17 лет назад Россия получила первого пилота Формулы-1. Всё кончилось скандалом

В Гран-при Злобин не поехал. Зато успел поцапаться с Монтойей, а «Минарди» угрожала «Газпрому». А потом Сергея пугали бомбой под машиной.

В эти дни в 2002 году из паддока Гран-при Венгрии Формулы-1 пришли сенсационные новости: команда «Минарди» заключила контракт с «Газпромом» и обязалась подготовить россиянина Сергея Злобина к дебюту в Формуле-1 — если не в 2003 году, так в 2004-м точно. Злобина тут же прозвали «российским Гагариным в Формуле-1» и начали ждать дебюта в Гран-при. Как известно, так и не дождались – но пошумел Сергей тогда знатно. Давайте вспоминать.

Тесты и стычки с Монтойей

Начиналось всё многообещающе. На болидах «Минарди» появились крупные газпромовские логотипы, а для Злобина была подготовлена действительно серьёзная тестовая программа, к которой он незамедлительно приступил. Результатами, правда, не блистал, но оно и не удивительно: у Сергея было не так много опыта управления серьёзной формульной техникой, что уж говорить о болидах Формулы-1.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Так или иначе, работа продолжалась – и Злобин даже поучаствовал в коллективных тестах Ф-1 в конце ноября в Валенсии. Правда, получилось не очень: даже своим неопытным напарникам по «Минарди» Злобин проиграл 3-5 секунд. Вдобавок ко всему однажды не поделил трассу с Хуаном Пабло Монтойей.



Вот цитата из пресс-релиза: «Сергей находился на быстром круге в тот момент, когда Хуан-Пабло выезжал из боксов. Монтойя деликатно пропустил Сергея, но тут же пристроился сзади. Полкруга он висел на хвосте российского пилота. После медленного поворота на задней прямой Сергей решил пропустить колумбийца, Монтойя проехал, но решил проучить несговорчивого новичка и резко затормозил прямо перед носом «Минарди»», — писала пресс-служба Злобина. Интересно, как всё-таки россиянин огорчил колумбийца, находившегося на прогревочном круге… Кстати, в тот день Сергей проиграл гонщику «Уильямса» восемь с половиной секунд.

Слабые результаты не мешали россиянину делать довольно громкие заявления. Приведём парочку:

— «Может быть, с моим приходом в „Формулу-1“ и „Минарди“ перейдёт из разряда аутсайдеров на более почётные места. Я буду стараться, чтобы „Минарди“ стала чемпионской командой».

— «Если я вдруг на гонке чемпионата России сломаю себе палец или голову отобью, можно забыть о том, что русские будут в Ф-1. Могу заявить совершенно официально: пока я там не поеду, никто из россиян там не поедет».

"Пока я не поеду в Формуле-1, никто там не поедет" Вслед за обзорной статьёй, посвящённой несостоявшимся прорывам россиян в Ф-1, "Чемпионат.ру" подготовил подборку ярких цитат российских пилотов, оставшихся в шаге от "Королевы автоспорта".

Больше ярких цитат Сергея и не только можете почитать в архивном материале по ссылке выше. Мы же отметим, что Злобин в беседах с журналистами по-разному оценивал собственные перспективы. Одним признавался, что не относит себя к лучшим российским пилотам и просто расчищает дорогу для перспективной молодёжи, другим заявлял, что не исключает возможности победить Шумахера.

Наклейки есть — денег нет

Наступил 2003 год. Злобин был официально назван тест-пилотом «Минарди», а логотипы «Газпрома» продолжили находиться на чёрных итальянских болидах. Но Пол Стоддарт и Джанкарло Минарди начали подозревать: что-то не так. Деньги из России поступать перестали. Хотя осенью 2002 года представители «Газпрома» говорили о трёхлетнем контракте и даже обещали переименовать команду в «Газпром-Минарди».

Впустую проведя стартовые Гран-при сезона, «Минарди» убрала фирменную «голубую зажигалку» и начала угрожать «Газпрому» судом – мол, мы подписывали трёхлетний контракт, по которому должны получить 20 миллионов долларов.

Гран-при Испании — 2003. Деньги из России давно не приходят, но логотипы на месте Фото: Clive Mason/Getty Images

«Газпром» претензиям из Италии изрядно удивился: мол, никакого нового контракта на 2003 год заключено не было. А то, что «Минарди» продолжила бесплатно размещать логотипы – ну, их дело. А если «формулисты» будут угрожать, так сами отправится в суд за незаконное использование эмблемы.



Развитие событий (а вернее, его отсутствие) доказало правоту российской стороны. Первый контракт «Газпрома» и «Минарди» действительно был рассчитан лишь на концовку сезона-2002 – недаром в ноябре Джанкарло Минарди прилетал в Москву на переговоры о продлении сотрудничества. Возможно, итальянец и получил какие-то устные заверения, но не более того. «Газпром» надолго ушел из гонок, вернувшись спустя много лет уже через «Газпромнефть».

Наша попытка номер пять Виталий Петров стал первым российским гонщиком в истории Ф-1. "Чемпионат.ру" вспоминает ещё четырёх россиян, которые пытались стать боевыми пилотами "Королевы автоспорта", но не смогли.

Новые попытки и похвала от Минарди

Конец истории для Злобина? Вовсе нет. Гонщик не оставлял надежд не ограничиться ролью первого российского тест-пилота и всё же дебютировать в Гран-при. Сергей начал искать новых спонсоров и время от времени анонсировал приятные новости. Какие-то основания имелись — иначе «Минарди» не организовала бы для россиянина новые испытания.



В конце 2003 года Сергей даже поспешил объявить, что уж теперь-то он точно подпишет контракт боевого гонщика — осталось дождаться официального подтверждения на презентации «Минарди». Также Злобин выразил надежду, что сумеет завоевать для Стоддарта и компании несколько очков.

Итальянцы, однако, предпочли Злобину венгра Жолта Баумгартнера (он действительно набрал одно очко на Гран-при США-2004, пусть и проиграл лидеру три круга). Сергей пошёл на один круг, собрал новый пул спонсоров и договорился с «Минарди» о тестовой программе во второй половине 2004 года. Однако этим дело и ограничилось — затем россиянин окончательно оставил мечту о дебюте в «Королевских гонках». Первым боевым пилотом Ф-1 из России станет Виталий Петров в 2010 году.



Много лет назад автор «Чемпионата» Виталий Крысанов взял интервью у Джанкарло Минарди и поинтересовался его мнением о Злобина. Итальянец был дипломатичен и даже комплиментарен: «Сергей действительно мог стать пилотом «Минарди», но всё ограничилось лишь тестами во Фьорано и Валлелунге. Я считаю, что он весьма быстрый пилот и неплохо выглядел бы за рулём «Минарди» в гонках».

Минарди: Злобин был бы неплох в гонках Ф-1 Джанкарло Минарди в эксклюзивном интервью "Чемпионат.ру" вспомнил русские странички в истории своей команды, оценил прошедший сезон и признался, что в нынешнюю Формулу-1 его не тянет.

Ещё немного фактов про Злобина

— Имя гонщика дважды оказалось связано с криминальной хроникой. В 2007 году Сергея припугнули, заложив небольшую бомбу под колёса его дорожного «Мерседеса». При взрыве Злобин не пострадал. При этом россиянин не мог представить, кому он перешёл дорогу.



— В 2012 году гонщиком заинтересовались уже судебные приставы, обнаружив у Сергея долг в размере 16 миллионов рублей. Оказалось, истребовать с Сергея деньги пытался его бывший напарник по «24 часам Ле-Мана». Судя по тому, что впоследствии Злобин многократно ездил заграницу, проблемы удалось решить.

Злобин: непонятно, кому я сейчас мешаю Известный российский пилот, бывший тестер "Минарди" Сергей Злобин прокомментировал ситуацию со своим уголовным преследованием за якобы существующий долг в 16 миллионов рублей.

— Именно со Злобиным в связке с автоспортом впервые оказался банк «Северный морской путь» (он же «СМП-Банк»). В 2004 году именно этот банк стал одной из структур, которая какое-то время пыталась помочь Сергею вернуться в Ф-1 после ухода «Газпрома».

Логотип СМП притаился между закрылками перед задним колесом Фото: Minardi

Тогда ничего не получилось, но спустя годы именно программа «СМП Рейсинг» взвалила на свои плечи поддержку большинства российских гонщиков. Правда, пути самого Злобина и СМП потом разошлись: Сергей был против перехода программы в класс LMP1 серии WEC и теперь уже со стороны комментирует деятельность бывших партнёров и выступления топ-пилотов мира.

Злобин: Хэмилтон — никакой. Искусственно сделанный пилот