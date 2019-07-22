Не стреляйте в Себа, или Почему рано гнать Феттеля из «Феррари»

Итальянская пресса критикует Себастьяна Феттеля и уверена, что все надежды «Феррари» связаны с Шарлем Леклером. В Испании пишут, что выступления немца недостойны человека с четырьмя титулами чемпионами мира. «Сейчас Феттель недостаточно хорош, чтобы даже представлять „Феррари“», — утверждает американская ESPN. Лука Балдиссери, экс-инженер Михаэля Шумахера в «Феррари», открытым текстом назвал Себа переоценённым гонщиком.



И да, Феттель действительно допустил за последний год очень много ошибок — и во многом сам проиграл чемпионский титул сезона-2018. Но насколько нынешняя критика справедлива?

Феттель недостоин места в «Феррари»! Так считают в Италии после его новой ошибки Четырёхкратный чемпион мира снова попал под огонь критики европейской прессы. Зато наконец-то похвалили Гасли. И снова — Квята.

Эхо Хоккенхайма

Себ в явном кризисе — первым его свидетельством стал вылет в Хоккенхайме в прошлом году. После той гонки Феттель допускал и другие ошибки, но именно та стала переломным моментом чемпионата. Тогда немец должен был при родных трибунах укрепить лидерство в чемпионате, но «убрался» с трассы и оказался в 17 очках позади. Тот титул — по большей части на совести гонщика.

В паддоке надеялись, что в 2019-м Феттель под руководством Маттиа Бинотто, сменившего жёсткого Маурицио Арривабене, сможет «перезагрузиться» и дать Хэмилтону новый бой. Но уже в Бахрейне Себастьяна разворачивает в борьбе с Льюисом, в Монреале немец не впишется в «эску» и потеряет победу из-за штрафа от судей, а в Сильверстоуне в результате неловкой аварии приедет в Ферстаппена. Уже в этом году из-за собственных ошибок Феттель недосчитался около 50 очков — а это половина его отставания в чемпионате.

С другой стороны, есть и другая половина. Даже если бы Феттель провёл весь сезон безошибочно, он всё равно проигрывал бы Хэмилтону 50 очков — около двух Гран-при. «Феррари» превосходит «Мерседес» в максимальной скорости, но это единственное оружие Маранелло — «Серебряные стрелы» лучше работают с шинами, более гибко настраиваются под конкретные трассы и не ломаются. Так, в Австрии Себ наверняка пробился бы на подиум, если бы не поломка в квалификации и старт из конца топ-10.

Едва ли есть на планете гонщик, который на месте Феттеля смог бы тягаться с Хэмилтоном — у британца лучшая машина, он не допускает ошибок. Разве что у Валттери Боттаса за счёт каких-то индивидуальных действий может появиться шанс, но остальным приходится уповать лишь на проблемы у «Мерседеса» или внезапный прорыв собственных инженеров — что в реалиях нынешнего сезона маловероятно. Не удивительно, что Феттель пытается прыгнуть выше головы — из-за этого порой теряет концентрацию и принимает необдуманные решения.

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Сезон проигран

Некоторые считают, что причины этого кризиса в том, что ранее по ходу карьеры у Феттеля всё было хорошо, а «Ред Булл» тщательно оберегал пилота от внешнего мира. «Феррари», к слову, тоже своего пилота всячески защищает. А вот назвать условия в «Ред Булл» совсем уж тепличными всё-таки нельзя — и у австрийцев были сезоны, в начале которых машина была не слишком хороша. Так что Феттель знает, что такое догонять других.



Также нельзя сказать, что те четыре титула с «Ред Булл» Себ взял без борьбы — достаточно вспомнить Бразилию-2012, когда Феттель в самом начале откатился в конец пелотона и доезжал гонку на повреждённой машине. Да и вообще пять лет бок о бок с Марком Уэббером лёгкой прогулкой не назовёшь. Конечно, такой школы, как была у Хэмилтона в 2007-м, Себ был лишён и не выступал за аутсайдеров, как Алонсо или Риккардо, однако и совсем уж безоблачной его карьеру не назовёшь.

Тем не менее проблемы с психологией очевидны — все ошибки очень похожи и происходят тогда, когда Феттель испытывает прессинг. В Шпильберге, где Себ стартовал девятым и заранее знал, что не выиграет, он выступил очень неплохо и добился максимально возможного результата — не подиум, но Хэмилтон остался позади. Выступление в Канаде, если не считать срезку поворота, тоже было довольно сильным. Феттель по-прежнему хорошо водит машину, но с большим трудом удерживает под контролем нервы.



Это, впрочем, часть его идентичности. Известно, что Феттель не пользуется социальными сетями и оберегает свою личную жизнь, хотя многие хотели бы узнать пилота лучше. Что ж, теперь узнаете, что он за человек. Себу необходимо начать всё заново и потратить остаток сезона на то, чтобы найти точку внутреннего равновесия — она понадобится в следующем году, этот уже проигран. Чем быстрее Себастьян это поймёт, тем меньше ошибок допустит.

Хэмилтону повезло, Феттель опять всё испортил. Итоги Гран-при Великобритании Ужас: отставание лидера «Феррари» в общем зачёте достигло 100 очков. А Гасли поставил на паузу мечты болельщиков Квята.

Леклер — новый лидер «Феррари»?

По итогам 10 гонок Феттель опережает Леклера на три очка. Монегаск тоже далеко не всегда выступает безошибочно, однако уже мог завоевать пару побед, в то время как Себ лишь однажды был близок к первому месту — и сам его упустил. Руководство «Феррари», впрочем, продолжает настаивать, что лидером команды остаётся Феттель — а значит в пограничных ситуациях решения будут приниматься в его пользу.



Леклеру это не нравится. Он открыто заявил, что его главная цель — завоевать статус лидера «Феррари». У Шарля есть такой шанс, но он появился только благодаря ошибкам Феттеля. Если бы Себ каждый раз извлекал максимум, Шарль остался бы далеко позади. Так, до Гран-при Франции Леклер лишь однажды смог победить немца в квалификации — и даже после серии неудач Феттель лидирует во внутрикомандной дуэли со счётом 6:4.

Сейчас никто не может точно сказать, будет ли ошибаться Феттель вновь, однако изначально предполагается, что больше не будет. При прочих равных у Себа больше опыта и побед, он в среднем лучше Леклера в квалификациях и набрал больше очков — логично сохранить приоритет именно за ним, несмотря на все слухи об уходе в конце сезона.



Мало кто ожидает, что Феттель действительно покинет Формулу-1 в конце года — хотя это и не исключено. На всякий случай, по слухам, «Феррари» готова вернуть на год-другой Кими Райкконена из «Альфа Ромео», а там уже Мик Шумахер или Роберт Шварцман будут готовы к «Большим призам». Этот сценарий маловероятен: у немца контракт с «Феррари» на следующий год и обе стороны подтвердили намерения его соблюдать. А это значит, что и Маранелло, и сам Себастьян верят, что ещё смогут побороться за титул — хотя бы в следующем году.



К тому же это будет дополнительная интрига — преодолеет ли Феттель свой кризис или Леклер в итоге станет основной угрозой из Маранелло? Уж этим все мы точно обязаны Себу.