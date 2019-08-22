Девушка не позволяет Пьеру Гасли совсем раскиснуть после неудач в Формуле-1.

Она поддерживает нового напарника Квята после провала в «Ред Булл»

Непростые времена в карьере французского гонщика Пьера Гасли. Провальные выступления в составе «Ред Булл» привели к замене француза на Александера Албона и возвращению в «Торо Россо». Кто поддержит в такой ситуации, как не собственная девушка?

Итак, представляем. Катерина Мазетти Дзаннини — подруга новоиспечённого напарника Даниила Квята.

О Катерине известно не слишком много. Оно явно не сторонница рассказывать всем подряд о своей учёбе, работе и планах на будущее.

Халк не крушить, Гасли не ехать. 5 гонщиков Формулы-1, которых могут уволить Сезон-2019 может оказаться последним в Формуле-1 для целого ряда гонщиков. Чьи места под угрозой?

В собственном твиттер-аккаунте Дзаннини лишь указала, что её работа связана с аэрокосмической инженерией. Неплохо, правда?

Пьер и Катерина неохотно посвящают обитателей соцсетей в тайны своей личной жизни, но считается, что молодые люди нашли друг друга в начале 2018 года — то есть перед дебютом француза в Формуле-1.

Год назад Албон был никому не нужен, а теперь обставил Квята. Не желайте ему зла Даже болельщикам Квята трудно не пожелать успеха его бывшему напарнику. Уж очень красивая история.

Подруга Пьера не слишком часто выбирается на гонки, но не забывает пожелать ему удачи перед уикэндом. В 2018-м пожелания работали, год спустя, увы, перестали.

Пусть к светским львицам Катерину не отнести, но как она могла отказаться от приглашения посетить с Пьером Каннский фестиваль 2019 года?

Квят сам отказал «Ред Булл» и хочет уйти? Это какая-то глупость Можно сколько угодно обижаться на «быков», но есть лишь две сомнительные альтернативы.

Ну а теперь именно под присмотром любимой девушки Гасли приходит в себя после понижения в «Торо Россо». Сториз подруги свидетельствуют: Пьер старается не расклеиться и быть в форме к Гран-при Бельгии.