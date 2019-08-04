Хэмилтон не был быстрее Ферстаппена, но оказался хитрее! Квят без очков

«Ред Булл» почти победил в Венгрии, но тактическое решение «Мерседеса» полностью изменило ход гонки. Квят в этот раз без очков.

Боттас откатывается назад

На старте гонки Макс Ферстаппен уверенно защитил первую позицию и почти сразу уехал на секунду с небольшим от всего пелотона. Позади «Ред Булл» бок о бок сражались Боттас и Хэмилтон и во втором повороте британец опередил напарника по внешней траектории. Потеряв ход, Валттери почти сразу уступил позицию ещё и Шарлю Леклеру, а вскоре выпустил вперёд ещё и Себастьяна Феттеля. Так, финн за один круг откатился со второй позиции на пятую.

Позади лидеров блестяще стартовали пилоты «Макларена» — оба прошли Пьера Гасли, отбросив француза на девятую позицию, помимо Сайнса и Норриса он также пропустил Райкконена. Но лучше всех первый круг прошёл Серхио Перес — Чеко прорвался с 16-й позиции на 12-ю.

Даниил Квят начал гонку не так здорово: пропустил Переса и Расселла и откатился на 15-е место.

После четырёх кругов отрыв Ферстаппена от Хэмилтона достиг двух секунд, однако шедший третьим Леклер проигрывал британцу уже четыре. «Феррари» в начале гонки смотрелась беспомощно. Ещё хуже пошли дела у Боттаса: инженеры обнаружили повреждения переднего антикрыла (был контакт с Леклером) и после пяти кругов позвали в боксы. В итоге финн провалился на последнюю позицию. «Мы считаем, что к концу гонки шестая позиция вполне реальна», — сказал инженер Валттери, когда гонщик вернулся на трассу.

Первый штурм

После 20 с небольшим кругов Ферстаппен передал по радио, что начались проблемы с шинами: «Ещё раз повторяю — сцепление падает». Хэмилтон взвинтил темп, но постоянно проигрывал сопернику чуть более секунды и не мог воспользоваться DRS. К концу 25-го круга резина Макса окончательно «ушла» — голландец свернул в боксы. С командного мостика Льюиса попросили атаковать, но британец ответил, что не может ехать быстрее.

Ферстаппен тем временем обновил рекорд гонки и отыгрывал у Хэмилтона по нескольку десятых с круга, а то и целую секунду. В итоге, когда британец на 32-м круге вернулся на трассу, Ферстаппен был уже в шести секундах впереди, хотя отчасти в этом виноваты замешкавшиеся с передним правым колесом механики.

Однако на свежем «харде» «Мерседес» внезапно поехал намного быстрее «Ред Булл» — Хэмилтон отыгрывал у Ферстаппена по две секунды с круга и вскоре был уже на заднем антикрыле лидера гонки. Льюис обозначил пару атак, но первую реальную атаку провёл только на 39-м круге — в первых двух поворотах Ферстаппен удержался впереди, но в четвёртом Хэмилтон прорвался вперёд — однако через секунду британца вынесло слишком широко, так что позиция осталась за «Ред Булл». Гонщики «Феррари» к этому моменту отстали уже на 30 с лишним секунд.

Второй штурм

Хэмилтон продолжал прессинговать Ферстаппена, но выйти на дистанцию атаки больше не удавалось, и в «Мерседесе» решили пойти иным путём: на 49-м круге Льюис поехал на второй пит-стоп и вернулся на «медиум», чтобы попытаться на более мягких шинах догнать Макса. Отставание «Феррари» позволяло сменить резину без потери позиции, но разрыв между лидерами вырос до 20 секунд.

На свежей резине «Мерседес» действительно поехал быстрее «Ред Булл», но разница оказалась не так высока, как рассчитывали «Серебряные стрелы»: к 55-му кругу отставание от Ферстаппена составляло 15 секунд. «К концу гонки шины у Макса будут совершенно изношены», — поддержал Хэмилтона его гоночный инженер. «Кто знает? Может, у меня тоже», — ответил пилот.

За 10 кругов до финиша разрыв между лидерами достиг 10 секунд. Хэмилтон отыгрывал по секунде-полторы с круга, но, как и Ферстаппен, изнашивал шины. «Резина мертва», — передал команде Макс за шесть кругов до конца гонки, когда Льюис был уже в четырёх секундах позади.

К 66-му кругу Хэмилтон догнал Ферстаппена, а на 67-м без видимых проблем обогнал соперника и завоевал уже восьмую победу в сезоне. Максу же на последних кругах пришлось ехать за свежими шинами, но огромный отрыв от «Феррари», которая была бесконечно далека от борьбы за победу, позволил сохранить второе место.

Третье место занял Себастьян Феттель, заканчивавший гонку на «софте», а Шарль Леклер в итоге остался четвёртым. Замкнул пятёрку сильнейших Карлос Сайнс — испанец обставил Пьера Гасли, шестое место которого на фоне выступления напарника стало очередным провалом. Седьмое место занял Кими Райкконен, сдержавший под финиш Валттери Боттаса, а замкнули очковую зону Ландо Норрис и Александер Албон. Даниил Квят финишировал на 15-й позиции — в концовке гонки россиянин потерял темп и отстал от Албона с Пересом, с которыми боролся всю дистанцию.

Квят: шин просто не осталось, у напарника стратегия оказалась лучше

В общем зачёте Хэмилтон оторвался от Боттаса уже на 63 очка — даже две победы не дадут финну такого количества очков. Третьим по-прежнему идёт Макс Ферстаппен и голландец теперь всего в восьми очках позади финна. Далее расположились Феттель и Леклер.

Следующий этап — Гран-при Бельгии — пройдёт 30 августа — 1 сентября на трассе «Спа-Франкоршам».