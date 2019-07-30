«Ред Булл», ты смотришь?». Мировые СМИ вновь отправляют Квята на повышение

Не ругайте «Мерседес» за маскарад!

Гонщики «Мерседеса» и их команда по сути самоустранились из борьбы за победу. Тото Вольф даже предположил, что команда разгневала небеса, затеяв маскарад с униформой образца 1950 годов. Однако Жиль Ричардс из The Guardian не видит в действиях немцев ничего неправильного.

«В адрес „Мерседеса“ посыпались обвинения, что они всё затеяли в уверенности, что вновь победят. Это несправедливо. Учитывая прежние выступления, они имели полное право ожидать, что будут сильными в Хоккенхайме, и нужно поаплодировать их инициативе привнести веселье и новизну на стартовую решетку.



Отвлекло ли это команду, они ещё изучат, но похоже, что речь просто идёт об одном неудачном дне. Ситуация постепенно вышла из-под контроля — Хэмилтон сравнил её с эффектом домино после решения перевести его на слики.



Команда оказалась под давлением, которое редко испытывала в последние пять лет. Их доминирование оспаривалось не слишком часто, и это поднимает вопрос: как хорошо команда может работать, когда нужно вырывать победу или быть в роли догоняющего? Но оба этих варианта маловероятны в оставшейся части сезона. А другие команды знают, что „Мерседес“ умеет выходить из подобных ситуаций и становиться сильнее», — полагает Ричардс.

Хэмилтон просил команду о сходе во время Гран-при Германии

Джонатан Макэвой из Daily Mail со своей стороны заранее радуется за зрителей документалки Netflix, ведь именно на Гран-при Германии съёмочная группа тесно работала с «Мерседесом».



«То, что Netflix весь уик-энд следила за „Мерседесом“, добавляет иронии, если не болезненности этой ситуации, — констатирует автор. — Да, „серебряные стрелы“ выглядели глупо. Хэмилтон даже ехал семь ужасных кругов на последнем месте. Вот что дождь делает с Формулой-1. Он полностью переворачивает ситуацию».



Хуже всех сейчас в «Мерседесе» Валттери Боттасу: он упустил невероятный шанс резко сократить отставание от Хэмилтона в общем зачёте.



«Без сомнений, камбэк для Боттаса больше не предвидится, — считает Эндрю Бенсон из BBC. — Хэмилтон вряд ли подарит ему ещё один столь же великолепный шанс. И ещё надо посмотреть, как это повлияет на Боттаса и психологически, и в плане будущего. Вольф ждёт до летней паузы, чтобы решить, подписать с Валттери контракт на следующий год. Авария с четвёртого места, которое вполне могло стать вторым, плюс при таком непростом уик-энде для команды, едва ли помогла Боттасу».

Боттас и Хюлькенберг, ну как так?! Квят — красавец. Оценки за ГП Германии Лучшая гонка Квята в сезоне – но мы нашли, к чему придраться. А многие лидеры так вообще провалились.

«Феррари» потеряла Леклера и вновь обрела Феттеля»

Зато итальянская пресса в кои-то веки воздаёт должное Феттелю. На сей раз герой итальянцев – Себ, а не попавший в аварию Леклер.



«Это лучшая гонка сезона для Феттеля, а вот у Леклера была фатальная ошибка, — пишет The Gazzetta Dello Sport. — Если Ферстаппен показал зрелость и скорость, то для Феттеля это уже не первый серьёзный камбэк. Именно так он стал чемпионом мира в 2012 года на Гран-при Бразилии в борьбе с Алонсо. После столкновения с Бруно Сенной он не сдался и благодаря невероятному прорыву занял шестое место, достаточное для титула».

Вторит коллегам Il Giornale.



«Феррари» потеряла Леклера и вновь обрела Феттеля. Но когда же настанет идеальный день для победы? Феттель после имевшихся проблем провёл безошибочную гонку и воспользовался многочисленными сходами, чтобы стать вторым, а вот Леклер потерял потрясающую возможность подняться на подиум и победить. В день, когда «Феррари» принимала верные тактические решения, Леклер проиграл. Похоже, идеальный день не придёт никогда», — радуются и горюют итальянцы.

«Феррари», не забывай про кошмар. «Торо Россо», пей в меру. Выводы по Германии Несмотря на потрясающий результат, у команды Квята нет времени на веселье. «Феррари» после прорыва Феттеля это тоже касается.

Ещё один неудачник дня наряду с Леклером – Нико Хюлькенберг из «Рено». Не лишил он себя контракта на сезон-2020?



«У Хюлькенберга невероятный рекорд по стартам в Ф-1 без попадания на подиум, — напоминает ESPN. – Вылет, который завершил Гран-при Германии для Нико, хорошо показывает, в чём дело. И есть ощущение, что когда Сириль Абитебуль ложился спать вечером в воскресенье, то мечтал, чтобы мотор «Рено» отказал на машине Хюлькенберга, а не Даниэля Риккардо, чтобы увидеть, чего мог бы добиться австралиец в сумасшедшие моменты во второй половине гонки. При таких условиях не многие в паддоке не поставили бы на то, что Риккардо завершит день, попивая шампанское из чёрно-жёлтого ботинка на подиуме».

Подборка вылетов в последнем повороте трассы на Гран-при Германии

«Здорово видеть Квята улыбающимся»

Переходим к самому сладкому – комментариям прессы про Даниила Квята, Александера Албона и Пьера Гасли. Эксперты Sky Sports поставили россиянину оценку 9,5.



«Квят был хорош весь день, но ключом к такому результату стало решение «Торо Россо» рискнуть со сликами за 20 кругов до финиша. А Квят затем обогнал остановившегося ещё раньше Стролла, чтобы в итоге занять третье место. Как сказал сам Даниил, его карьера представляет собой американские горки – и здорово видеть россиянина улыбающимся и в форме. «Ред Булл», ты смотришь?»



«Было полно кандидатов, чьему попаданию на подиум в Хоккенхайм все порадовались бы, но Квят, бесспорно, был в этом списке под первым номером с учётом, через что он прошёл за карьеру, — пишет ESPN. — Россиянин наслаждается возрождением карьеры после того, как был переподписан «Торо Россо» на этот сезон. В 2017 году временами было просто трудно наблюдать за его проблемами.



Учитывая, что его подиум совпал с ещё одним непростым днём для Пьера Гасли, который, такое ощущение, цепляется за место в «Ред Булл» кончиками зубов, не можешь не поинтересоваться: не ожидает ли нас новая глава в этой чудесной истории камбэка Квята?»

«Очень рад за торпеду!». Гонщики и эксперты восхищены подиумом Квята Бывшие и нынешние гонщики, включая чемпионов, радуются за россиянина и даже называют гонщиком дня. Что теперь скажет «Ред Булл»?

Эндрю Бенсон из BBC со своей стороны обращает внимание: пусть Квят был хорош, но для него гонщиком дня является Александер Албон.

«Ферстаппен выиграл голосование болельщиков и был лучше всех из пилотов топ-команд. Но я хочу отдать награду Албону – за великолепный пилотаж в его первом дождевом Гран-при. В один момент он атаковал Хэмилтона, а в конце был шестым – после небольшой ошибки на финальном рестарте. Но он проиграл Квяту только из-за тактики», — полагает Бенсон.



Успехи гонщиков «Торо Россо» продолжают увеличивать давление на Пьера Гасли, констатирует Дэн Рипли из Daily Mail.



«В то время как Ферстаппен праздновал победу, его испытывающему проблемы напарнику остаётся лишь размышлять по поводу очередного сложного уик-энда. Не соответствующие стандартам результаты Гасли уже поставили под сомнение его долгосрочные перспективы, а нелепая авария с Албоном в борьбе за шестое место явно не помогла ситуации. Ему нужно собраться, а иначе Пьер рискует быть убранным со своего места», — угрожающе заключает автор.