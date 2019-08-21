От вылета до титула: безумная карусель под Волоколамском

Предсказуемость заездов и унылое шествие машин одна за другой от старта к финишу — вовсе не то, что хотят видеть фанаты автоспорта на трибунах автодрома и у экрана телетрансляции. Интерес вызывает острое сражение пилотов на трассе, ошибки гонщиков и поломки техники, яркие манёвры и зрелищные аварии, а также стратегическое сражение в переменчивую погоду. Даже одного из этих факторов достаточно, чтобы сделать любую гонку интересней, а уж когда все эти элементы собираются воедино, то получается шестой этап российского «кольца» СМП РСКГ на трассе Moscow Raceway.

В «Супер-продакшене» в принципе не бывает скучных гонок, но когда речь заходит о борьбе на влажной трассе, то здесь градус накала страстей достигает небывалых высот. В первом заезде очень по-разному проявили себя напарники по командам Sofit Racing Team и Lada Sport Rosneft. Сначала Вадим Антипов возглавил заезд, тогда как вторая SubaruBRZ под управлением Дмитрия Лебедева откатилась в конец пелотона. А гонщики на Lada Vesta 1.6T устроили сражение с участием сразу трёх автомобилей Lada: Андрей Петухов на заводском седане атаковал в борьбе за третье место Lada Granta Юрия Борисенко, а тот в итоге допустил контакт с шедшим вторым Владиславом Незванкиным. И тольяттинская команда вместо двух гонщиков на подиуме получила только одного, но зато Петухов победил, обойдя Антипова — прессинг вынудил лидера ошибиться и отдать позицию. А третьим стал Николай Виханский на Honda Civic, который доказал, что в сложных погодных условиях можно быть эффективным и на видавшем виде автомобиле.

Вторая гонка прошла уже без столь серьёзных капризов погоды, но это не помешало начудить пилотам самостоятельно. Иначе не назовёшь ситуацию с массовыми фальстартами — судите сами, в «Супер-продакшене» только Дмитрий Лебедев и Юрий Борисенко не получили штрафного проезда по пит-лейн! Был и тот, кто во время штрафного визита в боксы дважды (!!!) превысил скорость на пит-лейн, за что получил дополнительное наказание. Правда, имелся ещё и Василий Владыкин, которого не оштрафовали, но его подвела Mazda3…

А Евгений Мейтес, который феерил на Lada Granta на предыдущих этапах, в этот раз хоть на подиум и не попал, зато стал автором, возможно, самого эффектного схода — «убежавший» из его машины подшипник стал одним из самых запоминающихся моментов уик-энда.

В остальном судейские решения внесли серьёзное влияние на расклад сил в гонке, но и этого участникам показалось мало. И вновь отличилась заводская команда. Владислав Незванкин отметился разворотом Volkswagen Scirocco Александра Гармаша, а потом «прорывом» на подиум, куда его пропустил напарник по команде. Впрочем, пилоту Lada Sport Rosneft командная тактика не помогла: после финиша бронзового призёра дисквалифицировали за недовес машины и в топ-3 попал Андрей Петухов. Этого гонщику хватило, чтобы досрочно завоевать титул победителя Кубка России.

В «Туринг-лайте» команда Ravon Racing Team в очередной раз доказала, что если автомобили не подводят, то их гонщики стабильно борются за места в призовой тройке. В субботу Ефим Гантмахер порадовал зрителей ярким прорывом к победе, вместе с Игорем Львовым порадовав свой коллектив победным дублем. Третьим же стал Родион Шушаков, который на мокром асфальте блестяще справился с управлением своим Peugeot 208, порой демонстрируя такие заносы, которым позавидовали бы дрифтеры. А вот вторая гонка превратилась в триумф хэтчбеков Volkswagen Polo — именно на этих машинах первыми увидели клетчатый флаг Артём Кабаков, Игорь Самсонов и Владимир Черевань, которые поднялись на подиум.

Ну и нельзя не отметить команду Московского политехнического университета, которая дебютировала на этапе под Волоколамском и вписала в историю СМП РСКГ ещё одну модель автомобиля. За руль подготовленного вузом хэтчбека Kia Pro cee'd сел Станислав Аксёнов. Финиш в каждой из гонок — отличный результат для новой техники, боевое крещение которой пришлось на далеко не самые простые условия!

В S1600 главным героем субботней гонки стал Руслан Нафиков, у которого возникли проблемы на старте — в мгновение ока обладатель третьей позиции превратился в догоняющего. Но это не помешало пилоту на KIARioX-Line к финишу пробиться туда, где он был на стартовой решётке, и завоевать подиум. До Василия Кораблёва на KIARio и Бориса Шульмейстера на Hyundai Solaris добраться уже было невозможно. Не смогли сделать этого и представители Lada Sport Rosneft. Владимир Шешенин и Михаил Митяев из-за замены двигателя на их машинах стартовали с пит-лейн, но в итоге смогли привести свои Lada Granta S1600 на 6-ю и 7-ю позиции соответственно.

Но в воскресенье всё изменилось. Те, кто догонял накануне, на сей раз превратились в тех, кого пытались нагнать остальные. И тщетно! Заводская команда из Тольятти силами Митяева и Шешенина взяла дубль, а вслед за Владимиром и Михаилом клетчатый флаг увидел Руслан Нафиков. Неплохо проявил себя и журналист Вадим Гагарин, который стал очередным «гостем» Lada Sport Rosneft за рулём Lada Granta S1600 — 12-е место в первой гонке (правда, превратившееся в 14-е после штрафа) и 7-я позиция во второй! Результат, которому могут позавидовать и более опытные гонщики.

В «Туринге» ситуация начала принимать интересный оборот ещё до старта уик-энда. В Lada Sport Rosneft за руль Lada Vesta Sport TCR вместо Михаила Грачёва, которому нездоровилось, сел Михаил Митяев. Пилот, который в 2019 году едет за коллектив из Тольятти в зачёте S1600, до гонки на MoscowRaceway в «Туринге» пилотировал машину команды Rumos Racing, но лишился места в команде после этапа на ADM Raceway. Там пилот, являющийся воспитанником Lada Sport, пропустил без борьбы Михаила Грачёва и Кирилла Ладыгина, что, естественно, не пришлось по душе представителям Rumos Racing, которые и сменили оказавшегося в крайне незавидном положении спортсмена на Дениса Григорьева. А кроме того Rumos Racing заручился поддержкой Стефано Комини: опытнейший швейцарский гонщик, двукратный чемпион TCR International Series и амбассадор TCR Europe Academy стал консультантом команды и тренером её пилотов.

Мгновенного эффекта это, впрочем, не принесло. В субботу Лев Толкачёв завершил борьбу на первом же круге, а Денис Григорьев занял лишь 16-е место, так что героями гонки были совсем другие пилоты. И все отличились по-своему. Например, молодой и горячий Клим Гаврилов в первом же повороте столкнулся с Андреем Масленниковым и лишь каким-то чудом пилоты Carville Racing и Lukoil Racing Team и сами остались в борьбе, и не выбили никого из соперников. Зато выпустили в лидеры Дмитрия Брагина, который и довёл гонку до победы. Но этот триумф не стал для представителя Taif Motorsport лёгкой прогулкой.

На четвёртом круге полил дождь. Десять гонщиков узнали об этом, когда не смогли остановиться в последнем повороте после длиннющей задней прямой Moscow Raceway и вместо выхода на старт-финишный отрезок ускользили в зону безопасности. Выбрались оттуда не все. Часть пилотов отправилась в боксы для установки дождевых покрышек, подарив зрителям возможность наблюдать весьма редкие для СМП РСКГ «боевые» пит-стопы. Ну а часть гонщиков, включая тройку лидеров, осталась на мокром асфальте на сликах…

Можно только догадываться, сколько нервных клеток погибло за эти круги в командах и у болельщиков, которые наблюдали за битвой Брагина, Павла Кальмановича (Taif Motorsport) и Ивана Лукашевича (Lukoil Racing Team) — каждый размен позициями в исполнении этих гонщиков выглядел просто фантастически, если помнить, что сражение шло в дождевых условиях на не предназначенных для этого шинах.

Казалось, что это трио либо вылетит с трассы, либо же быстро отдаст позиции нагонявшим их соперникам на дождевой резине, но осадки не усилились и гоночное полотно стало подсыхать, поэтому в выигрыше оказались те, кто рискнул обойтись без визита к механикам. В итоге Брагин уехал от соперников к очередной победе, Кальманович стал серебряным призёром, а Лукашевич взял «бронзу». Блестящее четвёртое место записал на свой счёт Ибрагим Ахмадов — гонщик Akhmat Racing Team тоже не стал отказываться от сликов, не допустил ошибок в сложной ситуации и остановился в шаге от подиума. Впечатляющий результат для молодого гонщика, проводящего свой дебютный сезон в «Туринге»!

Для Lada Sport Rosneft всё выглядело так, будто им вновь не суждено разрушить «проклятие Moscow Raceway», но порочный круг был разорван в воскресенье. Сначала Митяев вырвался в лидеры, затем Ладыгин сначала вошёл в топ-3, а потом закрепился на второй позиции. Ну а под занавес заезда вновь сыграла свою роль командная тактика — Михаил, не претендующий по итогам сезона на титул в «Туринге», отдал первую позицию Кириллу — и оба гонщика на Lada Vesta Sport TCR принесли своей команде не просто подиум, а победный дубль. Компанию в первой тройке им составил Клим Гаврилов.

Ставший четвёртым на последнем круге Брагин набрал очки и упрочил своё лидерство в личном зачёте — перед финалом в Сочи Дмитрий борется с Гавриловым и Ладыгиным за титул, так что гоночный уик-энд на черноморском побережье будет невероятно острым. Три пилота из трёх разных команд, выступающие на трёх разных машинах — и всего одно звание чемпиона…

Молодым пилотам что сухая трасса, что влажная от дождя — всё едино: их седаны Volkswagen Polo обуты в дорожные шины. В любом случае гонщики зачёта S1600 «Юниор» дарят интересное сражение на трассе. Первый старт на Moscow Raceway для юниоров принёс победу Рустаму Фатхутдинову, вместе с которым на подиум поднялись Егор Фокин и Никита Дубинин. Второй заезд сложился в пользу Петра Плотникова, который оказался быстрее Артёма Лякина и Джабраила Ахмадова. Прадва, затем молодой чеченский гонщик стал вторым — неомологированная коробка передач на Volkswagen Polo Лякина привела к исключению Артёма из протоколов. В тройку после этого попал Егор Ганин.

А еще Moscow Raceway подарил нам одного-единственного победителя СМП РСКГ сезона-2019, имя которого стало известно за этап до конца чемпионата. Во всех остальных зачётах судьба победных трофеев решится только в Сочи, и если седьмой этап будет хоть немного похож на то, что творилось на Moscow Raceway, то 7-8 сентября всех гостей «Сочи Автодрома» ждёт незабываемое зрелище.