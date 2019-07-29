«Очень рад за торпеду!» Гонщики и эксперты восхищены подиумом Квята

Бывшие и нынешние гонщики, включая чемпионов, радуются за россиянина и даже называют гонщиком дня. Что теперь скажет «Ред Булл»?

Льюис Хэмилтон, гонщик «Мерседеса»:



«Очень рад за Себастьяна, пробившегося через весь пелотон, и торпеду… Как его имя… Квята — торпеду. Так хорошо видеть, как он поднимается на подиум. Это потрясающе для него — особенно после того, как «Ред Булл» убрал его. Другим они давали больше «воздуха». Хороший результат для него».

Оксана Косаченко, автоспортивный менеджер:



«Даня был готов, плюс его настрой, всё хорошо с машиной, да и отсутствие сильных соперников, нужно это признать – многие самоустранились. В этих условиях нужно было полностью проявить своё мастерство, что он и сделал. Да, Даниил мог бы стать и вторым, но там автомобиль другой категории, так что никаких претензий, что он так легко пропустил вперёд Феттеля, быть не может. Задача была удержаться на третьем месте.



Доказал ли он что-то этим подиумом? Он ничего не доказывал, просто сделал свою работу. Нет необходимости чего-то кому-то доказывать, у него этого даже в голове нет. Что касается того, как это отразится на его карьере и возможном возвращении в «Ред Булл», то у всех есть пилоты на контрактах. Если бы за каждый подиум начиналась ротация спортсменов в командах, то это был бы не чемпионат, а шахматы. Другое дело, что судьбой каждого в «Ред Булл» и «Торо Россо» можно распорядиться по-разному. Что в голове у Хельмута Марко, мы не знаем, поэтому гадать о том, как будет развиваться сценарий дальше, трудно. На мой взгляд, это событие — выдающееся для нас, но абсолютно рядовое для Квята. Он будет и дальше выполнять свою работу, давайте не раздувать из мухи слона. Да, это великолепный результат, но он просто сделал свою работу».

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Энтони Дэвидсон, экс-гонщик Формулы-1, эксперт Sky Sports:



«Я бы сказал, что Даниил Квят был гонщиком дня. Я не видел ни одной ошибки с его стороны».

Тойохару Танабе, технический директор «Хонда Ф-1»:



«Абсолютно фантастический результат, вторая победа в сезоне для Макса Ферстаппена, но на этот раз результат действительно особенный благодаря Даниилу Квяту, который оформил двойной подиум для «Хонды». После победы «Ред Булл» в Австрии особенно приятно видеть на подиуме «Торо Россо», потому что именно они помогали нам найти путь к успеху в прошлом году».

Кристиан Хорнер, глава команды «Ред Булл»:



«Даниил оставался хладнокровным. Он поработал, чтобы вернуться в программу, а теперь у него есть ребёнок — с его стороны был очень зрелый пилотаж».

Вечером дочка, днём подиум! Как Квят совершил чудо, и чего он ждёт дальше В безумии дождевой гонки российский гонщик сохранил хладнокровие и поднялся на подиум впервые за три года. А ведь казалось, что всё плохо!

Джолион Палмер, экс-пилот Формулы-1, экспертBBC Sport:



«Так счастлив за Даниила Квята. Он и обычно счастливый человек, а теперь он ещё счастливее. У него было такое непростое время в начале карьеры в Формуле-1, а теперь, спустя 11 гонок после возвращения, он на подиуме».

Нико Росберг, чемпион мира 2016 года:



«Настоящий триллер в гонке! Поздравления Максу Ферстаппену с заслуженной победой! Невероятные усилия со стороны Себастьяна Феттеля, финишировавшего на подиуме, и очень рад за «Торо Россо» и Даниила Квята! Потрясающе наблюдать за таким, нам нужно больше таких гонок, не так ли?»

Деймон Хилл, чемпион мира 1996 года:



«Что за гонка! Так рад за Себастьяна и очень рад за Даниила Квята! Вау! Отличная работа, Макс, ты суперзвезда!»

«Оковы тяжёлых лет рухнули!» Теперь Квят хочет постоянно бороться за подиумы Даниил Квят — о том, верил ли, что ещё когда-то поднимется в Формуле-1 на подиум, и забавной истории про доктора Марко и дождь.

Хесус Бальсейро, журналист AS:



«Тройной приз для Даниила: отцовство, подиум и шанс перейти в «Ред Булл» в скором времени. Гасли прибавляет, но медленно, а в Хоккенхайме сошёл за несколько кругов до финиша. А Квят выглядит более чем готовым для второго шанса в первой команде «энергетиков». Невероятно — учитывая, что ещё два года назад он даже не закончил сезон в «Торо Россо». Кто знает, что будет в следующем году».