Льюис и Макс поменяются машинами? Самые странные слухи о переходах в Формуле-1

Макс Ферстаппен переходит в «Мерседес»! Или в «Феррари»? А Себ возвращается в «Ред Булл»? Или вообще уходит?.. К середине сезона слухи о переходах пилотов из команды в команду выходят на пиковую мощность — мы собрали самые дикие из них.

Corriere della Serra: Макс и Льюис поменяются командами

Итальянская пресса сообщает, что Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон поменяются командами — то ли уже в 2020 году, то ли, что более просто логично, в 2021-м голландец станет пилотом «Мерседеса», а действующий чемпион перейдёт в «Ред Булл». По данным журналистов, ранее оба пилота связывались с «Феррари», но получили отказ, так что теперь прорабатывается новый вариант.



Ферстаппену переход в «Мерседес» даст технику чемпионского уровня — в «Ред Булл» у него такой ещё не было. В то же время Хэмилтон хочет взять чемпионский титул с третьей командой — такое ещё не удавалось никому, кроме Хуана Мануэля Фанхио в 50-х (Маэстро, впрочем, побеждал с четырьмя разными командами).

Мотивация обоих пилотов к такому переходу более или менее понятна, однако такой обмен всё равно крайне маловероятен. Во-первых, у обоих гонщиков контракты с действующими командами, а во-вторых — «Мерседес» и «Ред Булл» вряд ли захотят расставаться со своими главными звёздами на пороге революционных изменений технического регламента.

Феттель и Ферстаппен после Гран-при Германии Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

RaceFans: Макс и Себ поменяются командами

Ферстаппен очень хочет бороться за чемпионство, и пока «Ред Булл» не может предоставить голландцу соответствующей машины, Макс может уйти в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля. Сам немец при этом, сообщает RaceFans, вернётся в Милтон-Кинс, с которым связаны все его основные успехи в Формуле-1. Как пишет RaceFans, переговоры по этой сделке прошли в дни Гран-при Германии, а вероятность такого развития событий — выше 50%.



Такая рокировка тоже выглядит маловероятной: у Ферстаппена контракт с «Ред Булл» на следующий год, а Феттель уже не раз говорил, что не намерен покидать «Феррари». С другой стороны, тоже самое в 2014 году говорил Фернандо Алонсо, но в итоге вместо него за «Скудерию» поехал Себ.



Сейчас ситуация в «Феррари» в чём-то схожа с той, которая возникла пять лет назад: команда находится на втором месте и безуспешно пытается дотянуться до лидеров. Возможно, сейчас в Маранелло вновь думают о кардинальных переменах, но затевать их раньше сезона-2021 — поспешное решение. С другой стороны, стоит ли совмещать перестановки в составе пилотов с кардинальным изменений правил?

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Corriere della Serra: Алонсо заменит Гасли

Фернандо Алонсо покинул Формулу-1 в конце прошлого года, но заявил, что готов вернуться, если получит в своё распоряжение конкурентоспособную машину. И, по данным итальянских СМИ, Алонсо ведёт переговоры с «Ред Булл», чтобы в следующем году заменить Пьера Гасли, явно уступающего Ферстаппену. Многие болельщики наверняка были бы рады возвращению двукратного чемпиона мира, но есть сразу несколько препятствий.

Буэми и Алонсо после второй подряд победы в «24 часах Ле-Мана» Фото: Ker Robertson/Getty Images

Отношения Алонсо и «Ред Булл» нельзя назвать такими уж хорошими. В прошлом году между Фернандо и Кристианом Хорнером произошла заочная перепалка: испанец утверждал, что австрийцы звали его к себе, а Хорнер опровергал. Но куда более серьёзное препятствие на пути Алонсо в «Ред Булл» — «Хонда».



За годы в «Макларене» Фернандо так много критиковал японцев, что те в принципе отказываются с ним работать — из-за этого Алонсо не смог выступить в составе «Андретти» в Индианаполисе. В итоге испанцу пришлось работать с «Карлином», который использует двигатели «Шевроле», но успеха он не добился — Алонсо не прошёл квалификацию. Маловероятно, что «Хонда» так быстро изменит своё мнение.

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CircusF1: Кими вернётся в «Феррари»

В дни Гран-при Монако в паддоке появились слухи о том, что Себастьяну Феттелю надоело проигрывать «Мерседесу», и по окончании сезона немец покинет Формулу-1. И сам Себ, и «Феррари» уже не раз эти слухи опровергали, но, как пишет CircusF1, «Скудерия» уже обратилась к Кими Райкконену — финн придёт на смену немцу, если тот всё-таки чемпионат покинет.

Для Райкконена это будет уже второе возвращение в «Феррари» — сначала Кими уволили, чтобы освободить место для Алонсо, а спустя несколько лет взяли обратно — в итоге испанец даже стал напарником финна. Во второй раз Кими покинул Маранелло в конце прошлого года, подписав двухлетний контракт с «Альфа Ромео». Пока, впрочем, неясно, насколько сам Райкконен хочет вернуться в «Скудерию», но даже не это главное — уход Феттеля уже в этом году крайне маловероятен, да и есть ли «Феррари» смысл брать пилота, с которым в силу возраста уже никак не свяжешь долгосрочное будущее.

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GPblog: Грожана заменит Фиттипальди

Ромен Грожан в этом году проводит один из худших сезонов в карьере: француз проигрывает напарнику две квалификации из трёх, а по итогам одиннадцати этапов в общем зачёте у него всего восемь очков. Это спровоцировало волну слухов по поводу скорой замены пилота. Среди главных претендентов на его место — Эстебан Окон, сидящий на скамейке запасных в «Мерседесе», Серхио Перес из «Рейсинг Пойнта» и Нико Хюлькенберг — немец проигрывает Риккардо и тоже рискует потерять место в команде.

Пьетро Фиттипальди на этапе DTM в Хоккенхайме Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Однако GPblog утверждает, что Грожана заменит Пьетро Фиттипальди — внук двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди. Пьетро обратил на себя внимание в 2017 году, когда выиграл Мировую серию V8 3.5 (бывший трёхлитровый класс Мировой серии «Рено»), а сейчас выступает в DTM (16-е место в чемпионате после пяти этапов).

Правда, поверить в приход Фиттипальди-младшего в «Большие призы» довольно трудно — и дело не только в высокой конкуренции. На данный момент гонщику не хватает нескольких баллов для получения Суперлицензии, а призовое место по итогам сезона DTM ему, откровенно говоря, пока не светит. Куда реалистичнее выглядят варианты с Оконом и Хюлькенбергом, но тут «Хаасу» придётся ждать решения нынешних работодателей пилотов – «Мерседеса» и «Рено».