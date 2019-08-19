Халк не крушить, Гасли не ехать. 5 гонщиков Формулы-1, которых могут уволить

До конца сезона остаётся девять гонок — менее половины сезона, который для некоторых может стать последним — если не в Формуле-1, то как минимум в текущей команде.

Валттери Боттас: в сравнении с Оконом

Боттас сильно начал год и выиграл две гонки из четырёх на старте сезона, однако затем финн всё чаще стал проигрывать Хэмилтону, разбил машину в Германии, а потом потерял ещё больше очков в Венгрии, когда уже на первом круге вынужден был ехать в боксы с повреждённым антикрылом. В итоге отставание от Льюиса перевалило за 60 очков. Разговоры о борьбе за чемпионство и «Боттасе 2.0» резко поутихли.

Буквально каждый год перед летним перерывом появляются слухи о том, кто заменит Валттери Боттаса. Дело в том, что «Мерседес» подписывает с финном лишь годичный контракт, а потому каждый раз пилоту приходится на трассе обосновывать продление соглашение. Всё это время Боттас отлично справлялся с ролью второго пилота, редко допускал ошибки и не провоцировал конфликтов в команде.

Проблема, однако, в том, что сам Боттас подчёркивает, что пришёл в «Мерседес», чтобы бороться за чемпионство — и пока не получается. Другая проблема финна — Эстебан Окон. «Серебряные стрелы» не готовы терять французского гонщика, чей потенциал, как предполагается, выше возможностей Валттери. Но вот Боттас на пике своей формы, а что сможет показать Окон после годичной паузы? Так или иначе, Тото Вольф не скрывает, что «Мерседес» выбирает между Боттасом и Оконом.

Расставляем оценки: 10 лучших пилотов первой половины сезона Формулы-1 Албон или Квят? Ферстаппен или Хэмилтон? Вторая часть самого спорного рейтинга пилотов Формулы-1.

Нико Хюлькенберг: жертва Риккардо

Ещё один гонщик, чьим позициям угрожает Окон. Два года Хюлькенберг считался лидером «Рено» — сначала при Джолионе Палмере, затем — при Карлосе Сайнсе, который только осваивался в Энстоуне. Но пришёл Даниэль Риккардо и всё немцу испортил. Теперь Халк так себе смотрится в общем зачёте и совсем посредственно — в квалификациях. Низшей точкой стал вылет в домашней гонке, когда были шансы подняться на подиум.

Фото: Thomas Lohnes/Getty Images

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль, в отличие от Тото Вольфа, открыто не говорит о том, что французы присматривают замену Хюлькенбергу, а сам пилот утверждает, что продление контракта — формальность. Однако год назад Абитебуль обещал место Эстебану Окону, но в итоге передумал и взял Риккардо. Теперь ситуация может повториться, но в обратную сторону: что бы ни думал Хюлькенберг, в «Рено» наверняка будут рады взять на место немца с застопорившейся карьерой перспективного француза. Если, конечно, «Мерседес» освободить Окона от контракта.

В «Рено» отличные пилоты. Но им придётся уничтожить карьеры друг друга Дуэль Хюлькенберга и Риккардо станет одной из главных интриг нового сезона Ф-1. Поражение от напарника обойдётся очень дорого.

Пьер Гасли: выброшенный из «Ред Булл»

В первой половине сезона Пьер Гасли провалился — и потерял место в основной команде, вернувшись в «Торо Россо». И это далеко не худшее, что может произойти с французом: Квята в конце 2017-го и вовсе оставили без кокпита. Если в «Торо Россо» Гасли не сможет выйти на прежний уровень и доказать, что проблемы в «Ред Булл» были разовым недоразумением, не факт, что в следующем году он вообще останется в составе австрийской системы.

Гасли на Гран-при Венгрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

С одной стороны, кандидатов на переход в Формулу-1 в программе поддержки пилотов «Ред Булл» пока нет, с другой — Александер Албон год назад тоже не входил в число воспитанников Хельмута Марко. Если слухи о желании Феттеля вернуться в Милтон-Кейнс верны, то Гасли вряд ли найдётся вообще какое-либо место. Но даже если Феттель останется в «Феррари», «Торо Россо» может обратить внимание на Ника де Вриса или Луку Гьотто, звезд Формулы-2, у которых сейчас нет контрактов в Формуле-1. Единственный шанс Гасли избежать всего этого — стабильно опережать Даниила Квята.

Прокатили! В «Ред Булл» взяли не Квята, а уступающего ему напарника Как ни странно, логика в этом есть.

Ромен Грожан: ветеран даёт сбои

Когда появились слухи о том, что в «Хаасе» недовольны Грожаном и ищут ему замену, француз ответил, что куда больше переживал об этом в прошлом году, мол, тогда дела шли ещё хуже. При всём остроумии Ромена, он, однако, сам признал, что уже второй год подряд выступает слабо. И ведь нельзя сказать, что гонщику чего-то не хватает — он уже десять лет выступает в Формуле-1, проводит свой четвёртый сезон в команде и по-прежнему допускает детские ошибки.

В Сильверстоуне он разбил переднее антикрыло при первом же выезде из боксов — о пит-уолл, а затем «вывез» с трассы напарника уже на первом круге. Да, нынешняя машина «Хааса» не позволяет каждый раз бороться за место в топ-6, однако именно в такой ситуации раскрывается опыт и умение извлекать из каждой ситуации максимум. Пока же у Грожана всего восемь очков (меньше только у Джовинацци и пилотов «Уильямса») — на его место, по слухам, готовы прийти Эстебан Окон, Нико Хюлькенберг, Паскаль Верляйн и даже Пьетро Фиттипальди, у которого ещё нет суперлицензии.

Льюис и Макс поменяются машинами? Самые странные слухи о переходах в Формуле-1 Уйдёт ли Феттель из «Феррари» и зачем Хэмилтону «Ред Булл»? Сезон переходов набирает обороты.

Роберт Кубица: поляк уже не тот

Многие болельщики (за пределами России в основном) приветствовали возвращение Роберта Кубицы на стартовую решётку. Худшие опасения скептиков не оправдались: несмотря на травму руки, поляк контролирует машину и ни разу серьёзных проблем никому на трассе не создал. Однако Роберт уже не так конкурентоспособен, как прежде. И дело, возможно, не в руке: вернуться на такой уровень после восьми лет перерыва в возрасте 34 лет практически невозможно.

Кубица на Гран-при Венгрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Сейчас Джордж Расселл по всем статьям переигрывает Кубицу и создаёт на поляке собственную репутацию. Роберта можно было бы назвать «играющим тренером», однако не похоже, чтобы тот играл какую-то важную роль в становлении британца. На данный момент польза «Уильямсу» от Кубицы — только миллионы его спонсоров. В остальном же Роберту больше нечего предложить Формуле-1.