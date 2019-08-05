Напарник затмил Квята, Расселл уничтожил Кубицу. Оценки за Гран-при Венгрии

После подиума в Германии российский пилот остался без очков — и во многом сам в этом виноват.

Макс Ферстаппен — 9,0

После финиша Гран-при Венгрии Ферстаппен даже не был расстроен вторым местом — голландец понимал, что сделал всё, что мог, а сдержать Хэмилтона на более мягкой резине было невозможно. Уже то, что Макс так долго сопротивлялся британцу, большое достижение. Отметим также, что по сумме четырёх последних гонок Ферстаппен набрал больше всех очков.

Карлос Сайнс — 8,5

Испанец провёл очередную сильную гонку и добился большего, чем максимальный результат: по ходу всей гонки Сайнс сдерживал Пьера Гасли и финишировал впереди машины, потенциально способной выиграть гонку. В итоге Карлос закрепился на позиции «лучшего из остальных» в чемпионате и резко повысил шансы «Макларена» на четвёртое место Кубка конструкторов. Но раз за разом проигрывать квалификацию напарнику-дебютанту всё же негоже: счёт уже 8-4 не в пользу Сайнса.

Кими Райкконен — 8,5

Ветеран реализовал потенциал машины, пробившись в третий сегмент квалификации и завоевав шесть очков за седьмое место. Потенциально Кими мог бы опередить и Гасли. С другой стороны, финн сдержал позади «Мерседес». Требовать большего от «Альфа Ромео» пока сложно.

Впервые в сезоне Расселл получил машину, на которой смог опередить в квалификации не только напарника. Больше того, дебютант едва не пробился во второй сегмент — не хватило нескольких сотых, а по итогам первого круга вышел на 14-е место, опередив Квята и Магнуссена. Сделать что-то ещё было невозможно, но и этого вполне достаточно.

Льюис Хэмилтон — 8,0

На длинных отрезках «Мерседес» был явно быстрее «Ред Булл»: после пит-стопа Хэмилтон по две секунды с круга отыгрывал у Ферстаппена, но пройти его так и не смог. Одолеть Макса получилось только после «бесплатного» пит-стопа, но за него британец должен сказать спасибо «Феррари». Ну и не забудем, что в субботу Льюис проиграл Боттасу.

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Шарль Леклер — 8,0

Монегаск сравнял квалификационный счёт с напарником, а на старте прошёл Боттаса (и вывел его из борьбы за победу). Венгерский подиум заслужил именно Леклер — и было бы красиво, если бы Шарль сдержал под финиш Феттеля, но противопоставить его свежим шинам было уже нечего. С другой стороны, удивляться приоритету Феттеля не приходится — после ошибки Леклера в Германии отставание от напарника достигло 20 очков.

Третье подряд сильное выступление тайского пилота: Албон переиграл Квята в квалификации и сравнял счёт, а под финиш (не без контакта) прошёл Серхио Переса, который для россиянина всю гонку был непреодолимым препятствием. На перерыв Александер уходит с 16 очками, всего один балл уступая Хюлькенбергу. Очень неплохой дебют. Можно упрекнуть в аварии в тренировках, но она в итоге прошла без последствий.

Валттери Боттас — 7,5

В двух последних гонках Боттас набрал всего четыре очка, но если вылет в Германии — его собственная вина, то в Венгрии Валттери по большей части стал жертвой обстоятельств: неаккуратный манёвр Леклера отбросил финна в конец пелотона с повреждённым антикрылом. С другой стороны, этого контакта не было бы, если бы Боттас не проиграл старт напарнику, которого накануне опередил в квалификации. Да и последующий прорыв в очки мог быть и более активным. В оправдание Валттери напомним, что он пропустил одну сессию тренировок из-за проблем с силовой установкой.

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Ландо Норрис — 7,5

Норрис провёл довольно сильный уик-энд, в очередной раз опередив в квалификации более опытного напарника. В гонке Ландо, увы, не досчитался пары позиций из-за медленного пит-стопа — перед своей остановкой Норрис шёл впереди Гасли. Правда, затем, обладая более быстрой машиной, дебютант не смог догнать Райкконена.

Серхио Перес — 7,5

В Венгрии «Рейсинг Пойнт» представил второй пакет обновлений, но такого темпа, как в Германии, у команды не было. Тем не менее Перес отлично стартовал, сдерживал пару «Торо Россо» и почти заехал в топ-10 — лишь на последних кругах Албону удалось протиснуться вперёд.

Перес впереди «Торо Россо» на Гран-при Венгрии Фото: Lars Baron/Getty Images

Ромен Грожан — 7,5

Грожан неплохо квалифицировался и был единственной надеждой «Хааса» на очки, но проблемы с системой охлаждения вывели машину из борьбы. Француз уверенно доказывает, что новинки команды не работают, а старая версия машины эффективнее новой.

Себастьян Феттель — 7,0

В условиях, когда машина не была способна бороться с соперниками впереди, Феттель вновь оказался позади напарника и лишь за счёт более эффективной тактики смог в концовке выйти вперёд. В остальном же уик-энд получился так себе — пятое подряд поражение от напарника в квалификации и далеко не самый сильный старт.

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Нико Хюлькенберг — 7,0

Халк в третий раз в четырёх последних квалификациях опередил Риккардо, однако реализовать темп в гонке не смог — двигатель перешёл в безопасный режим, из-за чего Нико терял по три десятых с круга. Это, впрочем, не объясняет, почему немец не прошёл на финише Переса с разбитой подвеской — «Рено» финишировал в шести десятых позади «Рейсинг Пойнт».

Кевин Магнуссен — 6,0

Магнуссен в очередной раз оказался позади Грожана в квалификации, потерял две позиции на первом круге и финишировал только 13-м. На этот раз темп «Хааса» в гонке был не столь слабым и позволял бороться за место в топ-10, но у Кевина не получилось.

Даниил Квят — 6,0

Уик-энд на «Хунгароринге» прошёл для Квята весьма посредственно — квалификация с неверными настройками, неудачный первый круг, после которого россиянин застрял за «Уильямсом», ранний пит-стоп и изношенная под финиш резина. Из-за раннего пит-стопа бороться за очки было нереально, но и в боксы Квят поехал так рано по причине неудачного старта. Кроме того, смущает, что, в отличие от Албона, Даниил так и не обогнал Переса.

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Даниэль Риккардо — 5,0

На «Хунгароринге» у Риккардо не получалось ничего. Уже в квалификации австралиец помешал и себе, и Пересу, когда стал обгонять того на прогревочном круге, а после пит-стопа упёрся в Магнуссена и ничего не смог с этим поделать. Не с 14-го места Риккардо рассчитывал уйти на перерыв.

Пьер Гасли — 4,0

Гран-при Венгрии — ещё один в череде провалов Гасли. Посредственная квалификация, слабый старт и гонка позади «Макларена» — это совсем не то, что ждут от своих пилотов в «Ред Булл». Кристиан Хорнер открытым текстом говорит, что из-за Пьера команде не хватает очков в Кубке конструкторов — отставание от «Феррари» составляет 44 очка, в то время как Гасли проигрывает Ферстаппену 118.

Хорнер — о выступлениях Гасли: мы не должны бороться с «Альфа Ромео»!

Антонио Джовинацци — 4,0

В квалификации Джовинацци занял только 14-е место (худший результат после Монако), а на старте откатился ещё дальше и в итоге мог бороться разве что с Расселлом и Строллом. Первая половина сезона завершилась для Антонио так же, как и началась — паршиво.

Роберт Кубица — 4,0

Кубица по ходу всего сезона уступает Расселлу по чистой скорости, но в Венгрии эта разница оказалась ещё более пугающей — целую секунду поляк проиграл дебютанту в квалификации. В гонке Роберт стабильно был последним.

Лэнс Стролл — 3,0

По ходу всего уик-энда Стролл проигрывал Расселлу и в итоге остался позади одного из «Уильямсов» в квалификации. Отыграться на старте тоже не удалось, и в итоге Лэнс всю дистанцию болтался в самом конце пелотона. Перес тем временем героически сражался за очки.