«Бедный Албон! Я бы выбрал Квята». Эксперты — о решении повысить не россиянина

Многие считают, что Квят и правда не заслужил перевода в «Ред Булл». Но и карьеру Албона «быки» запросто могут испортить.

Никто из экспертов и журналистов не удивился решению «Ред Булл» отправить Пьера Гасли на понижение. Но не рановато ли перевели в главную команду Александера Албона и почему выбрали его, а не набравшего больше очков Даниила Квята?

«Бедный Албон! Я бы взял Квята»

Джо Сейвард, обозреватель Motorsport Week:



«Ред Булл» решил заменить Гасли на Албона. Остаётся надеяться, что этот переход случится для дебютанта Албона не слишком рано. У «Ред Булл» есть привычка продвигать пилотов вверх слишком рано и ломать карьеры. И всё же Хельмут Марко считает, что пилоты должны утонуть или научиться плавать — именно поэтому у него не хватает гонщиков".

Филлип Хортон, Motorsport Week:



«Такое решение означает, что пилот, однажды брошенный „Ред Булл“, теперь выступает за „Ред Булл“, заменяя пилота, который теперь станет в „Торо Россо“ напарником пилота, который прежде был понижен „Ред Булл“ и затем вовсе выброшен. И это также первый случай замены в Формуле-1 в ходе сезона с 2017 года, когда… Гасли заменил Квята. „Ред Булл“ дал, „Ред Булл“ взял. И затем снова дал. Возможно.

Все — ну хотя бы из гуманистических соображений — будут надеяться, что Гасли восстановит уверенность и веру в свои собственные способности. И все будут надеяться, что Албон использует возможность, которую никто не мог предположить ещё 12 месяцев назад. Но если нет, то будет ли кто-то удивлен, если через 12 месяцев пресс-релиз про новый состав «Ред Булл» вновь придёт в почтовый ящик?"

Прокатили! В «Ред Булл» взяли не Квята, а уступающего ему напарника Как ни странно, логика в этом есть.

Том Коронель, голландский гонщик:



«Бедный Албон. Думаю, для „Ред Булл“ это умное решение, но вот Албону придётся выживать. Если он не выступит лучше, чем Гасли, то это может стать концом карьеры. Но я понимаю, что он не может не использовать такую возможность — ты как пилот должен так поступать. К тому же в „Ред Булл“ всё решают большие боссы.

Это типичное для „Ред Булл“ решение. Я бы выбрал Квята. Это тип Хюлькенберга/Магнуссена: очень хороший, быстрый, опытный пилот, который будет очень полезен для твоей команды. А выбирая Албона, вы оказываетесь под очень большим давлением. Но, возможно, они видят в Алексе что-то, чего не вижу я. Конечно, у них есть все данные. Для Албона речь будет идти о выживании. Хорошей работой можно будет назвать, если он окажется ближе к Максу, чем Гасли. Будет в пределах трёх десятых от Макса».

Мартин Брандл, экс-пилот Формулы-1, обозреватель Sky Sports:



«Сочувствую Пьеру, но он вновь будет за рулём и останется в игре. Удачи Алексу. Он здорово дебютировал в Формуле-1, но теперь ему понадобятся все способы и уловки из репертуара гонщиков Ф-1, чтобы выжить в логове Макса. А рядом создатель звёзд / мрачный жнец, который, словно криминалист, наблюдает за его показателями».

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«Шансы Квята вернуться в «Ред Булл» в следующем году невысоки»

Оксана Косаченко, автоспортивный менеджер:



«Скорее всего, здесь нет ничего неожиданного. И господин Марко, и господин Хорнер знают, на что способен Даниил Квят на быстрой машине. Теперь нужно понять, на что способен молодой спортсмен. Это и есть основное объяснение. Им надо понимать, кого брать на следующий сезон. Для этого есть небольшая часть чемпионата. Там будет много трасс, где Албон ещё не выступал. Будут оценивать, на что он способен.

Не рискует ли «Ред Булл» испортить Албону карьеру, слишком рано переведя его на повышение? Никто не говорит, что Албон навечно там. Юный Ферстаппен пришёл, и мы тоже хватались за головы: «Смотрите на этого парня, он выигрывает гонки». Возраст не имеет никакого значения. Вспомните того же Хэмилтона. Сейчас для Албона нормальная ситуация, он может быть вторым пилотом, если останется в следующем году, подготовится. Шансы Квята вернуться в «Ред Булл» в следующем году невысоки. Сейчас придёт Албон, пусть сначала он покажет себя».

Егор Оруджев, пилот программы «СМП Рейсинг» в гонках на выносливость:



«Надеюсь, что Албон поедет лучше Гасли. Естественно, и «Ред Булл» на это рассчитывает, чтобы бороться за второе месте в Кубке конструкторов. Теперь интересно узнать, действительно это Ферстаппен такой крутой или же просто Гасли не тянул. Думаю, Макс будет быстрее, но разрыв с напарником уменьшится. Интересно посмотреть, на сколько. Думаю, когда Алекс вкатится в машину «Ред Булл», то поедет близко к уровню или на уровне Макса. В общем, интересно и непонятно. Думаю, и «Ред Булл» сами не уверены, как ситуация поменяется».

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Скотт Митчелл, обозреватель Autosport:



«В кратко- и среднесрочной перспективах Гасли вредил „Ред Булл“. Когда команда полагает, что может бороться за титул в следующем сезоне, версия Гасли, которую мы видели в первой половине 2019 года, недостаточно хороша для подобных амбиций. „Ред Булл“ надеется, что их смелый поступок окупится: они смогут принять решение по составу-2020, обладая информацией, и выбрать максимально сильный вариант для борьбы с „Мерседесом“ и „Феррари“ за первый с 2013 года титул.

Вместе с тем при самом худшем сценарии «Ред Булл» останется вообще без внутренних вариантов. Если Албон провалится, а Гасли столкнется с психологическим спадом, то значит ли это, что место точно получит Квят? И это лишь в случае, если он сделает достаточно много в оставшейся части сезона, чтобы убедить «Ред Булл», что будет сколько-нибудь лучше Гасли".

Фергал Уолш, F1Today:

«Вероятно, в следующем году место в „Ред Булл“ будет занято Албоном или Квятом — учитывая проблемы Гасли. Или же Квят может присматривать какое-то другое место в Ф-1, что ещё увеличит шансы Албона?

Некоторые в прошлом году подвергали сомнению способности Брендона Хартли как пилота Ф-1, в борьбе с которым Гасли стал победителем. Свежая битва с находящимся в форме Квятом сможет сказать нам больше о силе Гасли — но не забывайте про трудности, которые испытал Квят после перевода из «Ред Булл» в 2016-м".

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«Квят недостаточно стабильно опережал намного менее опытного напарника»

Кейт Коллантайн, Race Fans:



«Для пилота с намерениями вернуться в топ-команду Квят недостаточно стабильно опережал с должным отрывом своего намного менее опытного напарника. В ходе гонок первой части сезона Албон был по скорости слегка впереди. Квят более часто доводил свою STR14 до финиша впереди. Но когда Албон набрался опыта, то всё потихоньку начало складываться в пользу молодого пилота. Это наиболее заметно по их дуэли в квалификации.

В гонках Албон обычно преследовал Квята. Трудно предположить, что если бы Квят постоянно опережал Албона в манере, отражающей их разницу в опыте, то «Ред Булл» не взял бы его обратно. Так что это можно считать упущенной возможностью.

Вместе с тем, пусть выступления Албона впечатляли с учётом его опыта, а отдельные гонки вроде Хоккенхайма были очень сильными, он не всегда смотрелся как пилот, который заслуживает продвижения в топ-команду. Из-за этого есть впечатление, что «Ред Булл» посчитал: Гасли так далеко от Ферстаппена, что просто нужно попробовать альтернативу. Вопрос теперь в том, сможет ли Албон добиться успеха в окружении, где это не удалось Гасли".

Попов: не думаю, что Квят сам отказался от перехода в «Ред Булл»

Марк Хьюз, Motor Sport Magazine:



«Алекс не всегда проводил идеальный уик-энд, но его уровень в любом случае был заметен. Когда всё идёт как надо, он обычно был быстрее более опытного Квята. Это гонщик с несомненным природным талантом.

Но если смотреть реалистично, то при всего полугодовом опыте в Формуле-1 ему придется пойти на прямое сравнение с Максом Ферстаппеном. Вопрос, сможет ли он справиться с этим вызовом. Если ему удастся в некоторых гонках воспользоваться конкурентоспособностью «Ред Булл» и оказаться в очной борьбе с «Мерседесом» и «Феррари», то это может позволить ему заработать дополнительное время на набор опыта и использование шанса. Но он запросто может обнаружить себя в 2020 году вновь в кокпите «Торо Россо». Требования жёсткие, и только результат позволит их выдержать".