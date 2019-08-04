Боттас выпал из борьбы за титул, Гасли сам себя закапывает. Итоги ГП Венгрии

Макс Ферстаппен лидировал вплоть до 67-го круга из 70, но всё же уступил Льюису Хэмилтону в тактической борьбе. «Феррари» на этот раз была очень далека от сражения за победу и даже подиум стал возможен только из-за проблем Валттери Боттаса и отставания Пьера Гасли. Впрочем, довольно символично, что перед месячным перерывом на подиум поднялись представители всех топ-команд.
Подводим итоги Гран-при Венгрии — 12-го этапа Формулы-1.
У Хэмилтона уже две гонки в запасе
За счёт победы в Венгрии действующий чемпион довёл свой отрыв в чемпионате до 62 очков — это значит, что независимо от результатов двух следующих гонок Хэмилтон сохранит за собой первое место. Сложно вспомнить, когда Льюис уходил в отпуск, обладая столь комфортным преимуществом. А вот для Валттери Боттаса предстоящий месяц будет непростым.
Всего три недели назад Боттас стоял на поуле в Сильверстоуне, рассчитывая отыграть хотя бы часть из 31 очка отставания. Однако за следующие три гонки разрыв вырос ровно вдвое, и теперь речь даже не о борьбе Валттери за титул, а о его месте в команде. Тото Вольф в паддоке «Хунгароринга» прямым текстом подтвердил, что в команде решают, кого взять на следующий год — Боттаса или Эстебана Окона.
Для Валттери перерыв наступил как никогда кстати. Это возможность «перезарядить батарейки» и с начать борьбу с новыми силами. Шансов отыграть у Хэмилтона 60 с лишним очков не так уж и много, но в то же время, раз уж под вопросом место в команде, Боттас может выступать сам за себя, без оглядки на командный мостик или командную тактику. Вот и посмотрим, чего на самом деле стоит Валттери.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 251 очко
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 188
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 180
4. Себастьян Феттель («Феррари») — 156
5. Шарль Леклер («Феррари») — 132
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 63
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31
9. Даниил Квят («Торо Россо») — 27
10. Ландо Норрис («Макларен») — 24.
Ферстаппен — худший враг Гасли
Пока все поклонники Формулы-1 наблюдали за сражением Ферстаппена и Хэмилтона, Пьер Гасли довольно вяло тащился в середине первой десятки — на машине, которая потенциально могла выиграть гонку, француз занял лишь шестое место, проиграв напарнику целый круг. При этом каких-либо объективных предпосылок к такому провалу не было: просто Гасли потерял несколько мест на старте и не смог контратаковать Сайнса. Хотя Хельмут Марко и обещал Пьеру место до конца сезона, перспективы пилота в «Ред Булл» выглядят всё более туманными.
Что до самого Ферстаппена, то Макс провёл великолепную гонку и объективно не мог сдержать Хэмилтона — «Мерседес» был явно быстрее. Об этом хорошо свидетельствуют круги Льюиса после первого пит-стопа, когда он на шинах того же состава отыгрывал у «Ред Булл» по две секунды с круга. «Второе место и быстрейший круг — неплохой результат», — заявил после финиша голландец.
У «Феррари» опять всё плохо
В Венгрии «Феррари» провалилась: обе машины финишировали в минуте от победителя. Ещё чуть-чуть — и Феттель с Леклером проиграли бы круг. При этом поражение «Скудерии» можно было предсказать заранее — машине не хватает прижимной силы, она плохо справляется с медленными поворотами, коих на «Хунгароринге» полно. Только вот эти проблемы были выявлены ещё в первых гонках — со старта сезона прошло четыре с половиной месяца.
Пытаясь дотянуться до «Мерседеса», «Феррари» практически к каждому этапу готовит новинки, но ощутимого эффекта они не дают. Феттель успокаивает болельщиков тем, что во второй половине сезона будет ряд скоростных трасс — «Монца», «Спа-Франкоршам», только вот требовательных к прижимной силе будет ещё больше — Сингапур, Япония, Мексика, Бразилия.
И даже неясно, можно ли сделать хоть что-то — концепция SF90 изначально заточена под минимальное лобовое сопротивление, а потому генерирует меньше прижимной силы. Было бы любопытно узнать, чем именно было продиктовано такое решение, но уже очевидно, что оно было неверным — и это решение целиком на совести руководителя команды Маттиа Бинотто.
«Макларен» отрывается ещё сильнее
В Венгрии Карлос Сайнс во второй раз подряд финишировал пятым, то есть за восемь дней испанец набрал 20 очков — даже Леклер с Боттасом за этот период взяли меньше. Благодаря этому «Макларен» закрепился на четвёртом месте Кубка конструкторов и почти вдвое опережает ближайшего соперника — «Торо Россо». Это, пожалуй, наилучшая иллюстрация к прогрессу Уокинга.
MCL34 получилась отличной машиной, сбалансированной и послушной. «Макларен» уверенно смотрится и на традиционных трассах, и на скоростных автодромах, и даже на медленном «Хунгароринге». Сайнс с Норрисом стабильно выходят в финалы квалификаций, и пусть далеко не всегда там удаётся опережать соперников-середняков, на дистанции гонки они очень сильны.
В пяти последних Гран-при автомобиль «Макларена» четырежды оказывался лучшим позади пилотов трёх топ-команд — разве что в Германии Квят и Стролл за счёт рискованных пит-стопов оказались впереди Сайнса, но даже там Карлос завоевал пятое место. В общем, на данный момент борьбы за четвёртое место Кубка конструкторов нет — середняки борются за пятое, а «Макларен» теперь между грандами и всеми остальными.
1. «Мерседес» — 439 очков
2. «Феррари» — 288
3. «Ред Булл» — 243
4. «Макларен» — 82
5. «Торо Россо» — 43
6. «Рено» — 39
7. «Альфа Ромео» — 32
8. «Рейсинг Пойнт» — 31
9. «Хаас» — 26
10. «Уильямс» — 1.
«Рено» сдаёт позиции
У «Рено» наоборот: всё плохо. Команда в шестой раз в сезоне остаётся за пределами первой десятки — то есть набирает очки через раз, а для заводского коллектива с огромным бюджетом это так себе достижение. На двоих Риккардо и Хюлькенберг в этом году набрали 39 очков — против 82 у «Макларена» с точно таким же двигателем. Очень точно, хотя и невольно, ситуацию во время Гран-при Венгрии описал Хюлькенберг: «Почему мы каждый раз такие медленные?».
Сирилю Абитебулю необходимо предпринимать какие-то меры, ведь, согласно первоначальному плану, «Рено» уже в прошлом году должен был завоевать подиум, а в сезоне-2019 — бороться за победы. Пока же виден только регресс — в прошлом году в 12 гонках французы набрали те самые 82 очка. Надолго ли хватит концерна и его финансовой поддержки на фоне таких результатов?
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