«Оковы тяжёлых лет рухнули!» Теперь Квят хочет постоянно бороться за подиумы

Всё, что сказал российский гонщик «Торо Россо» на пресс-конференции призёров Гран-при Германии, в котором Квят сенсационно финишировал третьим.

— Даниил, поздравляем с подиумом! Не первый в карьере, но наверняка принёсший вам истинное наслаждение?

— Да, потрясающе вернуться на подиум. Невероятно спустя столько принести «Торо Россо» подиум. Гонка была сумасшедшей. Наконец-то я смог свести всё воедино и завоевать подиум, я очень рад.

Начало гонки вышло так себе. Думаю, я был где-то рядом с топ-10 и думал, что реальны какие-то очки. Когда мы первый раз решили перейти на слики, то это был неверный момент. Второй раз, думаю, мы выбрали идеальный момент. И когда я увидел, что остальные не заезжают в боксы, то подумал: это наше время. Я был прав и оказался в восхищении, когда мы стали третьими. Мне нужно было обогнать Стролла в борьбе за второе место, и после этого я просто надеялся, что более быстрые машины потратят время, чтобы догнать меня. Так что я очень рад подиуму.

Стролл: маленькая ошибка позволила Даниилу обогнать меня

— Были какие-то опасные моменты в ходе гонки?

— Это был словно фильм ужасов с элементами чёрного юмора. В какой-то момент я думал, что гонка потеряна, но потом она снова ожила — невероятные американские горки. Немного похоже на всю мою карьеру!



— Эта гонка входит в число пяти наиболее сумасшедших с вашим участием?

— Думаю, довольно очевидно, насколько сумасшедшей она была. Думаю, это первая дождевая гонка за долгое время. Так что шины были новыми для всех, никто не знал, как в начале правильно их использовать. Поначалу водяная завеса была очень серьёзной, затем трасса начала подсыхать, мы подошли к грани перехода на слики, и было очень важно не допускать никаких ошибок. Было очень легко заблокировать колёса на торможении или просто широко зайти в какой-то поворот. Думаю, сегодня главным было избегать таких дорогих ошибок и принимать правильные тактические решения. Должно быть, со стороны гонка выглядела очень захватывающей. Вам повезло!



— Вы ведь ждёте первого ребёнка?

— Да, она родилась прошлым вечером…



— О, фантастика, поздравления!

— Большое спасибо! Я посвящаю подиум моей подруге Келли и моей дочери.

Хэмилтон: как же хорошо видеть на подиуме Даниила и «Торо Россо»

— Вероятно, такой состав подиума — это особенный результат для доктора Хельмута Марко, ведь в какой-то момент карьеры вы все прошли через его руки. Можете вспомнить пару историй с его участием? Рассказать, что он значит для ваших карьер?

— Себастьян Феттель: Он постоянно звонит. Ну, в моём случае теперь уже не так часто. Я не скучаю по его ранним звонкам в семь утра с вопросом: «Как дела?»



Даниил Квят: Хельмут организовал для меня много американских горок за время карьеры! Вероятно, больше, чем для Макса и Себа. Да, это особенный человек в моей жизни. Спасибо ему большое за то, кем мы теперь стали. Очевидно, я благодарен за то, что он для меня сделал. Я здесь благодаря ему.



Истории… Ну, не все можно рассказывать. Думаю, к сегодняшнему дню отлично подходит одна история. Тоже звонок в семь утра. На моих первых дождевых тестах в Формуле «БМВ» я был на три-четыре секунды медленнее. Он сказал: «Что ж, на мокрой трассе ты довольно бесполезен». И повесил трубку. Было много подобных историй. Он всегда жёсток по отношению к тебе, но он и всегда — ну, почти всегда — прав. Возможно, поначалу это трудно принять, но когда ты всё анализируешь, то прибавляешь. Он всегда даёт тебе возможность, если ты её заслуживаешь, и я очень ему благодарен.

Макс Ферстаппен: Ты всё ещё поднимаешь трубку в семь утра?



Даниил Квят: Да! Я теперь начал вставать в семь утра — благодаря ему.



Макс Ферстаппен: Я просто выключаю телефон, поднимаю трубку после девяти. Так лучше. Что ж, тебе теперь все равно придётся… Что ж, тебе придётся вставать каждые три часа!

Баттон: гонщик дня для меня — Даниил Квят

— Даниил, такой результат для вас — словно прорыв. Какие ощущения с учётом того, что произошло в последнюю пару лет? Вы оплатили «Торо Россо» за доверие?

— Вы правы. Это были невероятные несколько лет в моей жизни. Я думал, что, возможно, с Формулой-1 для меня закончено, а уж тем более с подиумами — что у меня больше никогда их не будет. Но жизнь доказывает, что если ты упорно работаешь и никогда не сдаёшься, то всё возможно. Думаю, именно это случилось сегодня.



Пусть даже гонка была сложной для всех, я сумел сохранить хладнокровие и просто… Было такое ощущение, что все три этих тяжёлых года словно наконец рухнули с моих плеч. Я сегодня потерял эти оковы. Я упорно работал, чтобы достигнуть этого момента. Надеюсь, я смог послать месседж и теперь готов бороться за то, чтобы подобные моменты случались на постоянной основе. Более сильного послания, чем подиум, не существует.