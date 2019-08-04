Квят провёл неплохую гонку, но провалил старт и финиш

Перед гонкой

После сенсационного успеха в Германии на “Хунгароринге” от Квята можно было ждать успешного выступления: трасса традиционно удобна для болидов “Торо Россо”, да и Квят там добился лучшего результата в карьере. Однако конкуренция в средней группе высока, и “Торо Россо” там отнюдь не в лидерах, а Квят, кроме того второго места в 2015 году, ни разу в Венгрии успешен не был.

Тренировки подтвердили, что Даня скорее будет надеяться на проход в очки, чем отстаивать место в десятке — из всех практик россиянин попал в топ-10 лишь в одной дождевой сессии.



Квалификация прошла посуху, и расклад в ней не изменился: пилоты “Торо Россо” по-прежнему боролись за места в начале второй десятке, лелея надежду попасть в первую. В итоге ни Албону, ни Квяту этого не удалось, но таец оказался на мгновение быстрее россиянина — пять тысячных разницы позволили Александеру стать 12-м, в то время как Даниил остался на 13-й позиции.

Ферстаппен впервые на поуле! Гасли разгромлен, но и Квят — 13-й Фаворитом квалификации называли «Мерседес», но в третьем сегменте внезапно выстрелил «Ред Булл». Квят проиграл напарнику.

После конца сессии Квят рассказал, что провёл весь решающий круг с неверными настройками на руле. Но кто ошибся — сам пилот или команда — Даниил не уточнил.

Гонка

Как уже стало, к сожалению, привычно, старт Квяту не удался. Даниил проиграл две позиции, пропустив вперёд Серхио Переса и “Уильямс” Джорджа Расселла, за которым потом застрял на десяток кругов.



Наконец вырвавшись из-за заслона, Квят подъехал сзади к Албону и присоединился к борьбе за девятое место, которую возглавляли Ромен Грожан и Нико Хюлькенберг. На 19-м круге Квят пошёл в атаку на Албона, несколько поворотов пилоты “Торо Россо” красиво прошли бок о бок, но в пятом повороте россиянин всё же отобрал у напарника траекторию, выжав его с трассы, и поднялся на 12-е место — которое тут же стало 11-м из-за пит-стопа Переса. На свой пит-стоп Квят поехал уже с 10-го места, а вернулся 16-м — между Грожаном и Расселлом. Виной тому в том числе медленный пит-стоп, на который Даниил посетовал после финиша.

Темп на “харде” у Квята был неплох, он быстро прошёл Грожана и подъехал к Пересу, а отложивший пит-стоп Албон вернулся в четырёх секундах позади Дани. И дальше оба пилота “Торо Россо” в порядке, обратном стартовому, продолжали борьбу в начале второй десятке в надежде на очки.

Как уже стало, к сожалению, привычно, старт Квяту не удался.

Вторые пит-стопы Риккардо и Боттаса помогли Квяту на время подняться в очковую зону. Правда, Валттери быстро выбил Даниила обратно, и на пути россиянина к очкам вновь оказался Серхио Перес. Квят смог прибавить, вцепился в мексиканца, но обогнать не смог. А затем уступил позицию Албону.



У тайца в итоге получилось пройти болид “Рейсинг Пойнт” и набрать одно очко, а Квят убил шины и на финише пропустил Хюлькенберга, Магнуссена и Риккардо. Причиной стал слишком ранний пит-стоп. После гонки Даниил заверил, что у него просто не было шансов сберечь резину до финиша из-за слишком раннего заезда в боксы. В команде такое решение объяснили попыткой “подрезать” идущих впереди конкурентов. В итоге же подрезали сами себе шансы на очки. 15-е место в двух кругах от лидера и прямо перед “Уильямсом” — не то, на что можно было рассчитывать по ходу гонки.

Хэмилтон не был быстрее Ферстаппена, но оказался хитрее! Квят без очков «Ред Булл» почти победил в Венгрии, но тактическое решение «Мерседеса» полностью изменило ход гонки. Квят в этот раз без очков.

После гонки

Понятно, что место Квята на финише разочаровало, но потеря последних трех позиций, по сути, не имела значения. Да и случалась она скорее из-за команды, чем из-за пилота. Куда больше беспокоит очередной провал Дани на старте. Ведь не будь его, не было бы большой потери времени позади Расселла и не было бы Переса, борьба с которым в итоге и привела к полному износу шин.



Если сложить эти потери, станет понятно: если бы не провал на старте, Квят наверняка финишировал бы в первой десятке и снова опередил напарника. Старты остались главной ахиллесовой пятой российского гонщика, и если он надеется вновь попробовать силы в топ-команде, эту проблему надо прикрыть.