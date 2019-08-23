Битвы напарников в Ф-1: недостаточная победа Квята и большой подарок от Кубицы

В Формуле-1 твой главный соперник — твой товарищ по команде. В спорте, где очень многое зависит от техники, репутация пилота во многом зависит от того, опередил ли он своего напарника или проиграл ему. Пока «Большие призы» в отпуске, подводим промежуточные идеи внутрикомандных дуэлей сезона-2019.

«Мерседес»: вотчина Хэмилтона

Валттери очень сильно начал сезон, однако довольно быстро «Боттас 2.0» сошёл на нет. В семи последних квалификациях финн лишь два раза опередил Хэмилтона, а в чемпионате уступает напарнику более 60 очков и не намного опережает Ферстаппена. Нельзя сказать, что перед сезоном от Боттаса ждали равной борьбы с Хэмилтоном, однако после громких заявлений финна после первых гонок спрос стал куда выше — и теперь Валттери ответить нечего. Более того, «Мерседес» всерьёз задумывается о замене Боттаса на потенциально более перспективного Эстебана Окона. Можно лишь гадать, какое решение в итоге примет Тото Вольф, однако выбирает он между стабильностью и потенциалом — Валттери может похвастаться только первым.

Расставляем оценки: 10 лучших пилотов первой половины сезона Формулы-1 Албон или Квят? Ферстаппен или Хэмилтон? Вторая часть самого спорного рейтинга пилотов Формулы-1.

«Феррари»: звезда родилась

Ещё до старта сезона новый руководитель команды Маттиа Бинотто заявил, что лидером команды будет Себастьян Феттель, пока Шарль Леклер набирается опыта. Монегаску это не понравилось — и он уже во второй гонке сезона ослушался приказа команды и прошёл напарника, едва не выиграв гонку. Феттель же допустил несколько ошибок, чем лишь усугубил своё положение в турнирной таблице и навлёк на себя гнев итальянской прессы.



В целом Леклер в первой половине сезона смотрелся выгоднее Феттеля — с четырёхкратного чемпиона мира спрос куда больше, чем с пилота, проводящего в Формуле-1 второй сезон. Тем не менее говорить о том, что лидером «Феррари» должен стать Леклер всё ещё рано. Шарль тоже периодически ошибается, не факт, что монегаск уже сейчас готов к борьбе за чемпионство на протяжении всего сезона.

«Ред Булл»: худший кошмар Гасли

Не такого дебюта в «Ред Булл» ожидал Пьер Гасли — выступления француза стали, возможно, главным провалом в этом сезоне. Пьер не просто постоянно уступает Ферстаппену — он постоянно уступает много. Даже в тех гонках, где Гасли был доволен собой, он ехал медленнее Макса. Признаем честно: Гасли потерял место в «Ред Булл» заслуженно, а его скорость в гонках не соответствовала уровню топ-команды. В конце концов, темп Гасли уже стоил команде победы в гонке — если бы в Венгрии Пьер держался бы в 15 секундах от напарника, то Хэмилтон не смог бы провести пит-стоп без потери позиции и контратаковать Ферстаппена на свежих шинах.

Она поддерживает нового напарника Квята после провала в «Ред Булл» Девушка не позволяет Пьеру Гасли совсем раскиснуть после неудач в Формуле-1.

Сам же Макс в этом году вышел на какой-то новый для себя уровень. Ни единой ошибки по ходу 12 гонок, максимальный результат в каждой из них, победы в Австрии и Германии — можно ли требовать от голландца большего? В субъективном рейтинге чемпионата Ферстаппен занимает первое место с довольно большим отрывом от остальных.

«Макларен»: Давид против Давида

В сезоне-2019 «Макларен» полностью обновил состав. Пришли новые пилоты, новый технический директор, руководителем команды стал Андреас Зайдль… Казалось, что для Уокинга это будет переходный сезон, однако на деле с двумя молодыми пилотами «Макларен» смотрится куда лучше, чем в прошлом году. Это в первую очередь заслуга инженеров, но и роль пилотов в нынешних результатах умалять не стоит — Ландо Норрис отлично смотрится в квалификациях и набирается опыта, а Карлос Сайнс приносит очки и почти вдвое опережает всех остальных пилотов команд-середняков. Это, пожалуй, лучший сезон в карьере Сайнса — он стал новым лидером «Макларена».

«Торо Россо»: опыт победил

Весьма любопытной получилась дуэль в «Торо Россо» — опытный, но год не выступавший в Формуле-1 Даниил Квят оказался в одной команде с дебютантом Александером Албоном — и новичок не дал россиянину лёгкой жизни. Албон не уступил Квяту в квалификациях (счёт 6:6), регулярно боролся за очки и завоевал шестое место в дождевой гонке в Германии. Квят, впрочем, всё равно выглядел сильнее, а решающим моментом стал подиум россиянина в Хоккенхайме — с 27-ю очками Даниил стал главной движущей силой своей команды. Теперь осталось победить изгнанного из «Ред Булл» Гасли — и репутация россиянина будет окончательно восстановлена.

Квят сам отказал «Ред Булл» и хочет уйти? Это какая-то глупость Можно сколько угодно обижаться на «быков», но есть лишь две сомнительные альтернативы.

«Рено»: Халк, подвинься

Ещё до старта сезона мы предсказывали, что противостояние Хюлькенберга и Риккардо станет судьбоносным — и, похоже, всё произойдёт быстрее, чем многие ожидали. В первых гонках Риккардо было трудно привыкнуть к новой и менее совершенной машине, чем предыдущая, однако затем Дэн собрался с силами и выдал несколько отличных гонок. А вот Хюлькенберг после неплохих гонок в Австралии и Бахрейне резко сдал — стал регулярно уступать напарнику в квалификациях и лишь изредка допускает очки. В Германии у Нико появился шанс побороться за подиум, но гонщик сам его упустил, вылетев с трассы. Этот вылет, возможно, стал решающим моментом — «Рено», по слухам, достигла договорённостей с Эстебаном Оконом о выступлениях в следующем году.

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«Альфа Ромео»: команда Кими

В прошлом году многие поспешили списать Райкконена со счетов — финн, мол, уже не тот, что раньше. Но в «Альфа Ромео» Кими преобразился — от него требуют гораздо меньше интервью, меньше прессинг. Как сказал сам Райкконен, он даже не читал своего контракта — это, впрочем, не помешало экс-чемпиону выйти на восьмое место в чемпионате, а так высоко команда из Хинвиля не забиралась давно. А вот Антонио Джовинацци по-настоящему разочаровывает — у итальянца бывают вспышки скорости, но они нивелируются техническими проблемами, ошибками или иными форс-мажорными обстоятельствами. Соперничать с экс-чемпионом на равной технике непросто, но даже Вандорн смотрелся в прошлом году в «Макларене» лучше, чем Джовинацци сейчас в «Альфе».

«Рейсинг Пойнт»: Чеко и сын начальника

По итогам первой половины сезона лучшим из пилотов «Рейсинг Пойнта» стал Лэнс Стролл — у него 18 очков против 13 у Серхио Переса, однако нельзя сказать, что канадец действительно выступал лучше напарника. Да, Стролл завоевал прекрасное четвёртое место в Хоккенхайме, зато ни на одном из других этапов не смог выйти из первого сегмента. Лэнс очень слабо смотрится на одном быстром круге, что нивелирует его неплохие старты. Стролл сохранит место в команде независимо от своих результатов — ей владеет его отец, но статусу Переса как лидера «Рейсинг Пойнт» пока ничего не угрожает.

Расставляем оценки: 10 худших пилотов первой половины сезона Формулы-1 Единственный зачёт, в котором Кубица опережает «Ред Булл». Самый спорный рейтинг — без SMS и регистрации.

«Хаас»: чёрный год

Сезон-2019 пока является худшим в истории «Хааса» в Формуле-1 — команда находится на девятом месте Кубка конструкторов, хотя даже в дебютный год занимала восьмую строчку. Новая машина «Хааса» получилась капризной и нестабильной, а на длинной серии кругов автомобиль теряет баланс и становится неуправляемым — в такой ситуации непросто оценить работу пилота за рулём. Магнуссен и Грожан в принципе проводят сезон на равных, но один нетерпелив и теряет мотивацию, когда чувствует, что машина не едет, а другой допускает детские ошибки — разбивает антикрыло на пит-лейне, выносит напарника с трассы уже на первом круге. Что из этого хуже? В «Хаасе», по слухам, считают, что хуже второе — и поэтому присматривают замену Грожану, в то время как позиции Магнуссена вроде бы в безопасности.

«Уильямс»: подарок Расселлу от Кубицы

Польские болельщики были счастливы, когда «Уильямс» объявил о возвращении Роберта Кубицы, но история возвращения ветерана получилась не столь красивой, как им хотелось бы. Поляк вчистую проигрывает напарнику-дебютанту и в квалификациях, и в гонках — и неясно, за счёт чего Роберт смог бы прибавить и быть более конкурентоспособен. Зато на этом фоне восходит звезда Джорджа Расселла — пока «Уильямс» остаётся главным аутсайдером пелотона, регулярные победы над Кубицей позволяют молодому британцу быстро завоевать мощную репутацию. Джордж должен быть очень благодарен Роберту.