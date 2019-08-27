Мы перекрасили все машины Формулы-1 в один цвет — узнаете, где чья? Сложный тест

Говорят, машины Формулы-1 на одно лицо — если раскрасить в один цвет, никто не отличит. Вот мы и раскрасили. Справитесь?

С каждым годом технические правила Формулы-1 становятся всё более жёсткими. Международная автомобильная федерация продолжает ужесточать нормы регламента, а инженеры в ответ жалуются: слишком мало пространства для творчества, а машины становятся слишком похожими друг на друга. Представители команд прогнозируют, что в 2021 года с введением новых правил различий между болидами окажется ещё меньше.



Многие полагают, что всё плохо уже сейчас: если «содрать» с каждого из автомобилей фирменную ливрею и убрать знаки отличия вроде спонсорских логотипов, шлемов и номеров гонщиков, то простой болельщик не отличит один автомобиль от другого. Правда ли всё так плохо? Мы создали тест, чтобы вы проверили собственные силы!

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Узнаете ли вы машины Формулы-1 без раскраски?