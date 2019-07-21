«Феррари» и «Мерседес» могут идти к чёрту!» Кларксон разнёс нынешнюю Формулу-1

Знаменитый ведущий предложил три способа всё исправить. А то сейчас даже крикет интереснее.

Не нуждающийся в представлении Джереми Кларксон — давний фанат Формулы-1, но ему очень не нравится нынешнее состояние чемпионата мира. Кларксон, никогда не славившийся политкорректностью, в своём видеоблоге на DriveTribe призвал руководство чемпионата не слушать жалобы со стороны нынешних топ-команд и радикально изменить Формулу-1.

«За опасный пилотаж — плюс пять очков в общий зачёт»

– Что вы думаете о современной Формуле-1?

– Я скорее буду наблюдать, как растут эти цветы у меня на столе, чем смотреть гонки Формулы-1.

Это ужасно, ведь вообще-то я обожаю Формулу-1 и автоспорт в целом.

Формуле-1 нужно вернуться в 90-е. Объясняем, почему было лучше …почему это невозможно – мы и так знаем. Поэтому попробуем просто помечтать.

– Как бы вы всё исправили?

– Первое. Избавиться от стюардов. Болельщики хотят видеть опасный пилотаж. За такое пилотирование я бы давал по пять дополнительных очков в общий зачёт.



Второе. Машины должны стать прочнее. Они должны выдерживать контактную борьбу колесо в колесо без того, чтобы от болидов не отлетали передние антикрылья.



И третье. Управляющие Формулой-1 должны посмотреть на то, что сделали в крикете. Я не фанат крикета, но руководителям нужно посмотреть, как там поступили. Крикет был скучным видом спорта, где соревнования длились по пять дней. Я сам не смотрю, но мне рассказали: теперь совсем другое дело! Недавно был финал чемпионата мира: болельщики неистовствовали, получилось настоящее зрелище.



Я сам смотрел теннис — потрясающий финал между Федерером и Джоковичем. А тем временем Льюис Хэмилтон уныло опередил Боттаса с помощью пит-стопа. Да пошло оно к чёрту! Пошли вы все к чёрту! Я хочу видеть такую борьбу, как у Вильнёва и Арну: колесо в колесо, на последнем круге Гран-при Франции.

Экклстоун — о Формуле-1: это уже не гонки

«Формула-1 — спорт, а не тренировка по безопасности»

«Феррари» может идти к чёрту. «Мерседес» тоже может идти к чёрту. Они все могут идти к чёртовой матери. «Феррари» говорит: «У нас есть маркетинговая стратегия». «Мерседес» говорит, что может уйти… Идите вы все к чёрту!

Нужно, чтобы Формула-1 вновь превратилась в полноценный спорт, а не тренировку по безопасности. А то сейчас я с куда большим удовольствием посмотрю гонки Формулы-Е. Так что повторюсь: многие в Ф-1 могут идти к чёрту.

Наконец-то стало известно, как должна измениться Формула-1. Звучит неплохо Граунд-эффект, (почти) справедливое распределение призовых, четвёртый сегмент квалификации — Ф-1 ждёт революция.

– Нынешняя Формула-1 действительно так плоха?

– Когда дело доходит до ситуации, когда я, человек из автомобильного мира и фанат автоспорта, смотрю не гонку Формулы-1, а финал Уимблдона, скорее посмотрю крикет, то с Формулой-1 что-то не так.

Сейчас Формула-1 такая: «Азербайджан, Сочи… О, мы можем получить деньги от их правительств за проведение гонки Ф-1 — отлично». Но никто не включает телевизор, чтобы посмотреть эти гонки. Трибуны пусты, а на трассах невозможно обгонять. Никто не смотрит эти гонки по телевизору, потому что они скучные. Потому что выиграет «Мерседес», а если кто-то совершит обгон, то потом стюарды скажут, что так делать было нельзя и теперь ты должен стартовать последним.

Это уже не спорт! Это неинтересно. Это не захватывающе. Это глупо. Ведь хватает людей, которые готовы идти на риск. Посадите их за руль, позвольте бороться колесо в колесо и уберите стюардов. Можете проводить хоть по 16 гонок в день, заставлять победителя гонки начинать следующую последним… Меня не волнует! Нужны радикальные и тотальные изменения.