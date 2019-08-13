Расставляем оценки: 10 лучших пилотов первой половины сезона Формулы-1

Перед стартом сезона в паддоке рассчитывали на продолжение борьбы Хэмилтона и Феттеля, однако техническое отставание «Феррари» и ошибки самого немца не позволили надеждам сбыться. Тем не менее назвать первую половину сезона-2019 скучной не получится: яркие дебютанты, непредсказуемые сражения в середине пелотона, захватывающие дуэли Макса Ферстаппена. И, конечно, новый Даниил Квят.

Подводим итоги и представляем вторую и лучшую часть рейтинга, основанного на наших оценках.

Расставляем оценки: 10 худших пилотов первой половины сезона Формулы-1 Единственный зачёт, в котором Кубица опережает «Ред Булл». Самый спорный рейтинг — без SMS и регистрации.

10. Валттери Боттас (85 баллов; средняя оценка — 7,1)

Боттас ударно начал сезон — выиграл Гран-при Австралии и Азербайджана. Казалось, что он станет серьёзной угрозой для Хэмилтона. Да и сам Валттери прозрачно намекал, что пришёл в «Мерседес» бороться за чемпионство, однако с тех пор Боттас гонок не выигрывал и уступает напарнику более 60 очков (то есть в лучшем случае догонит его только к Сочи). Ошибка в Германии действительно не будет решающей в переговорах о контракте, а вот блеклые гонки далеко позади Льюиса — могут.

9. Александер Албон (86,5; средняя — 7,2)

Дебют для Албона сложился непросто — он вылетал, ошибался, но в итоге хорошо справился с давлением и провёл целую серию неплохих гонок. У него равный счёт с Квятом в квалификациях и 16 очков в чемпионате — всего на один балл меньше, чем у Хюлькенберга на «Рено». Весьма неплохо – хватило даже для перехода в «Ред Булл»! И да, при этом, Албон — худший среди дебютантов этого рейтинга.

Год назад Албон был никому не нужен, а теперь обставил Квята. Не желайте ему зла Даже болельщикам Квята трудно не пожелать успеха его бывшему напарнику. Уж очень красивая история.

8. Даниил Квят (86,5; средняя — 7,2)

После годичного перерыва россиянин смотрится увереннее и спокойнее — это действительно улучшенная версия Даниила Квята. В первых гонках возникали проблемы — в том числе (чересчур) жёсткий штраф в Китае, однако это сделало гонщика только сильнее. Старты Даниилу удаются далеко не всегда, тем не менее ему удаётся компенсировать это зрелым пилотажем на дистанции. Главный успех Квята: он показал, что на месте Гасли в «Ред Булл» был бы намного эффективнее. Но взяли не россиянина.

Даниил Квят на подиуме Гран-при Германии Фото: Mark Thompson/Getty Images

7. Джордж Расселл (87; средняя — 7,3)

Чемпиону Формулы-2 в этом году и повезло, и не повезло одновременно: с одной стороны, у него худшая машина в чемпионате, с другой — весьма удобный напарник. Британец не допускал больших ошибок и на каждом этапе отрабатывал по максимуму, однако из-за более чем посредственной формы «Уильямса» этого недостаточно для финиша в топ-10. Так или иначе, упрекнуть Расселла не в чем, но пока и выдающихся выступлений (как у Бьянки за «Марусю») у него пока не было.

6. Кими Райкконен (88,5; средняя — 7,4)

В спокойной атмосфере «Альфа Ромео» финский ветеран вновь напомнил о себе шестилетней давности и победах в «Лотусе». Сейчас о победах мечтать не приходится, но когда техника позволяет, Кими добивается результатов. Если бы второй пилот принёс бы команде столько же очков, сколько набрал Райкконен, «Альфа Ромео» занимала бы пятое место Кубка конструкторов, впереди «Торо Россо» и «Рено».

Райкконен: в Санкт-Петербурге было чертовски скучно, так что я накидался

5. Ландо Норрис (89; средняя — 7,4)

Из всех дебютантов лучшая машина досталась Ландо Норрису — и британец не подводит. В квалификациях Норрис побеждает Сайнса со счётом 8:4, в гонках регулярно сражается в первой десятке — и дважды финишировал на шестом месте. Да и в целом, несмотря на огромную разницу в опыте, Норрис смотрится на фоне Сайнса весьма достойно.

«Норрис проехал „24 часа Ле-Мана“ за 24 минуты». Новый флешмоб в Формуле-1 Слышали «факты» о Чаке Норрисе? У новичка «Макларена» тоже фамилия Норрис — и забавные факты не заставили себя ждать.

4. Шарль Леклер (89,5; средняя — 7,5)

Шарль Леклер блестяще вписался в «Феррари»: он уже в первой гонке за «Скудерию» прессинговал Феттеля, а затем чуть не выиграл вторую. Все и раньше знали, что монегаск талантлив, но, несмотря на довольно юный возраст, он уже сражается за победы. Шарль порой допускает ошибки — как в Баку или Хоккенхайме, но готов их признавать и двигаться дальше. И с каждым годом он будет становиться всё лучше.

Карлос Сайнс на Гран-при Австрии Фото: Charles Coates/Getty Images

3. Карлос Сайнс (93,5; средняя — 7,8)

Испанец — главное открытие сезона-2019. Да, Сайнс и раньше неплохо смотрелся в «Торо Россо» и «Рено», но в этом году в «Макларене» он по-настоящему раскрылся. На перерыв Карлос ушёл однозначным лидером группы середняков, в чемпионате он наступает на пятки Пьеру Гасли и теперь имеет все шансы опередить француза. Но квалификации Сайнсу по-прежнему не удаётся: в этом компоненте он уступил в прошлом году Хюлькенбергу, а теперь проигрывает и Норрису.

2. Льюис Хэмилтон (93,5; средняя — 7,8)

В сезоне-2019 Льюис выигрывает две гонки из трёх и опережает ближайшего соперника на 60 с лишним очков — сложно вспомнить, когда в последний раз кому-либо удавалось уходить на перерыв с таким отрывом. Порой Хэмилтон проигрывал Боттасу в квалификации, но неизменно набирал максимально возможные в условиях умеренного риска очки. Можно сказать, что соперники британского чемпиона самоустранились. Тем не менее, кроме вылета в Хоккенхайме, предъявить британцу толком и нечего. Впереди ещё девять гонок, а в имени чемпиона уже почти никто не сомневается.

Квят остался без места в «Ред Булл»? Составы команд Формулы-1 на 2020 год Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2020 и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.

1. Макс Ферстаппен (104; средняя — 8,7)

Ферстаппен — пока уверенно лучший гонщик сезона-2019. Дело даже не в двух победах или яркой борьбе на трассе, а в том, что за все двенадцать Гран-при он не потерял по своей вине ни одного очка и каждый раз добивался максимально возможного результата. Максу всего 21 год, в его распоряжении не лучшая машина в чемпионате, но именно он всё чаще становится главной угрозой для Льюиса Хэмилтона.



В паддоке постоянно ходят слухи о желании Ферстаппена перейти в «Мерседес» или «Феррари», поскольку «Ред Булл» пока проигрывает им в чемпионате. Однако последние события показывают, что отказываться от прежней цели — стать самым молодым чемпионом мира с австрийцами — пока рано. Феттель выиграл титул, когда ему было 23 года 4 месяца и 11 дней, так что у Макса есть время до конца сезона-2020.

Сводная таблица оценок по итогам каждого Гран-при сезона-2019