Она поддерживает нового напарника Квята после провала в «Ред Булл»

Непростые времена в карьере французского гонщика Пьера Гасли. Провальные выступления в составе «Ред Булл» привели к замене француза на Александера Албона и возвращению в «Торо Россо». Кто поддержит в такой ситуации, как не собственная девушка?
Итак, представляем. Катерина Мазетти Дзаннини — подруга новоиспечённого напарника Даниила Квята.
О Катерине известно не слишком много. Оно явно не сторонница рассказывать всем подряд о своей учёбе, работе и планах на будущее.
В собственном твиттер-аккаунте Дзаннини лишь указала, что её работа связана с аэрокосмической инженерией. Неплохо, правда?
Пьер и Катерина неохотно посвящают обитателей соцсетей в тайны своей личной жизни, но считается, что молодые люди нашли друг друга в начале 2018 года — то есть перед дебютом француза в Формуле-1.
Подруга Пьера не слишком часто выбирается на гонки, но не забывает пожелать ему удачи перед уикэндом. В 2018-м пожелания работали, год спустя, увы, перестали.
Пусть к светским львицам Катерину не отнести, но как она могла отказаться от приглашения посетить с Пьером Каннский фестиваль 2019 года?
Ну а теперь именно под присмотром любимой девушки Гасли приходит в себя после понижения в «Торо Россо». Сториз подруги свидетельствуют: Пьер старается не расклеиться и быть в форме к Гран-при Бельгии.
- 22 августа 2019
-
18:42
-
17:51
-
16:24
-
15:25
-
14:27
-
12:40
-
10:45
-
09:24
-
01:01
- 21 августа 2019
-
23:54
-
22:49
-
21:40
-
20:23
-
19:44
-
19:01
-
17:57
-
15:56
-
14:08
-
13:25
-
12:27
-
12:12
-
11:15
-
10:27
-
00:36
- 20 августа 2019
-
23:13
-
22:47
-
19:58
-
18:47
-
17:42
-
16:25
-
14:57
-
13:26
-
12:28
-
11:20
-
10:59