, что автоспорт подразумевает исключительно интересную и необычную жизнь, наполненную гонками, скоростью и адреналином. В целом так и есть, только в 80 процентах случаев скорость подразумевает быстроту в принятии важных решений, а гонка выражается в том, что сегодня вечером ты на совещании в Москве, а уже завтра рано утром должен быть на рабочей встрече в Сочи.



Конечно, как и в любой работе, есть вещи, от которых получаешь истинное удовольствие. Для меня это тот факт, что за окном находится автодром. В детстве я просто бредил идеей работы в автоспортивной сфере и в итоге пришёл к тому, что веду дела, а за моим окном – первая в стране трасса Формулы-1. Приходится довольно много работать с документами, и трассу толком не видишь. Зато слышно её чертовски хорошо.



Ещё одна вдохновляющая часть – общение с уникальными людьми, которые точно так же движимы сумасшедшими идеями, V-образным мотором в груди, по венам которых бежит бензин вместо крови. Мы выбрали формат фестиваля драйва и моторов в дни Гран-при, происходит много встреч с его участниками и организаторами. Это люди, которые мне очень близки по духу, они действительно болеют автоспортом и гонками, и очень важно поддержать их энтузиазм, ведь мы все, по сути, преследуем одну и ту же общую глобальную цель – развитие автоспорта в стране. Проект Формулы-1 в России как раз и служит этой цели.

Хэви-метал в паддоке

Паддок-клуб – одно из самых желанных мест среди широкой публики, хоть раз побывавшей на любом Гран-при Ф1. Мне полноценно удалось это сделать в ходе рабочих встреч на итальянском Гран-при в сентябре 2017 года. Тогда мы познакомились с коллективом Формулы-1, командами, FIA. Например, познакомился с Россом Брауном – личностью, за деятельностью которой я следил и очень уважал с детства.



Тогда же я впервые встретил и Алексея Попова. Рад был познакомиться с кумиром детства и наконец связать голос Формулы-1 с лицом и телом. Отдельная радость была вызвана тем, что Алексей настоящий металлист, а не просто любитель двух песен «Металлики». В те редкие встречи, которые у нас случались с тех пор, мы не раз успевали обсудить не только ситуацию в автоспорте, но и положение на метал-рок музыкальном Олимпе.

Сюрприз для Шнурова

Как оказалось, более тяжёлую музыку предпочитают и зрители российского этапа, поскольку по опросам опять лидируют рок-исполнители. Так, на Гран-при России будут петь уже успевшие стать легендарными группы «Мумий Тролль» и «Ленинград».



Кстати, сами звёзды очень приятные и общительные люди. В прошлом году катал по трассе Сергея Шнурова, который сначала ехал с невозмутимым спокойствием и лёгкой улыбкой на лице, пока не начало заносить на связке 12-13-го поворотов. В начале 12-го поворота есть небольшой отрицательный уклон, затем жёсткое торможение в 90-градусный правый. Я поздновато начал тормозить и немного перестарался с усилием на педаль тормоза. Заднюю ось немного снесло, а когда тебя заносит на скорости 150, это довольно напряжённый момент. И Сергей молниеносно вцепился во всё, что видел! Моё экстремальное пилотирование он не оценил: «УУх *блин*, а вот это было стрёмно!».

РАФ – снова на страже спортивной безопасности

Гонки в этом году (как и всегда) пройдут под контролем РАФ. Вообще, хочется отметить нашу совместную работу – она довольно объёмная и комплексная, даёт определённые плоды и результаты. Мы постепенно движемся к исполнению цели популяризации автоспорта, и РАФ здесь выполняет одну из ведущих ролей. Поэтому возможность взаимодействовать с ними напрямую, продвигать те или иные идеи, способствовать качественному развитию судейского состава, стратегии развития детского и взрослого автоспорта идет на пользу всем. Мы начали эту работу относительно недавно, но тем не менее уже видим первые результаты – существенный прирост в количестве судей на территории РФ, растущий интерес к автоспорту.



Абсолютно любое мероприятие, будь то развлекательное или спортивное, делает огромное количество людей, которых не видно, но именно они выполняют важнейшие функции. На международных гонках количество такого персонала очень велико. Чтобы Гран-при России состоялся, на работу должны выйти более 1000 волонтёров, около 1000 сотрудников спортивного персонала, технический персонал и т.д. Всем им нужно пройти обучение, а маршалам ещё и многочисленные тренинги.

РАФ проделывает из года в год колоссальный труд по организации работы маршалов, по выстраиванию взаимоотношений с ними в течение года. У нас были долгие переговоры в части заключения контракта, потому что объём там большой и с точки зрения обязанностей, и с точки зрения ответственности. Однако мы достигли компромисса и создали план действий по следующим годам для того, чтобы упорядочить работу и достичь большей эффективности на период в пять лет.



Мы ждём всех на Гран-при России. Уверен, нас ждёт интересная гонка! А вообще я когда-нибудь точно напишу книгу о работе с РАФ и её персонажами.



А что мотивирует вас вставать по утрам?